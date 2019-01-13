Даже природа наказывает Армению за оккупацию Карабаха - ПОДРОБНОСТИ

Уходящая неделя дала нашим соседям возможность еще раз задуматься о преимуществах добрососедства и мирного сосуществования с другими странами и народами.

Конец декабря и первая половина января стали настоящим кошмаром для армянских перевозчиков, импортеров и экспортеров. Вторая половина месяца, судя по прогнозам синоптиков, может быть еще хуже, но там еще остается надежда на ошибки метеорологов, а убытки, которые уже понесла армянская сторона, уже подсчитываются и выражаются в довольно внушительных цифрах.

Согласно грузинским СМИ, дорога в направлении грузино-российской границы ТПП "Казбеги - Верхний Ларс" закрыта. На участке Гудаури-Коби из-за интенсивного снегопада существует опасность схода лавин. По этой же причине пока не начинались снегоочистительные работы. Военно-Грузинская дорога закрыта для всех видов транспорта, на КПП "Верхний Ларс" простаивают около 200 автомобилей, основная часть которых большегрузы.

Ну что сказать - зима в разгаре. Прогнозы не самые благоприятные - морозы, метели, заносы, опасность лавин.

Но для Армении это не просто прогноз погоды, а приговор. Как известно, "Верхний Ларс" - это единственное окно во внешний мир для этой страны, загнавшей себя в тупик агрессивной политикой и оккупацией территорий соседнего Азербайджана.

Как сообщает Новости-Армения, Ереван продолжает переговоры по поиску альтернативы "Верхнему Ларсу", в 2019 году планируется модернизация КПП, обнадежил накануне журналистов и.о. министра транспорта, связи и информационных технологий Акоп Аршакян. При этом он воздержался от представления подробностей и комментариев, чтобы "не повредить" переговорам. А точнее - не сглазить. "Переговоры проводятся в трехстороннем формате, в том числе потому, что "Верхний Ларс" - это в первую очередь граница России и Грузии, однако о результатах пока говорить рано", - сказал Аршакян, интригующе подчеркнув, что речь не идет о паромной переправе Поти-Новороссийск, которой армянская сторона пользуется по мере необходимости.

Как бы там ни было, министр намекнул на то, что разговор ведется вокруг "запретных" вариантов, по которым уже не один год никак не удается достичь удачного для армянской стороны результата. Не нужно быть провидцем, чтобы догадаться, что именно армянский министр имеет в виду под словом "альтернатива" - закрытые в связи с аннексией территорий Грузии абхазскую железную дорогу и дорогу через Рокский тоннель, оставшийся в сепаратистском Цхинвальском регионе.

Вопрос открытия коммуникаций через сепаратистские регионы Грузии усиленно лоббирует Армения. Но безрезультатно. А пока вялые и затянувшиеся на несколько лет обсуждения продолжаются, стороны подумывают о модернизации КПП. Не за армянский счет, конечно же. "Мы договорились, что "Верхний Ларс" должен быть включен в программу в качестве критического пункта по пропускной способности и важности для Армении как стратегического партнера России", - заявил журналистам Аршакян.

Как поведал "Спутнику-Армения" руководитель отдела по управлению проектами компании Spayka Карен Багдасарян, решить проблему с единственным сухопутным путем, соединяющим Армению и Россию, может только строительство двухполосного тоннеля под Крестовым перевалом. По его словам, Spayka предлагала грузинской стороне принять участие в строительстве, однако ей было отказано на уровне властей.

Стоит напомнить, что крупнейший экспортер фруктов-овощей в Армении Spayka фактически находится под управлением зятя Сержа Саргсяна Микаела Минасяна, недавно отозванного с поста посла РА в Ватикане. Ему принадлежит половина акций компании. Теперь у бывшего дипломата появилось много свободного времени для того, чтобы углубиться в бизнес и прочувствовать все "прелести" изолированности Армении. По словам Багдасаряна, сегодня компания уже подсчитывает убытки от застрявших уже третий день подряд около 100 фур на пути в Россию и обратно.

В этом плане армянская сторона очень недовольна Грузией, которая, как считают в Армении, чинит ей препятствия. В том числе в разрешении этой коммуникационной проблемы. Летом в Грузии был объявлен тендер на строительство участка дороги до грузино-российской границы, предусматривающий и прокладку 9-километрового тоннеля под Крестовым перевалом. Spayka пожелала принять участие в строительстве, но армянам отказали. В этом отказе армянская сторона увидела желание грузин затормозить проект или растянуть его по времени. Что, конечно же, Армении совершенно не выгодно, так как она - фактически единственная из стран региона, для кого альтернатива Ларсу - это вопрос жизни или смерти.

Зульфугар Ибрагимов