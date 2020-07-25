У армянских националистов далеко идущие цели - им мало оккупации Карабаха и сказок про "геноцид"

Как уже сообщалось, в Турции создан комитет для расследования событий 1915 года. Возглавляет Комитет президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, что говорит о серьезности ситуации с продвижением в мире этого армянского мифа. Признание армянской версии событий 1915 года Конгрессом США и принятие в ООН проармянской резолюции по геноцидам, видимо, заставило Анкару начать принимать более серьезные меры, не рассчитывая больше на историческую справедливость, которая, как показывает практика, никого не интересует.

О сложившейся ситуации и побочном воздействии ее на Азербайджан Day.Az побеседовал с преподавателем кафедры международного публичного права БГУ, доктором философии по праву Лейлой Салимовой.

Проблема сложная и действительно требует самого пристального внимания не только со стороны Турции, но и Азербайджана. Будь то решения, принимаемые парламентариями 32 государств, признавшими "геноцид армян 1915 года", аналогичные решения, принимаемые официальными международными структурами, в особенности ООН, во всех случаях мы имеем дело с официальными юридическими и политическими решениями, что обязывает нас рассмотреть проблему со всей тщательностью и последовательностью, так как Армения преследует далеко идущие политические цели.

На научно-практических конференциях неоднократно было отмечено, что признанием "геноцида армян" Армения на стратегическом уровне по отношению к Азербайджанской Республике, с которой она находится в состоянии войны, пытается решить три основные задачи. Это: признание "независимости" Нагорного Карабаха, открытие границ Турции с Арменией, а также патриотическое воспитание армянского солдата и психологическая стойкость в отражении "агрессии Азербайджана" в случае применения им силовых мер по освобождению своих территорий.

Эти три пункта нашли свое отражение в программных документах Армении. Ведь недаром проект резолюции ООН, принятой на 43-й сессии Совета ООН по правам человека, был представлен именно Арменией. Непосредственная же работа над этим документом проходила под организационным руководством нынешнего Президента РА Армена Саркисяна. Это свидетельствует о том, какое значение официоз Армении придает решению данного вопроса.

Те стратегические задачи, которые ставит Армения в признании "геноцида армян", в конечном итоге направлены не только на получение компенсации от Турции, но и на последующее предъявление претензий к части ее территорий. В свою очередь, признание "геноцида армян" направлено на создание международно-правовой базы и политико-психологического обоснования признания "независимости" Нагорного Карабаха и, соответственно, де юре закрепление факта оккупации 20 процентов территории нашей страны.

Сегодня более 32 государств признали "геноцид армян". Долгое время США отказывались рассмотреть этот вопрос, хотя он неоднократно инициировался со стороны конгрессменов и сенаторов. Кандидаты в президенты США в своих предвыборных обещаниях заявляли о возможности принятия рассматриваемой резолюции, хотя впоследствии реальных действий они не предпринимали. И вот, как известно, Конгресс США 12 декабря 2019 года принял резолюцию о признании "геноцида армян 1915 года".

Это очень серьезное решение, которое может оказать свое воздействие на признание мнимого "геноцида" со стороны ООН. И здесь долго ждать не пришлось. Вдогонку за решением Конгресса, на 43-й сессии Совета ООН по правам человека консенсусом была принята резолюция по предотвращению геноцида, инициированная Арменией. Соавторами резолюции была не только Армения, но и пять региональных групп представителей государств, члены Совета по правам человека ООН.

При внимательном ознакомлении с текстом резолюции, именуемой дословно Universal Periodic Review Armenia Summary Report, следует обратить внимание, что в ней отмечена необходимость продвигать "этот важный вопрос" в международной повестке дня. В проекте резолюции содержится также просьба к Верховному комиссару ООН организовать межсессионное совещание по укреплению потенциала для предотвращения геноцида и пригласить специального советника по предупреждению геноцида для интерактивного диалога. Все это будет проходить по армянскому сценарию.

Таким образом Армения продолжает мобилизацию усилий по созданию международного консенсуса, фактически направленного на признание "геноцида армян", которая в своей основе на стратегическом уровне преследует цель признания оккупированного Нагорного Карабаха в качестве "независимого государства".

Я работаю над докторской диссертацией, которая также рассматривает проблемы геноцида. Мною в настоящее время изучается полный контекст документов правового обоснования такого решения, принятого 32 государствами, признавшими мнимый "геноцид армян". Честно говоря, работа очень сложная, ведь помимо знания английского, русского, азербайджанского языков требуется работа и над другими документами, составленными на испанском, французиком и других языках. Требуется комплексный анализ национального законодательства и международных договоров этих государств. Одним словом, работа нелегкая, но она интересная и, по-моему, будет востребована.

Турция обоснованно оценила резолюцию 43-й сессии Совета ООН как угрозу своей национальной безопасности. Поэтому было созвано экстренное заседание Высшего консультативного совета (совет безопасности) под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, где было принято решение разработать новую стратегию Турции по этому вопросу. Обсуждаемая проблема была признана настолько важной, что председателем комиссии по разработке новой стратегии был назначен сам президент Эрдоган. В состав Комиссии вошли не только эксперты, ученые, но и члены правления Высшего Консультативного Совета: Бюлент Арынч, Джемил Чичек, Исмаил Кахраман, Коксал Топтан, Мехмет Али Шахин и Йылдырым Акбулут. Уже приняты организационные меры по работе в этом направлении. Главная задача, стоящая перед комиссией, - разработать новую стратегию Турции в противодействии признания мнимого "геноцида армян".

Турция постоянно опаздывает в этом вопросе, потому что в основном опирается на исторические факты, предлагая международной общественности и Армении предоставить свои национальные архивы для изучения вопроса. Но, как видите, Армения и международные организации игнорировали все предложения Турции. Со стороны даже просматривалась только оборонительная позиция Турции, несмотря на все имеющиеся правовые основания для более активного противодействия этому процессу. Нельзя полагаться только на исторические факты. Необходимо на междисциплинарном уровне, разработать комплекс мер для противодействия - международно-правового, политико-психологического, исторического, криминологического, этнополитического, психиатрического и другого характера.

Что же касается взаимосвязи вопроса, то на сегодняшний день Армения не только держит под оккупацией 20 процентов территории Азербайджана, но и широко пропагандирует язык вражды к туркам и азербайджанцам в связи с событиями 1915 года.

Азербайджан никогда не забудет помощь Турции в период, когда под большевистскими знаменами фактически физически уничтожалось мирное азербайджанское население в Баку, Шамахы, Губе и др. районах. Неизвестно, каково бы было количество жертв, если бы Турция не вмешалась и не пресекла бы эту резню. Поэтому в силу этих и других причин на официальном уровне Азербайджан неоднократно заявлял о формуле стратегического партнерства с Турцией.

Многие из нас до сих пор не обратили внимание на тот факт, что та жестокость и бесчеловечность, которая была проявлена во время Ходжалиского геноцида со стороны армянских националистов-головорезов, была психологически аргументированной "исторически обоснованной местью туркам-азербайджанцам" за события 1915 года, имевшие место в Турции. Чтобы убедиться, достаточно ознакомиться с работами армянского идеолога Гарегина Нжде - основателя "арменизма", девизом которого было "Армению - армянам". В его работах идет открытая коннотация фашизма. Суть этой идеологии заключается в национальной идентичности, переданной такими понятиями, как "преданные роду", "последователи рода". "Родовой патриотизм" указывается как "естественная и логичная реакция против чуждой среды - турков и азербайджанцев, которые угрожают самому существованию армянского рода". И так далее.

А ведь именно эта идеология, глубоко внедряемая в сознание армян, послужила поводом для массовой депортации азербайджанского населения, начиная с 1987 года, из Армении.

Согласно мнению многих исследователей, в том числе официальной позиции МИД РФ, взгляды Нжде квалифицируются как экстремистские, фашистские и расистские. Но это не помешало наличию в современной Армении масштабного культа Нжде. Труды Нжде неоднократно переиздавались в Армении. В память о нем чеканятся монеты, снимаются документальные и художественные фильмы. Именем Гарегина Нжде в Ереване названа площадь. Одной из наград вооруженных сил Армении является медаль "Гарегин Нжде". В центре Еревана стоит памятник Гарегину Нжде. В связи с этим 11 октября 2019-го года на саммите глав государств СНГ в Ашхабаде очень критически высказался Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, назвав Нжде палачом и предателем. Глава государства указал на то, что Гарегин Нжде был к тому же автором лозунга "Кто погибает за Германию, тот погибает за Армению!" В свою очередь, на этой идеологической основе организатор современного армяно-азербайджанского конфликта Зорий Балаян в книге "Очаг" открыто призывает к убийству азербайджанцев.

Говоря о том, может ли принятая в ООН резолюция быть применена и в отношении геноцида в Ходжалы, хочу подчеркнуть, что автором этого документа явилась непосредственно Армения. Поэтому текст этого документа, естественно, заранее носил сугубо проармянский характер с учетом проводимой ею политики в отношении своих соседей. В самом тексте открыто не упоминается "геноцид армян", однако по своему содержанию и конечной цели он направлен на признание именно армянской версии событий 1915 года. В резолюции говорится "о проявлении решительной приверженности Армении международным усилиям по предотвращению геноцида".

Действия армянских вооруженных формирований в ходе ходжалинских событий по заключению правозащитной организации "Мемориал" грубо противоречили Женевской конвенции, Всеобщей декларации прав человека и Декларации о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов.

Лейла Таривердиева