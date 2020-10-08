Армянский солдат сдался азербайджанской армии

В ходе котнтрнаступательной операции, проводимой Вооруженными силами Азербайджана на оккупированных территориях, еще один армянский военнослужащий поднял белый флаг, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Армянский солдат Нарек Гарикович Амирзанян (2001), выйдя из окопа, добровольно сдался азербайджанским солдатам.

Фото сдавшегося солдата распространено в соцсетях.