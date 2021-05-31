Представлено выступление Президента Ильхама Алиева на 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в видеоформате

С 24 по 31 мая в виртуальном формате состоялась 74-я сессия высшего руководящего органа Всемирной организации здравоохранения - Всемирной ассамблеи здравоохранения на тему: "Окончание текущей пандемии и предотвращение следующей: совместное построение более здорового, безопасного и честного мира".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, по приглашению генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса на церемонии закрытия сессии 31 мая было представлено выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева в видеоформате.

С полным текстом выступления можно ознакомиться по ссылке.

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