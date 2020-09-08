Армянское лобби прибирает к рукам русское Заполярье

В то время как стратегическая значимость арктических территорий России становится все больше объектом притязаний крупных держав во главе с США и вокруг нее разворачивается геополитическая игра, влиятельная армянская диаспора смогла навести сети и протолкнуть своего человека по управлению внутренней политикой в столице Заполярье - в Мурманске, передает Day.Az со ссылкой на smi6.ru.

Речь идет об Ашоте Баблумяне, который с января этого года назначен главой председательства Мурманской области в Москве, которого местные СМИ именуют как "ночной губернатор Мурманска".

Фигура Баблумяна в поле зрения СМИ попала на фоне намерений местных властей назначить на должность вице-губернатора Мурманской области по внутренней политике главу администрации Североморска, полковника полиции Владимира Евменькова.

Позиция эта "расстрельная" - кресло министра по внутренней политике постоянно меняет своих хозяев. Этот факт наводит на мысль, что кто-то своей рукой верховодит в этой сфере, но не афишируется. С приходом к власти губернатор Андрей Чибис "уволил", а затем посадил на самолет Анатолия Векшина, который отдал семь лет на этой должности. На его место сел некий Глеб Шинкарчук, но и он просидел недолго, в его истории было много "пятен". А в июне в отставку подала Вера Леонова. Она объяснила свое решение семейными обстоятельствами, однако поговаривали, что одна из причин - голосование по поправкам в Конституцию, которое было проведено не на достойном уровне. Сейчас, согласно данным правительства, место главы внутренней политики пустует, одни секретари, да замы.

Однако, мурманские СМИ и телеграмм-каналы считают, что Евменькова пытаются назначить на эту должность исключительно ради наведения политического лоска. Назначение интересное, учитывая, что в регионе уже есть "главный по политике" - Ашот Баблумян, который работает, что называется, в качестве "серого кардинала".

Кто же это такой?

Ашот Баблумян - давний деловой партнёр Андрея Владимировича Чибиса, имеющий весьма противоречивую репутацию. В Москве в определенных кругах его называют "решалой" средней руки. Поначалу губернатор Мурманской области пытался легитимизировать Баблумяна, продвигая его на должность вице-губернатора по внутренней политике Мурманской области. Но кандидатура Баблумяна не была поддержана в высоких кабинетах вертикали власти.

Однако губернатор Чибис - человек настойчивый и упертый. Несмотря на возражения старших товарищей, он все-таки легализовал Баблумяна. Чибис назначил его руководителем представительства Мурманской области в Москве. С отличной зарплатой из областного бюджета, возможностью неограниченное количество раз летать за казенный счет бизнес-классом и разъезжать по Мурманску на "БМВ" 7-й серии, на которой раньше ездила губернатор Ковтун.

Как передают местные телеграмм-каналы, Ашот Баблумян в последнее время зачастил в Мурманск. Он встречается с мурманскими предпринимателями, депутатами Областной думы и горсовета, чиновниками различных рангов и даже напрямую дает указания руководителю мурманского филиала федерального телеканала "Россия" Александру Волкову. И тот их послушно исполняет.

По мнению экспертов, полковник Евменьков (в случае назначения вице-губернатором по внутренней политике) будет служить ширмой для "ночного губернатора" и превратится в мальчика на побегушках при московском "решале" средней руки. А после очередного пролета на выборах из Евменькова сделают сакральную жертву - такую же, как из экс-министра по внутриполу Веры Леоновой.

Однако, в биографии "ночного губернатора" Мурманской области Ашота Баблумяна много любопытных фактов и историй.

Ашот Баблумян считается "решалой" в политическом поле. Послужной список его достаточно красноречив: работал в администрации президента РФ, аппарате Правительства РФ, Министерстве регионального развития РФ.

Его тесно связывают с Владимиром Яковлевым, бывшим губернатором Санкт-Петербурга и министром регионального развития РФ. И это вполне может быть оправдано, ведь сначала Ашот Баблумян фигурирует в качестве советника полпреда президента РФ в Южном федеральном округе после назначения полпредом Владимира Яковлева. В 2006 году Баблумян стал руководителем секретариата Министерства регионального развития РФ.

Но самым интересным является тот факт, что Баблумян является человеком, связанным с влиятельными людьми из армянской диаспоры США. Как писала газета "Седьмая столица" в 2004 году, Ашот Баблумян "неоднократно посещал США, где встречался с представителями деловых кругов международной армянской диаспоры". Баблумяна еще в конце 90-х считали "человеком супруги губернатора Ирины Яковлевой". Позже, в Москве, Ашот Сергеевич "чудесным образом, почти из ниоткуда, становится советником вице-премьера Яковлева".

Примечательно, что Ашот Баблумян руководит информационной политикой ОРТ в 1999 году. В это время Борису Березовскому принадлежит 49% акций телеканала, а Сергей Доренко только начинает информационную атаку премьер-министра России Евгения Примакова, сообщает ИА "СеверПост.ru".

Интересное наблюдение, что человек с такими фамилией, именем и отчеством становится председателем Совета директоров АО АКБ "Газбанк" в 2018 году. С этой организацией был связан скандал. Банк был основан известным самарским бизнесменом Владимиром Аветисяном. У финорганизации отозвали лицензию, мол скрывала реальное финансовое положение. Как утверждали авторы на портале "Русский криминал" следователи изучали обстоятельства уголовного дела, а именно вопросы по выводу активов и хищении денежных средств на сумму 7 млрд рублей.

Были и сообщения, что, будучи членом совета директоров АО АКБ "Газбанк", Ашот Баблумян не смог оспорить решение о признании кредитной организации банкротом и открытии в отношении нее конкурсного производства. Организацию пустили с молотка.

В конце августа Чибис начал активничать и "выбрасывать" из своего поля чиновников, ругая их за невыполнение задач.

Из вышеописанного становится ясно, что административный аппарат Чибиса продолжает лихорадить, и тем не менее он продолжает ставить на места сомнительные фигуры. Долго ли так протянет Мурманская область?

Вполне вероятно, что мировое армянство все эти годы активно проталкивало по карьерной лестнице своего человека, который в итоге оказался во главе региона, вокруг которого разгорается геополитическая борьба. Эксперты не сомневаются, что Баблумян играет роль "засланного казачка" в целях лоббирования интересов определенных сил Запада в этом регионе.