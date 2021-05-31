Президент Ильхам Алиев: Продолжающийся «вакцинный национализм», постепенно углубляющееся неравенство между развитыми и развивающимися странами в доступе к вакцинам вызывают озабоченность

Азербайджан публично осудил приобретение некоторыми странами вакцин в количестве, в несколько раз превышающем их потребности, и лишение ими тем самым развивающихся стран возможности защитить свое население.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своем выступлении в видеоформате на церемонии закрытия 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, высшего руководящего органа Всемирной организации здравоохранения, посвященной теме "Покончить с пандемией и предупредить следующую: построим сообща более здоровый, безопасный и справедливый мир!".

"Продолжающийся "вакцинный национализм", постепенно углубляющееся неравенство между развитыми и развивающимися странами в доступе к вакцинам вызывают озабоченность. Согласно международным отчетам, до сегодняшнего дня 82 процента существующих в мире доз вакцин были приобретены богатыми странами и только 0,3 процента вакцин пришлись на долю малообеспеченных стран.

С целью решения данной проблемы Азербайджан от имени Движения неприсоединения выдвинул в Совете ООН по правам человека резолюцию, связанную с обеспечением равного и универсального доступа всех стран к вакцинам, которая была единогласно принята в марте этого года.

В этом контексте мы призываем развитые страны и донорские организации оказать поддержку развивающимся, особенно наименее развитым странам", - отметил глава государства.