Президент Ильхам Алиев: Азербайджан всегда вносил свой вклад в тесное сплочение тюркского мира

Азербайджан всегда вносил свой вклад в тесное сплочение тюркского мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 11 ноября Президент Ильхам Алиев в Самарканде в ходе выступления на IX Саммите Организации тюркских государств.

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