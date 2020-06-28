Союз писателей Азербайджана направил Каннскому кинофестивалю заявление протеста

Союз писателей Азербайджана направил заявление Каннскому кинофестивалю и посольству Франции в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az, в заявлении выражается протест против включения фильма, снятого армянским режиссером в оккупированном Арменией нагорно-карабахском регионе Азербайджана, в программу Каннского кинофестиваля.

В заявлении говорится: "Мы с глубоким сожалением отмечаем, что включение в программу Каннского кинофестиваля фильма Норы Мартиросян "Если подует ветер" (Si le vent tombe) наносит удар по существующим дружественным отношениям между народами. Фильм, снятый в оккупированном Арменией нагорно-карабахском регионе Азербайджана, полностью искажает правду о конфликте и служит укреплению статус-кво на основе пропаганды сепаратизма".

В заявлении отмечается, что международное сообщество, включая Францию, признает территориальную целостность Азербайджана и не признает так называемую "организацию" в Нагорном Карабахе.

"Включение такого фильма в программу фестиваля является не только ударом по дружбе между нашими народами, но и противоречит нормам и принципам международного права, традиционной политике Франции. Мы решительно протестуем против использования такой престижной трибуны, как Каннский кинофестиваль, для поддержки захватнической политики Армении", - отметили в Союзе писателей.