Почему Армения ведет политику ненависти по против азербайджанцев

После агрессии Армении 12 июля в направлении Товуза на азербайджано-армянской границе, поле боя переместилось за рубеж. На этот раз представители армянской диаспоры начали совершать нападения на мирных азербайджанцев.

Первое крупномасштабное нападение произошло в американском Лос-Анджелесе, также известном как столица армянской диаспоры, насчитывающая 500 000 человек. 21 июля большая группа армян атаковала и нанесла увечья гораздо меньшей по численности группе азербайджанцев, которые собрались мирно протестовать против агрессивных действий Армении на границе с Азербайджаном. По данным полицейского управления Лос-Анджелеса, следователи расследовали данное нападение как преступление на почве ненависти. Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти направил письмо генеральному консулу Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаеву, где он осудил нападения армян.

За этим инцидентом со стороны армян последовал ряд провокаций против представителей азербайджанской диаспоры и дипломатических миссий в Польше, Нидерландах, Бельгии, Грузии, Украине и России.

30 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил практически весь аппарат главного уполномоченного по делам диаспоры - 13 человек. Согласно пропашиняновскому новостному порталу lragir.am, эти увольнения были вызваны последней серией нападений в США и Европе.

После этих событий эксперты влиятельного турецкого агентства "Анадолу" назвали основные причины армянской агрессии и ненависти в отношении азербайджанцев. Среди них отмечаются радикальная идеология, которой придерживается армянская молодежь, попытка представить Армению мировому сообществу в качестве "жертвы" и желание правительства Армении потакать диаспоре за рубежом.

Распространение радикальной идеологии в армянской диаспоре прошло три этапа

Первый период начался в начале 20 века. Согласно историческим документам, во время встреч в Ереване в сентябре и октябре 1919 года армянская политическая партия "Дашнакцутюн" решила убить политиков, в том числе армян из Турции и Азербайджана, по предложению армянина, выходца из Турции Шахана Натали, настоящее имя которого было Акоп Тер Акопян. В результате этой встречи была создана команда убийц, которую возглавили Шахан Натали, Армен Гаро и Аарон Сачаклян. Созданная с этой целью организация получила название Немезида. 19 июня 1920 года в Тифлисе в результате вооруженного нападения членами армянской террористической организации "Дашнакцутюн" Арама Эркаяна и Мисака Григорьяна был убит эмигрировавший в Грузию Фатали хан Хойский. Позднее министр внутренних дел Азербайджана Бехбуд Хан Джаваншир был убит 18 июля 1921 года членом армянской террористической организации "Дашнакцутюн" Мисаком Торлакяном, который затем бежал в США и прожил там до конца своей жизни.

Второй период распространения радикальной идеологии в армянской диаспоре начался в 1975 году. В этом году диаспора учредила две организации: "Армянскую секретную армию освобождения Армении" (ASALA) и "Коммандос справедливости за "геноцид армян"" (JCAG). Обе организации в качестве стратегии приняли терроризм против гражданского населения. В период с 1975 по 1983 год армянские террористические организации совершили 161 террористический акт, в результате 77 человек были убиты, в том числе 31 турецкий дипломат. В то время США называли ASALA и JCAG террористическими группами. Однако многие армяне продолжали отмечать деятельность ASALA и JCAG в своих трудах и приветствовали этих террористов как героев.

Более того, армянская диаспора продолжает преподносить эти две организации для армянской молодежи в качестве образца. Например, 26 июля 2020 года ряд армянских церквей организовал религиозные церемонии в память о пяти "героях", отдавших свои жизни за армянский народ. 27 июля газета армянской диаспоры в Лос-Анджелесе вспомнила о пяти лиссабонских "героях", напавших на посольство Турции в Лиссабоне в 1983 году. Эти так называемые "герои" убили двух мирных жителей, в том числе супругу турецкого дипломата и португальского полицейского. Так, армянскую молодежь поощряют подражать идеологии и действиям террористов.

Третий период возрождения радикальной идеологии в армянской диаспоре начался в 1988 году, когда Армения начала оккупацию территорий Азербайджана. В 1987 году члены ASALA распустили свою террористическую организацию и приехали в Армению, где их встретили как героев. После возвращения они приняли активное участие в оккупации азербайджанских территорий, действуя в сговоре с другими террористическими организациями. Армянские бандформирования не только действовали на оккупированных территориях, но также атаковали автобусы, станции метро и другие гражданские объекты в Баку и других городах Азербайджана, в результате чего многие люди были убиты и ранены.

Слабеющая армянская диаспора

В период 1988-1994 годов, когда Армения оккупировала азербайджанские земли, армянская диаспора работала над узакониванием оккупации в глазах международной общественности. Например, 19-20 января 1990 года СССР вторгся в Баку, армянская диаспора на Западе пыталась сформировать мнение мировой общественности, якобы советская власть "подавляет исламистов в Баку". В 1992 году после Ходжалинского геноцида в отношении мирных азербайджанцев со стороны армян, Конгресс США под влиянием армянской диаспоры принял 907-ю поправку к "Акту о свободе" о лишении Азербайджана правительственной помощи со стороны США. Через несколько месяцев после принятия данной поправки Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции (822, 853, 874, 884) с требованием к Армении вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана. Эти исторические эпизоды подчеркивают, что в 1990-е годы армянская диаспора установила монополию на пропаганду против Азербайджана.

Однако после 2000-х годов армянская диаспора начала терять свое влияние. Одна из причин связана с возрастающей активностью азербайджанской диаспоры. Как итог - более 10 стран мира и почти 20 штатов США признали резню в Ходжалы геноцидом. Более того, международное сообщество начало осознавать, что азербайджанские земли оккупированы Арменией.

Пашинян стремится заручиться поддержкой диаспоры

Проводя популистскую и националистическую политику, Пашинян хочет угодить диаспоре. Во время своего первого визита в США Пашинян посетил Лос-Анджелес и выступил с речью перед армянской диаспорой, в которой поблагодарил за поддержку во время "бархатной революции". Далее Пашинян попросил их оказать экономическую поддержку своему правительству. Кроме того, назначенный Пашиняном министр обороны Давид Тоноян пригрозил Азербайджану во время выступления перед армянской диаспорой в Нью-Йорке фразой "новая война - новые территории". Таким образом, выступления официальных лиц нового правительства также вносят большой вклад в возрождение радикальных настроений среди армянской диаспоры.

Правительство Армении поддерживает эту тенденцию, поскольку армянская диаспора больше не может выполнять возложенные на нее роли. Также стало очевидно, что армянская диаспора больше не может узаконивать оккупацию территорий Азербайджана или преподносить Армению в качестве "жертвы". В результате армянская диаспора в отчаянии начала применять радикальные методы, чтобы вновь напомнить о себе.

Кирилл Малиновский