Грузинский эксперт испортил настроение армянам

"Открытие дороги по оккупированным грузинским территориям маловероятно, и проблема вовсе не в Армении. Необходимо четко понимать, что открытие дороги через Абхазию и так называемую Южную Осетию является серьезным ударом по суверенитету Грузии", - сказал в беседе с Первым Информационным грузинский политолог Гела Васадзе.

Так Васадзе прокомментировал слова министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Акопа Аршакяна о том, что вопрос об альтернативном маршруте в Верхний Ларс (КПП на грузино-российской границе) все еще обсуждается. Армянский министр не стал оглашать детали, опасаясь навредить или сглазить переговорный процесс.

Своим комментарием Гела Васадзе несколько сбавил обороты оптимизма, возникшие было у армянской стороны после этой новости.

Грузинский эксперт напомнил, что Москва давно требует от Тбилиси признания "новой политической реальности" и отказа от двух областей.

"Но ни вчера, ни сегодня, когда влияние России в мире далеко от роста, трудно представить, что грузинские власти согласятся с этим. Общественное мнение Грузии негативно, и мои западные коллеги категорически против открытия дорог на оккупированных территориях", - заявил он.

И кроме того, подчеркнул Гела Васадзе, если министерство транспорта и связи Армении с кем-то ведет переговоры, то в Грузии об этом не знают.

Зульфугар Ибрагимов