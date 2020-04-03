Севиль Микаилова: Армения, как страна-агрессор, никогда не получала и не получит поддержки

В период, когда во всем мире бушует пандемия, регулярные провокации ВС Армении на границе с Азербайджаном по сути вновь демонстрируют деструктивную позицию страны-агрессора в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Севиль Микаилова.

По ее словам, на фоне глобальной пандемии в стране правительство Армении продолжает агрессивные действия в оккупированном регионе Азербайджана - Нагорном Карабахе, и вновь грубо нарушает нормы международного права в такой тяжелой для всех ситуации.

"Фальшивые и незаконные так называемые "президентские и парламентские выборы", проведенные несколько дней назад пресловутым сепаратистским режимом, являются составной частью очередной неудачной тактики нынешней власти в Армении. Тот факт, что мировое сообщество, в частности Евросоюз, Европарламент, Организация исламского сотрудничества и другие влиятельные организации решительно осудили и не признали эти т.н. "выборы", является исчерпывающим ответом незаконным действиям самопровозглашенной "республики"", - сказала Севиль Микаилова.

Депутат сообщила, что армянское государство вместе со своей разлагающейся властью уже стало объектом осуждения со стороны международного сообщества, и как страна-агрессор, попирающая верховенство международного права, никогда не получала и не получит поддержки.

"Азербайджанское государство, веря в справедливость международного права, продолжает свое правое дело и со всех высоких трибун разоблачает агрессивную политику и деяния оккупантской Армении, ставящие под угрозу все человечество и региональную безопасность. Руководство Азербайджана регулярно озвучивает заявления о том, что поддерживает поэтапное мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана и в качестве основного принципа приводит беспрекословный и незамедлительный вывод оккупационных армянских сил с территорий Азербайджана. Таким образом, правительство Армении либо должно признать международное право, либо должно быть принуждено к этому в рамках норм международного права", - сказала Севиль Микаилова.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.