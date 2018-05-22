Никол Пашинян загнал себя в ловушку

Вчера напротив здания Кассационного суда Армении продолжилась стартовавшая в прошлую пятницу акция протеста в защиту бывшего командующего так называемой "армией обороны "НКР"" Самвела Бабаяна ("Сямо"), сообщает NEWS.am.

По мнению армянских экспертов, это является проявлением того, что зараза распространяется. Никол Пашинян попал в беду из-за своего популизма: обещал выпустить на свободу политзаключенных, и все провозгласили себя политзаключенными. Одним словом, если в Армении хулиган изобьет человека, то он преступник и сядет в тюрьму, если убьет полицейского и провозгласит себя революционером, то агрессивное меньшинство провозгласит его политзаключенным и потребует освободить.

Что же теперь получается? Никол Пашинян оккупировал площадь, шантажом добился своей вожделенной цели. А большинство подчинилось, поскольку, во-первых, оно было слабым и лишенным политической воли, во-вторых, Никол Пашинян ввергнул бы страну в коллапс, и капитуляция была единственным способом пресечь это.

По мнению армянских экспертов, он сделал бы это без колебаний, ибо ему и тогда, и сейчас наплевать на Армению: ему нужна была власть, а цена никогда его не интересовала.

А теперь Никол Пашинян пожинает то, что посеял. От него свободы требуют "Сасна црер", которых даже Евросоюз не признает политзаключенными, от него свободы требует "Сямо". При его молчаливой поддержке толпа пытается избавиться от мэра Еревана Тарона Маргаряна, генерального прокурора Артура Давтяна. Посредством демонстраций уже с работы выгоняют директоров школ, ректора Ширакского университета. Завтра дело дойдет до детских садов.

И наконец, придет время и в "новой Армении" люди не будут давать взятки за получение должности: они попросту профинансируют акции протеста и освободят любую должность.

Как бы там ни было, такой получилась у армян "революция любви".

Что касается самого Пашиняна, то сегодня любое его действие приведет к его поражению. Если освободит "Сасна црер", террористов Жирайра Сефиляна, Шанта Арутюняна и его команду, то очень скоро станет их жертвой. Если он не пересмотрит их судебные вердикты, то, даже если не станет их жертвой, неминуемо столкнется с огромными проблемами, вплоть до новых террористических актов, новых массовых волнений.

Никол Пашинян говорит, что сегодня власть Армении пользуется доверием народа, поэтому необходимости в акциях протеста нет, а раньше власть была антинародной, и поэтому акции протеста были необходимы. Тогда как сегодняшней "народной власти" объяснить недовольным массам, что "Сасна црер" и Жирайра Сефиляна ни в коем случае нельзя освобождать, поскольку они - мина замедленного действия под государством и любой властью.

Одним словом, Никол Пашинян очень скоро окажется действительно в безысходном положении.

Садиг Ахмедов