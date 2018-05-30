"Светлый" образ Пашиняна начал меркнуть в глазах европейцев

Избыточно радужное представление европейских структур о произошедшем в Армении перевороте, похоже, может быть разрушено. Всего лишь одной неосторожной фразой.

Ах, женщины, женщины, вот и выпускай их после этого к высоким гостям.

Как пишет газета "Иратес", содокладчики ПАСЕ по Армении, которые встречались в парламенте с представителями всех фракций и выслушали мнения в связи с произошедшей в Армении революцией, предстоящими развитиями и реализуемыми шагами, были чрезвычайно удивлены высказываниями представителя фракции "Елк" Лены Назарян о том, что "они оказывали давление" на все еще действующую власть (по видимости, имелось в виду блокирование квартир и дворов представителей Республиканской партии), чтобы РПА не только отказалась от власти, но и проголосовала в их пользу.

"Как заверил один из участников встречи, у содокладчиков разрушилось "яркое" представление о революции "любви и толерантности", и вышеуказанные "положения о давлении", по всей видимости, будут отражены в докладе приехавших в Армению гостей", - отмечает издание.

Спрашивается, кто тянул эту Лену за язык? Ее почти уже назначили главой фракции "Елк" в армянском парламенте, а она возьми и ляпни такое, да еще при свидетелях. Что теперь европейские гости могут подумать о высокоцивилизованном и высококультурном армянском обществе? Ведь европейцы должны были оставаться в убеждении, что дорога Никола Пашиняна во власть была усыпана розами и увлажнена миррой, а сам он влетел в резиденцию на Баграмяна 26 как ангел - на крыльях всенародной любви. И до того всенародной, что в толпе желающих расцеловать его следы толкались локтями и соратники свергнутого Сержа Саргсяна. "Вот это да!" - должны были и дальше восторгаться в других странах, где умом, конечно, понимали, что революции "любви и толерантности" невозможны в принципе, но предпочитали поддерживать этот миф по собственным соображениям.

Никому, кроме самих организаторов и покровителей пашиняновской с позволения сказать революции не известно, что и как было на самом деле, что осталось за кадром, какие торги шли за кулисами, во сколько и кому обошлась "бархатистость" переворота. Наблюдатели могли видеть лишь разнаряженные толпы с флажками, детьми и шариками, активно бездельничавшие две недели на улицах армянских городов. А что за ними?

Легкость, с которой саргсяовцы уступили власть, вызывает множество вопросов. Странно, что она не вызывала вопросов в той же ПАСЕ до оплошности Лены Назарян.

Зульфугар Ибрагимов