Пашинян превратил Армению в изгоя

В условиях пандемии определение государство-изгой обрело новый смысл. Сегодня так называют государства, которые не в состоянии жить по цивилизованным правилам, соблюдать нормы международного права и обеспечивать безопасность своих граждан.

Как передает Day.Az, об этом пишут армянские СМИ.

В наши дни по вине недееспособности премьера Армения превратилась именно в такое государство, став абсолютным региональным лидером по количеству инфицированных и скончавшихся на миллион населения. Коронавирус свирепствует в Армении, как испанка в Европе 1918-1920 гг., десятки людей умирают каждый день в результате вызванных коронавирусом осложнений. Заявление властей Грузии о том, что их страна не может принять у себя в курортный сезон граждан РА, - лишь одно из свидетельств превращения Армении в государство-изгоя.

"По количеству смертей страна превзошла количество погибших в апрельской войне, в обозримой перспективе приблизимся к количеству жертв землетрясения", - заявил, характеризуя сложившуюся ситуацию, экс-начальник ГУНБ и экс-посол президента по особым поручениям Давид Шахназарян.

На фоне грубого выпада министра здравоохранения Арсена Торосяна, а также печальной статистики распространения коронавируса заявление грузинского руководства было вполне предсказуемым, как и то, что в последнем из высказываний относительно нашей страны министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал Армению государством-союзником, не употребив словосочетание "стратегический партнер".

В отличие от подавляющего большинства оппозиционных деятелей, бывший руководитель спецслужбы Давид Шахназарян считает, что все действия Пашиняна продиктованы умыслом, включая доведение ситуации с коронавирусом до нынешнего бедственного состояния. "Когда государством руководит враг, то он делает то, что делает и уже сделал Пашинян", - констатировал бывший начальник ГУНБ, напомнив о разглашении премьер-министром данных о стратегических продовольственных запасах государства.

По словам Шахназаряна, все страны сегодня заняты тем, что пополняют стратегические продовольственные запасы, и только армянское правительство не предпринимает в этом направлении каких-либо действий.

Несмотря на то, что влиятельные российские СМИ характеризуют Пашиняна как ставленника США, никаких проявлений партнерства со стороны заокеанской державы нет, если не считать похвалы посла Лин Трейси в адрес Никола и 4,5 млн. долларов в виде помощи. Кривая инфицированных достигла обещанного министром Торосяном 10-тысячного уровня и продолжает расти. В стране назревает социальная катастрофа, вызванная тотальным сокращением рабочих мест и сворачиванием бизнесов. Бедность и безработица увеличиваются с каждым днем.

Армения из нормального развивающегося государства превратилась в государство-изгоя, ибо только в таком государстве власть может безнаказанно перепродавать оружие, купленное в РФ по внутренним ценам, третьим и четвертым странам, мухлевать с бриллиантами, снаряжать самолеты с тоннами контрабандных сигарет на борту. Только в таком государстве можно безнаказанно за 2 года уничтожить авиацию, лишить элиту здравоохранения возможности заниматься своим делом, развалить науку и образование. Только в таком государстве человеческая жизнь не стоит ничего: люди с такими тяжелыми диагнозами, как двустороннее воспаление легких, не получают медицинскую помощь, им говорят, что в больницах нет койко-мест, люди остаются дома заражают родных, и конца этому не видно...

Экс-премьер Грант Багратян заявил, что Запад игнорирует Пашиняна, который в угоду ему сводит на нет стратегические отношения с Россией.

"Мне кажется, что Путин не отвечает на звонки Пашиняна, по этой причине Пашинян звонит Мишустину", - заявил экс-премьер, указав на то, что Россия посылает самолетами помощь в США и Италию, игнорируя Армению, которая стоит на краю гибели. По его словам, президента Армена Саркисяна в Москве тоже не рады видеть.

"Я не удивлюсь, если завтра Россия введет запрет на частные трансферты в Армению", - сказал Багратян. По его словам, ситуация в Армении гораздо хуже, чем в тех странах, которые решили не предпринимать никаких мер по борьбе с коронавирусом. Багратян уверен, что Пашинян будет вынужден подать в отставку.

Поведение Пашиняна на фоне всенародного бедствия очень похоже на то, как вел себя Михаил Горбачев накануне распада и гибели СССР. Многочисленные исследования показали, что он прекрасно знал о грозящей катастрофе, но даже пальцем не пошевелил, чтобы предотвратить ее, потому что был ангажирован Западом. Горбачев целенаправленно вел советскую державу к распаду и гибели, нечто подобное сегодня делает Пашинян с Арменией.