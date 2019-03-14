Реализация проекта Трансадриатического трубопровода (TAP) оказала значительное влияние на роль Албании в регионе и за его пределами.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент Албании Илир Мета на VII Глобальном Бакинском форуме.

"Албания впервые стала важной транзитной страной в стратегических энергетических коридорах, таких как Трансадриатический трубопровод, по которому газ с месторождения "Шах Дениз" будет поставляться из Азербайджана в Албанию и, наконец, на итальянский и европейский рынки. Этот проект значительно и положительно повлиял на роль Албании в регионе и за его пределами", - сказал Илир Мета.

Далее глава государства отметил, что сегодня мир и безопасность больше не гарантируются в полной мере существующими традиционными организациями и инструментами.

"В рамках глобальных вызовов трансатлантические отношения сегодня обсуждаются посредством интенсивных дебатов по важнейшим вопросам. Европейский Союз также сталкивается с непредсказуемыми событиями. Так, Brexit показывает нам, что ЕС должен полностью консолидировать реформы. Расширение все меньше и меньше является частью публичных дебатов в государствах-членах ЕС. Руководство ООН и Совета Безопасности часто сталкивается с различными обычными или нетрадиционными вызовами", - сказал президент Албании.

Илир Мета отметил, что внешняя политика основывается на выбранных стратегиях защиты национальных интересов в контексте международных событий.

"Глобальная безопасность, изменение климата, миграция и борьба с терроризмом и насильственным экстремизмом - все это в значительной степени доминирует в нашей внешней политике. В таких обстоятельствах мы должны усердно работать, чтобы соединить наши страны и наши регионы", - сказал Мета.

Отметим, что в четверг в Баку начал свою работу VII Глобальный Бакинский форум.

Форум проводится при организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви и продлится до 16 марта.

В мероприятии примут участие 450 человек из более чем 70 стран мира. Темой VII Глобального Бакинского форума станет "Новая внешняя политика мира".

Во время форума будут проведены панельные заседания на темы "Роль больших сил в изменении глобальной политики", "Вызовы устойчивого развития", "Средневосточное сотрудничество во имя безопасности", "Роль науки и культуры в принятии современных решений" и другие темы. Одно из главных заседаний форума будет посвящено роли молодых лидеров в глобальной политике.

Ожидается участие в форуме нынешних и бывших глав государств и правительств, известных государственных деятелей, политиков, авторитетных общественных деятелей.

Участники форума обсудят глобальные политические и экономические проблемы, различные аспекты современных международных отношений и другие вопросы.