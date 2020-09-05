Московские армяне добиваются развала России

На днях стало известно об очередной армянской провокации против Азербайджана, которая нашла место, как не печально, в учебнике истории для 9-го класса российских школ.

Напомним, что составители пособия, рассказывая историю Туркманчайского договора, допустили безобразную фальсификацию известного исторического факта, указав отошедшие России азербайджанские ханства как "восточную Армению".

Этот факт - один из многих, демонстрирующих, насколько глубоко проникли интересы армянства в различные сферы деятельности северной державы.

Собеседник Day.Az - доктор юридических наук, автор ряда трудов по международному праву и конфликтологии, профессор Намик Алиев.

Сегодня есть все основания говорить о России как о фактически захваченном армянами государстве. К сожалению. Вот посмотрите - банковская система, страховой бизнес, кинематография, СМИ, телевидение, информационные технологии находятся в руках армян. Целые регионы и города России под их контролем.

Этот процесс был начат не вчера. Он идет более 200 лет, а причина тому - ошибочное решение Петра I, а затем и других российских монархов о переселении армян на Кавказ. Они думали, что таким образом удастся покорить Кавказ, но сегодня мы говорим о покорении армянами самой России. Этническое меньшинство захватило в РФ все ключевые сферы жизнедеятельности и вынуждает проводить необходимую им политику.

Никто не задумывался, почему у России испорчены отношения практически со всеми соседями? При том, что это абсолютно не отвечает интересам Российской Федерации и коренных народов страны. Цели приобретение новых территорий для создания мифической "великой Армении" диктуют политику, которую армянство проталкивает различными путями, подставляя саму Россию и россиян. Армянство любит половить "рыбку в мутной воде". Всем известно, что толчком к развалу Советского Союза стал развязанный армянами карабахский конфликт. Сегодня армяне ведут к развалу уже саму Россию.

Надо понимать характер армянства. Армяне могут как бы находиться на противоположных политических позициях, могут враждовать на людях (как, например, сегодняшние отношения Пашинян - Симоньян), либо пребывать в правительствах враждующих стран, но все они, в конечном счете, служат интересам армянства. Армяне никогда не будут до конца преданы Украине, России, Франции или какому-либо другому государству, потому что у них обязательства перед армянством, интересы которого для них превыше всего. Реализуя интересы армянства, армяне в конечном счете наносят ущерб тому государству, в котором живут. Примером тому Турция, Азербайджан, Грузия, Ливан, Украина. И, чем позже это поймут в России, тем сложнее будет избавиться от этого ярма, а может быть, и поздно.

Для развала государства необходимо, прежде всего, поразить его духовное единство, культуру, нравственные ценности. Посмотрите, что творится на российском телевидении, "оккупированном" армянами! Россияне отказываются его смотреть. В каком состоянии российский кинематограф! По признанию этнического армянина Карена Шахназарова, 60 процентов руководящих должностей в российском кино занимают армяне. Посмотрите, что творят российские СМИ, которые в руках Габриэлянова, Симоньян и многих других! Они плодят для России врагов.

Почему, по-вашему, они это делают? Им необходим развал России, им необходима война, в особенности на юге России, чтобы, как говорится, таскать каштаны из огня, заполучить новые территории, которые они по факту уже заселили. Многие, наверное, слышали об "Абхазской Армянской Республике". А теперь мы слышим о "Краснодарской Армянской Республике". Интересно, почему этого не слышат в самой Москве? Ведь это ничто иное как покушение на национально-государственное устройство РФ.

Что же касается конкретно фальсификаций в учебнике "История России", то хочу сказать следующее. Воспитывать молодое поколение на искаженной, извращенной, ложной истории - это заранее закладывать конфликты в будущее своей страны, это обречь эти поколения на конфликты с соседями, это лишить своих детей будущего. Те эксперты в Минобразования России, которые пропускают подобное, либо полные профаны в истории, либо ангажированы заинтересованной стороной, в данном случае армянской. И то и другое - преступление против своего народа и в отношении своих соседей. Советую им обратиться к тексту Туркманчайского договора, где Арменией, да и армянами даже не пахнет.

Считаю, что на основании официальных документов, в том числе текста Туркманчайского договора, необходимо обязательно привлечь авторов учебника к ответственности.

И напоследок о самом договоре. Туркманчайский мирный договор был заключен между Ираном и Россией 10 (25) февраля 1828 г. В соответствии со статьей III договора, "Его величество Шах Персидский от своего имени и от имени своих наследников и преемников уступает Российской империи в совершенную собственность ханство Эриванское по сию и по ту сторону Аракса и ханство Нахичеванское. Вследствие сей уступки, Его величество Шах обязуется не позже шести месяцев, считая от подписания настоящего договора, сдать российским начальствам все архивы и публичные документы, относящиеся до управления обоими вышеозначенными ханствами".

Возникает вопрос: а где тут Армения?

Таким образом, вместе с территориями России были переданы все архивные документы и другие материалы, лишившие нас сегодня важных исторических свидетельств. Представляется, что следует проводить целенаправленную работу по возвращению Азербайджану, как законному правопреемнику, всех архивов азербайджанских ханств, переданных Персией России.

Лейла Таривердиева