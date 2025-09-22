Открыт эффективный способ борьбы с бессонницей

Йога, тайцзи, ходьба и бег могут значительно улучшать качество сна и помогать справляться с бессонницей. К такому выводу пришли ученые, проанализировав 22 клинических исследования с участием 1348 человек. Результаты работы опубликованы в журнале BMJ Evidence Based Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Бессонница - одна из самых распространенных проблем сна, сопровождающаяся трудностями с засыпанием, частыми пробуждениями и ранним утренним подъемом. Она повышает риски депрессии, деменции и сердечно‑сосудистых заболеваний. Медикаменты нередко вызывают побочные эффекты, а когнитивно‑поведенческая терапия доступна не всем из‑за нехватки специалистов. Поэтому ученые изучили, какие виды физической активности могут стать эффективной альтернативой.

Анализ показал: йога увеличивала общее время сна почти на два часа, улучшала его эффективность и сокращала время бодрствования после засыпания. Тайцзи давал сходные результаты, а также заметно снижал показатели плохого качества сна и уменьшал время, необходимое для засыпания. Регулярная ходьба или бег значительно снижали выраженность симптомов бессонницы.

Исследователи отмечают, что эти упражнения доступны, не требуют больших затрат и почти не имеют побочных эффектов. Поэтому йога, тайцзи, а также простые прогулки или пробежки могут стать основой для новых рекомендаций по лечению бессонницы и внедряться в программы первичной медпомощи и общественного здравоохранения.