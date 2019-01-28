Армении снова указали на ее место - теперь и Евросоюз - ПОДРОБНОСТИ

На днях стало известно, что Европейская комиссия (ЕК) готова поддержать реализацию трех транспортных проектов в Азербайджане на общую сумму в 1,1 миллиарда евро.

Согласно "Индикативному плану действий по инвестированию в трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T)", подготовленному ЕС совместно со Всемирным банком, в план вошли проект по созданию пяти логистических центров (369 миллионов евро), создание зоны свободной торговли в поселке Алят (410 миллионов евро) и модернизация железной дороги "Восток-Запад" (328 миллионов евро).

Отметим, что в рамках индикативного плана будут поддержаны проекты и в других странах Восточного партнерства. В целом, авторы программы планируют к 2030 году завершить 98 крупных проектов на сумму в 13 миллиардов евро. С нуля будут построены или отремонтированы около 4800 км автомобильных и железных дорог, а также шесть портов, 11 логистических центров, ряд аэропортов и пограничных пунктов.

ЕС объявил о начале программы 15 января. По словам еврокомиссара по вопросам расширения и европейской политики соседства Йоханнеса Хана, "завершение этой программы является совместным обязательством, которое даст значительный положительный результат всем жителям региона".

Накануне стали известны подробности распределения вышеуказанных средств между странами "Восточного партнерства". "Стали известны подробности совместной крупной инвестиционной программы Европейского Союза и Всемирного банка, в том числе размер суммы, предназначенной для Армении.

В ближайшие 11 лет Европейский союз (ЕС) и Всемирный банк (ВБ) предоставят около 13 млрд евро на реализацию ряда масштабных инфраструктурных проектов в шести странах, участвующих в программе "Восточное партнерство".

Наименьшее финансирование из стран ВП будет выделено Армении - 732 миллиона евро. Попробуем понять, почему из всех шести стран Армения получит самое малое финансирование.

О какой программе идет речь?

В документе, подготовленном Европейским союзом в декабре прошлого года, говорится, что инфраструктурные проекты в странах Восточного партнерства реализуются совместно со Всемирным банком. Целью проекта является содействие экономическому развитию в странах Восточного партнерства - Армении, Азербайджане, Грузии, Беларуси, Украине и Молдове, что приведет к созданию рабочих мест, расширению доступа к различным рынкам и снижению уязвимости этих стран от всяческих потрясений.

Представленная программа предусматривает финансирование проектов транспортной инфраструктуры - автомобильные дороги, железные дороги, аэропорты, порты, логистические центры.

Всего на финансирование транспортной инфраструктуры в странах Восточного партнерства планируется выделить 13 миллиардов евро. Эти средства будут направлены на те проекты, которые были представлены странами Восточного партнерства и одобрены донорами.

По информации, полученной армянскими СМИ, согласно документу ЕС, в рамках этой программы Армения получит 732 миллиона евро, Азербайджан - 2,078 миллиарда евро, Беларусь - 1,248 миллиарда евро, Грузия - 3,417 миллиарда евро, Молдова - 917 миллионов евро, Украина - 4,453 миллиарда евро.

Куда будут направлены выделенные Азербайджану средства, мы уже говорили выше. Грузия направит полученные деньги на строительство грузового терминала в аэропорту Кутаиси, порта Анаклия, мостов, пограничных контрольно-пропускных пунктов, логистических центров и автомобильных дорог. Беларусь, согласно документу ЕС, собирается потратить средства на строительство системы управления движением, железных дорог, пограничных контрольно-пропускных пунктов и автомобильных дорог. Молдова планирует построить автомобильные дороги, порты, железные дороги, пограничные контрольно-пропускные пункты и логистические центры. Украина, направит выделенные ей средства на строительство дамб на реке Днепр, портов, аэропортов, железной дороги и автомобильных дорог.

Армения же при финансировании ЕС и ВБ планируется реализация шести дорожных проектов, а также улучшение пограничного контрольно-пропускного пункта Мегри. И все. И теперь в Армении задаются вопросом - почему меньше всего денег предусмотрено для этой страны? В Ереване рассчитывали на что-то большее, учитывая фактор "бархатной революции" и имиджа новых властей Армении. Но, в отличие от рекламы, нынешняя ситуация еще раз доказала, что имидж - это ничто по сравнению с реальными возможностями страны и экономическим ее интересом для зарубежных партнеров.

Говоря о возможностях Армении, точнее об их отсутствии, издание 1in.am признало, что страна не может реализовать проекты по улучшению порта или созданию портовой инфраструктуры. Армения не могла также представить железнодорожные проекты, поскольку армянские железные дороги были переданы в концессионное управление государственной компании РФ "Российские железные дороги", и ЕС вряд ли профинансировало бы какую-либо российскую государственную организацию. Строительство новой иранской железной дороги нецелесообразно с точки зрения европейцев, поскольку уже есть железнодорожное сообщение, связывающее регион с Ираном через Азербайджан. Поэтому отсутствие портовых и железнодорожных программ в Армении, так скажем, логично. Однако нелогично, почему Армения не представила, например, проект строительства грузового терминала в аэропорту Звартноц, проект развития аэропорта Капан, проекты по созданию зон свободной торговли? - недоумевает армянское издание.

Видимо, причина в том, что КПП в Мегри на границе с Ираном с точки зрения Европы более значимы для Армении, чем развитие аэропорта в Капане или зон свободной торговли, создающихся в рамках ЕАЭС. Никаких других проектов, способных привлечь крупные инвестиции, в Армении не реализуется. Нет и планов их реализации, потому что страна находится в тупике, не имея выходов во внешний мир по причине продолжающейся многие годы оккупации территорий соседнего Азербайджана. Ограниченные агрессорской политикой возможности Армении, при всей выгоде ее географического положения, ставят крест на ее участии в крупных проектах, осуществляемых в регионе по инициативе и при финансовой поддержке Азербайджана. В то время, как Азербайджан уже превратился в региональный хаб, Армения уверенно удерживает "звание" регионального тупика. А инвестировать в проекты, не имеющие путей для развития, серьезные партнеры не будут.

Примером того, что означает серьезный региональный проект, является создающаяся Азербайджаном в поселке Алят свободная экономическая зона (СЭЗ), в которую включен также крупнейший на Каспии международный морской торговый порт. Или проходящий через Азербайджан коридор "Север-Юг", который рассчитан на транспортировку грузов из Индии и стран Персидского залива в Россию, Западную Европу, балтийские и скандинавские страны. А железная дорога Баку-Тбилиси-Карс подключена к коридору "Восток-Запад" и стала его неотделимой составляющей.

Самое главное, о стоит помнить нашим соседям в связи с вышесказанным: Армения тоже могла быть частью всего этого. Все зависит от выбора армянского общества. Тридцать лет назад оно сделало неправильный выбор и пришло к сегодняшней мрачной реальности. Но еще не все потеряно и что-то пока еще можно исправить.

Зульфугар Ибрагимов