30 октября 2019 года в Баку состоится очередное заседание Совета министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на сайт организации.

Как отмечается, планируется рассмотреть комплекс вопросов многостороннего взаимодействия государств Содружества в военной сфере.

"Ключевое внимание на заседании будет уделено Концепции военного сотрудничества государств-участников СНГ до 2025 года. Проект Концепции направлен на достижение нового уровня сотрудничества в военной сфере, отражает национальные интересы и совместные приоритеты государств Содружества в области обеспечения безопасности и противодействия современным вызовам и угрозам", - говорится в сообщении.

Кроме того, будут рассмотрены вопросы подготовки офицерских кадров для вооруженных сил государств - участников Содружества Независимых Государств, о совместных мероприятиях к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и другие важные направления в сфере военного сотрудничества.

В ходе совместной работы главы оборонных ведомств проанализируют состояние развития военного сотрудничества, наметят совместные мероприятия на следующий год и ближайшую перспективу, рассмотрят другие вопросы партнерского взаимодействия в сфере обороны и безопасности на пространстве СНГ.

В заседании примет участие председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.