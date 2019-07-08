США были, и сегодня находятся рядом с Азербайджаном, заявил на днях на мероприятии, посвященном Дню независимости США, посол этой страны в Баку Эрл Литценбергер.

"США поддерживали Азербайджан с момента восстановления независимости. Более чем 25 лет назад США поддерживали Азербайджан. И сегодня, когда роль Азербайджана растет во всем мире, США рядом с Азербайджаном",- сказал он.

Понятно, что существует дипломатический протокол и правила хорошего тона для дипломатов. Но вопрос в том, что между США и Азербайджаном на самом деле существуют взаимовыгодные и стратегические отношения. Азербайджан, в отличие от той же Армении, не идет к Америке с просьбами и жалобами, не клянчит и не заглядывает с верностью пуделя в глаза. Достаточно сказать, что за все годы существования несправедливой проармянской 907-й поправки Баку ни разу не плакался по этому поводу и не умолял ее отменить. В 90-е действительно было трудно, в условиях армянской агрессии и внутриполитической нестабильности республика реально нуждалась в поддержки такой державы, как США. Однако Азербайджан сам вышел из сложного положения.

Тем более наша страна не является просителем сегодня, когда сама стала инвестором, реализует крупные проекты и день ото дня повышает свой авторитет на мировой арене. Сегодняшний Азербайджан не нуждается ни в чьей помощи, но он всегда открыт и готов к партнерству, и в Штатах, думается, это понимают и высоко оценивают.

Слова подкрепляются цифрами. На сегодняшний день общий объем прямых американских инвестиций в Азербайджан достигли 13,6 миллиарда долларов. Но наша страна тоже не остается в долгу - азербайджанские инвестиции в США составили 8,2 миллиарда долларов. Азербайджан является незаменимым звеном в антитеррористических операциях, проводимые США. В свою очередь, Штаты демонстрируют свою полную поддержку международным энергетическим проектам, реализуемым нашей страной. Можно уверенно сказать, что поддержка Вашингтоном Южного газового коридора, неоднократно озвучивавшаяся на самом высоком уровне, играет неоценимую роль в реализации проекта. Несмотря на то, что США не участвуют в проекте экономически, политическая поддержка мировой державы еще более укрепляет фундамент ЮГК.

Так что слова господина Литценбергера не являются просто дипломатической фигурой речи.

В этом контексте примечательно звучат доносящиеся из Армении реплики относительно заметно большего интереса США к Азербайджану.

Политический обозреватель Исследовательского института "Политэкономия" Ерванд Бозоян в своей статье, опубликованной "Голосом Армении", попытался проанализировать биографию советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и то, почему Азербайджан и Турция ему "нравятся" больше, чем Армения.

Бозоян очень недоволен тем, что Болтон рассматривает Турцию как самого последовательного союзника США в регионе. Кроме того, нынешний советник Дональда Трампа всегда считал, что США должны опираться на сильных союзников, а слабые не принесут пользы американцам. В этом смысле Болтон слыл одним из самых протурецких деятелей, пишет армянский эксперт.

Беспокоит армянскую сторону и приверженность Болтона стратегическому союзничеству с Азербайджаном. В этом регионе Болтон в перспективе видит исключительно пару - сильная Турция и сильный Азербайджан, констатирует Бозоян.

Что касается Армении, то тут все сложно. Как союзник и партнер эта жалкая и находящаяся под российским каблуком страна американцев не интересует. Все, что думает о Ереване американская сторона, было открыто и недвусмысленно высказано в ходе прошлогоднего визита Джона Болтона в регион. Советник даже не пытался сохранять баланс, как это обычно делают визитеры, посещающие обе стороны карабахского конфликта. И, что особенно примечательно, все выгодные Азербайджану заявления советник Трампа сделал не в Баку, а в Ереване.

Например, Болтон заявил, что президент США Дональд Трамп может использовать свои полномочия, чтобы приостановить действие 907-й поправки к "Акту в поддержку свободы", ограничивающей оказание Азербайджану помощи со стороны США на государственном уровне.

Далее, он совершенно конкретно указал Еревану, чего США ожидают от него после апрельского переворота в карабахском вопросе. По его словам, "это хорошая возможность пойти на решительные меры в вопросе урегулирования карабахского конфликта".

Болтон также посоветовал Армении ломать стереотипы и отказаться от российского оружия. "Я думаю, что есть много других альтернатив, в том числе, в сфере продажи оружия... И, как я сказал премьер-министру, если речь идет о покупке либо российской военной техники, либо американской, то мы бы предпочли последнее", - заявил Джон Болтон.

Эти высказывания долго и скрупулезно комментировались и исследовались под микроскопом в Армении. Армянское экспертное сообщество пыталось найти между строк хоть что-то приятное для армянского уха. Но не нашло. И потому сегодня Ерванд Бохоян вынужден констатировать горькую истину: США нужны сильная Турция и сильный Азербайджан. И Армения ничего не сможет с этим поделать.

Зульфугар Ибрагимов