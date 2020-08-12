Агрессия армян диаспоры против азербайджанцев имеет глубокие идеологические корни

Июль был богат на негативные события, вызванные провокационными действиями Армении. В начале месяца армянские подразделения спровоцировали серьезные боестолкновения на государственной границе с Азербайджаном.

После того, как противник, получив жесткий отпор, был посажен на место, за пределами нашего региона поднялась волна армянской агрессии против наших соотечественников. Во многих городах мира армянская диаспора провоцировала столкновения и организовывала жестокие нападения на азербайджанцев. Фактов нападений армянских банд на наших соотечественников набралось не на одно уголовное дело. Кроме того, армянская сторона прибегла к своему излюбленному методу "борьбы за справедливость" - террору. Сегодня волна армянского насилия против азербайджанцев в мире несколько утихла, но это не значит, что проблема решена.

Как быть нашим соотечественникам такой ситуации с правовой точки зрения?

Об этом мы побеседовали с преподавателем кафедры международного публичного права БГУ, доктором философии по праву Лейлой Салимовой.

Армянская сторона по численности в различных странах мира значительна, поэтому не стоит исключать, что подобного рода нападения могут продолжаться и в дальнейшем, и будут носить массовый и систематический характер. На мой взгляд, прежде всего, азербайджанцам, проживающим за рубежом, надо самоорганизовываться. Необходимо создать кризисные группы, в состав которых включить представителей гражданского общества страны пребывания, наладить тесные связи с органами полиции, муниципалитетами, диппредставительствами Азербайджана. Там, где их нет, организовать горячую линию.

Органы полиции стран пребывания с учетом того, что мотивом нападения агрессивных армянских молодчиков является национальная ненависть, в срочном порядке должны разработать оперативные методы профилактики, своевременно выявлять экстремистские группы, их месторасположение, тактику действий и в соответствии с законом принимать самые жесткие меры. Представители наших посольств и консульств должны иметь сведения о каждом азербайджанце и системе мер безопасности. Думаю, к этому процессу должны быть подключены также представители религиозных учреждений и др. Конечно, все меры перечислить невозможно.

Если говорить об ответственности, то она целиком и полностью лежит на исполнителях и организаторах подобных акций. На наших соотечественниках никакой вины нет. Азербайджанцы в разных странах организуют мирные шествия и акции протеста перед офисами международных организаций, диппредставительствами и т.д. с лозунгами о прекращении агрессии со стороны Армении. Все происходило и происходит в рамках законодательства этих государств. Однако, противная сторона как всегда проявила невероятную агрессивность и жестокость в ответ на мирные инициативы наших соотечественников.

Армяно-азербайджанский конфликт, из-за своей неотрегулированости вышел за пределы региона и распространяется по всему миру, где проживают представители армянства. С этой точки зрения, думаю, Минская группа ОБСЕ должна отказаться от выжидательной политики и непосредственно выработать меры по обеспечению безопасности наших соотечественников.

Международные посредники постоянно говорят о необходимости подготовки народов к миру и народной дипломатии. Однако руководство Армении предпочитает на систематическом уровне прививать населению антиазербайджанский, антитюркский настрой, как способ поддержания агрессивной политики. Здесь хотелось бы процитировать известного казахского писателя Бекета Карашина: "...фашизм и шовинизм как раз таки присущ армянской идеологии. Корень отношения к тюркам - в традиционном воспитании в армянской семье они все воспитывают своих детей в духе ненависти ко всем тюркам, в особенности к азербайджанцам и казахам! Эта главенствующая национальная, по сути нацистская армянская идея".

На протяжении более 30 лет с момента прихода к власти армянские националисты внедряют в духе национал-социалистов ненависть к азербайджанцам, таких примеров предостаточно. Обратите внимание на газету армян России "Еркрамас", которая является одним из учредителей Всероссийского конгресса прессы (2001 г.) и победителем Всероссийского форума молодых журналистов (2001 г.). Интернет-сайт газеты был признан лучшим этническим информационным сайтом России (2000 г.), а сама газета - лучшим этническим изданием юга России в 2002 году. Поразительно, но все эти регалии присуждены изданию, в шапке которого значится пропитанная ненавистью цитата пособника нацистов и основателя цехакронизма - армянской националистической идеологии, призывающей к уничтожению тюрков Нжде "ни дня без борьбы с турком".

Агрессию по отношению к азербайджанцам, как тюркскому народу, пропагандируют аналогичные армянские издания, выходящие, к примеру, в США, во Франции и других странах.

Тема армянской агрессивности очень тесно связана с темой нацизма. На сегодняшний день проблема борьбы с героизацией нацизма, неонацизмом и современными формами расизма не теряет своей актуальности. 18 декабря 2019 года на пленарном заседании 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе России путем голосования была принята резолюция о борьбе с героизацией нацизма. Документ поддержало абсолютное большинство государств. В резолюции выражена глубокая обеспокоенность по поводу героизации нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации "Ваффен СС" (войска СС) в любой форме, в том числе путем сооружения памятников и мемориалов.

И тут возникает справедливый вопрос: почему правительство России, инициировавшей подобную резолюцию в ООН, не принимает мер против армянского издания, на титуле которого фигурирует портрет Нжде и его агрессивные призывы? Ведь сам факт помещения фото и призывов экстремистского толка в соответствии со ст.1 Закона РФ "О противодействии экстремистской деятельности" является основанием для изъятия лицензии газеты.

В "Еркрамас" в открытую публикуются призывы к террористическим действиям. Например, "не бояться провокаций, организовываться и создавать отряды самообороны, которые должны защищать армянские общины, как делали наши соотечественники во время гражданской войны в Ливане". Между тем, известно, что интересы армянской общины во время гражданской войны в Ливане защищали представители террористической организации АСАЛА. И штаб-квартира этой организации, кстати, находится в Бейруте.

Все это показывает, что сегодняшнее экстремистское поведение армянской националистически настроенной молодежи в отношении наших соотечественников имеет очень глубокие идеологические корни. Историко-правовой анализ этой идеологии поможет нам правильнее отнестись к возникшей проблеме, ссылаясь на международные правовые акты, и ускорить принятие необходимых мер в рамках закона.

Лейла Таривердиева