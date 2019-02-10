Новый транспортный проект с участием Азербайджана - Армения снова в пролете

Очередная плохая новость для Армении. В регионе продолжают строиться интеграционные планы, которые снова обойдут ее стороной.

Министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан сообщил агентству "Анадолу", что через несколько месяцев начнется реализация проекта строительства железнодорожной линии Карс-Игдыр-Аралыr-Дилуджу в направлении Нахчывана. По словам Арслана, новая железная дорога будет построена с учетом возможности запуска скоростных поездов, которые будут развивать скорость до 160 километров в час. Новый транспортный проект предполагает строительство двухколейной железнодорожной линии протяженностью 224 километра, которая будет соединена с железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс (БТК), с дальнейшим выходом на магистраль Капыкуле-Карс, пересекающую всю Турцию с востока на запад и далее - на Европу.

Тем самым, конструируется железная дорога Капыкуле-Эдирне-Стамбул-Эскишехир-Анкара-Йозгат-Сивас-Эрзинджан-Карс, которая будет соединена с железнодорожными сетями Азербайджана и Ирана через турецкую провинцию Игдыр, граничащую с Нахчываном. При этом глава транспортного ведомства Турции особо подчеркнул, что новая железнодорожная ветка в направлении Нахчывана и Ирана будет иметь важное значение с точки зрения роста грузопотока в регионе.

В свою очередь, армянские аналитики констатируют неблагоприятный для своей страны факт - в непосредственной близости от Армении предпринимается масштабная транспортная инициатива, которая, при ее успешной реализации, может существенно перекроить карту региона в плане грузовых и пассажирских перевозок.

Как полагает автор аналитического материала в "Голосе Армении" Ашот Гарегинян, наличием разветвленной железнодорожной инфраструктуры в соседнем Нахчыване - с выходом в Европу - наверняка заинтересуется Иран. Что, в свою очередь, может привести к ослаблению товаропотока между Арменией и Ираном, осуществляемого большегрузным автотранспортом через Мегри. И роль Армении как транзитного коридора для иранских предпринимателей рискует понизиться. Тем более, что железнодорожной линии, которая соединила две страны через Араз, несмотря на неоднократные высокопарные заявления отечественных госдеятелей, до сих пор нет, и в обозримом будущем ожидать ее прокладки явно не приходится.

Напомним, что ранее в эксклюзивном интервью Trend министр транспорта и инфраструктуры Турции Мехмет Джахит Турхан сообщил, что проект железной дороги Карс-Игдыр-Нахчыван находится на стадии разработки. По словам министра, в настоящее время ведутся работы по проектированию, а также подготовка к тендеру на строительство железной дороги.

"Как известно, железная дорога Карс-Игдыр-Нахчыван является продолжением проекта железнодорожного маршрута Баку-Тбилиси-Карс, который был сдан в эксплуатацию в октябре прошлого года. Эта линия также будет связана с логистическим центром в Карсе, строительство которого еще продолжается", - сказал Турхан.

По словам министра, все перечисленные проекты также входят в так называемый "Средний транспортный коридор" в Турции. Строительство железной дороги в Нахчыван с выходом в Иран позволит соединить этот участок с железнодорожным коридором "Восток-Запад", проходящим через такие города, как Эдирне, Стамбул, Эскишехир, Анкара, Йозгат, Сивас, Эрзинджан, Эрзурум и Карс, что еще более усилит позицию Турции.

Отметим, что Транскаспийский международный транспортный маршрут или Средний коридор (Middle Corridor) - это международный транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Реализация проекта началась в 2013 году. Частью коридора, который в три раза позволит сократить время доставки грузов из Китая в Европу, является железная дорога Баку-Тбилиси-Карс.

В этом свете особое звучание приобретает для Армении другая плохая новость, пришедшая уже из Женевы. 6 февраля там состоялась первая встреча в трехстороннем формате представителей Грузии, России и швейцарской компании SGS по проблеме открытия альтернативного "Верхнему Ларсу" транспортного коридора. Армянские и российские эксперты прогнозировали полное разрешение проблемы уже до конца текущего месяца, утверждая, что пройдет коридор через ныне оккупированный Цхинвальский регион Грузии.

Пока муссировалась тема и звучали фанфары, грузинская оппозиция предупредила, что согласие на этот шаг будет означать фактическое признание Тбилиси "независимости" сепаратистских образований.

Излишне говорить, что с особым трепетом этой встречи ждали в Армении, превратившейся в региональный тупик в результате оккупации азербайджанских территорий и упорства в агрессорской политике.

Но никакого чуда не произошло. Как пишет армянский сайт Epress.am, на деле все вышло иначе. Спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе в беседе с журналистами отметил некоторый прогресс, связанный с обсуждением российско-грузинского соглашения от 2011 года "О механизмах таможенного администрирования и основных принципах мониторинга товаров".

"Можно сказать, что в рамках встречи сделан первый совместный шаг", - коротко сказал Абашидзе, отметив, что ему больше нечего добавить к тому, что уже сказано в заявлениях Тбилиси и Москвы.

В частности, в распространенном министерством иностранных дел России сообщении отмечено, что дальнейшее обсуждение вопросов, связанных с соглашением, продолжится в рамках новой рабочей группы.

Получается, что эта группа и стала единственным достижением участников первой встречи, констатировал журналистам эксперт по вопросам Грузии Джонни Меликян. По его словам, это означает, что начался новый рутинный процесс, который продолжится до достижения конкретных договоренностей, а пока что и речи нет об имплементации соглашения.

Пристальное внимание к вопросу армянской стороны далеко не праздное. Дело в том, что большая часть (более 80 процентов) грузоперевозок находящейся в изоляции Армении осуществляется через проблемный КПП "Верхний Ларс". Все остальные коридоры проходят через сепаратистские территории Грузии и по этой причине закрыты. Азербайджан к теме "Верхнего Ларса" отношения не имеет, но армянская сторона все равно пытается искать в своих разочарованиях "руку Баку" и результат бакинского лоббинга, который, дескать, воздействует на Тбилиси.

Не желая видеть истинных причин сложности вопроса, в Армении рассчитывали, что на Грузию будет оказано определенное давление, говорилось даже о заинтересованности Евросоюза в открытии коридоров, в результате чего Тбилиси, мол, пойдет на уступки и опосредованно признает "независимость" аннексированных регионов. А дальше уже - дело техники.

Между тем, как пишет грузинское сетевое издание "СОВА", в тексте соглашения от 2011 года никогда не упоминались Абхазия и "Южная Осетия", а сторонами процесса значатся только две стороны - Грузия и Россия.

Кстати, Зураб Абашидзе тоже заявил "СОВЕ", что подобные измышления абсолютно не соответствуют действительности и лишены оснований.

Зульфугар Ибрагимов