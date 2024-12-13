Создан эффективно уничтожающий рак вирус

Новый противораковый вирус показал себя эффективным в борьбе с агрессивной опухолью мозга. Это выяснили ученые Лондонского университета королевы Марии, Китайской академии наук и Столичного медицинского университета в Пекине, которые опубликовали результаты исследования в журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Глиобластома является самым агрессивным видом рака мозга с очень ограниченными методами лечения. Известно, что онколитические вирусы, как вирус Ad-TD-nsIL12, избирательно атакуют и уничтожают раковые клетки, не затрагивая здоровые, однако для использования таких вирусов необходимо найти безопасную и действенную дозировку.

В ходе испытаний восемь пациентов с рецидивом глиобластомы, вернувшихся после операции, получили одну из трех доз вируса Ad-TD-nsIL12. Этот вирус создан на основе аденовируса, который обычно вызывает простудные заболевания, но был модифицирован для локальной доставки IL-12 - мощного иммуностимулирующего белка - непосредственно к области опухоли.

В результате удалось определить максимальную дозу, при которой лечение оставалось безопасным и хорошо переносилось пациентами. Наблюдались побочные эффекты лишь легкой или средней тяжести, что подтверждает возможность дальнейших испытаний на более широком круге пациентов. Одному пациенту удалось достичь полной ремиссии опухоли, у другого наблюдалось значительное уменьшение размеров опухоли.

Особенность Ad-TD-nsIL12 заключается в том, что его конструкция позволяет высвобождать IL-12 только в зоне опухоли, что предотвращает накопление токсичного белка в организме. IL-12 способен подавлять рост опухолей, однако его использование ранее ограничивалось высокой токсичностью в естественной форме. Новая модификация делает терапию более безопасной и эффективной.

Эти результаты открывают перспективы для перехода ко второй фазе клинических испытаний, которая будет проводиться в Пекинской больнице Санбо. Исследователи предполагают, что терапия вирусом Ad-TD-nsIL12 может использоваться в сочетании с другими методами, такими как иммунотерапия, для усиления лечебного эффекта и потенциального применения при других видах рака.