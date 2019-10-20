Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района и на безымянных высотах в селах Кемарли, Гушчу Айрым Газахского района, с позиций расположенных в селe Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селe Агбулаг Товузского района, в селe Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабейского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Ярымча Тертерского района, в селах Шурабад, Тагыбейли, Гарагашлы, Ачарли Агдамского района, Ашагы Вейсялли, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Ходжавендского районов.