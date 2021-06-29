Немецкая компания помогает армянам отравлять Азербайджан

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана после окончания 44-дневной войны начало проводить мониторинги на водоемах, находящихся на освобожденных территориях. В частности, были взяты пробы воды в реке Охчучай в Зангиланском районе. В реке была выявлена массовая гибель рыбы, установлено, что в воде количество меди, молибдена, марганца, железа, цинка, хрома и тяжелых металлов в несколько раз превышает норму. Результаты мониторинга и анализов, а также факты массовой гибели рыбы в реке подтвердили факт загрязнения реки токсичными отходами расположенных в Армении Зангезурского (Каджаранского) медно-молибденового комбината и Кафанского комбината по переработке медной руды.

Как заявил журналистам заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев, установлено, что армяне сбрасывали в реку Охчучай отходы завода по обогащению руды, а также другие отходы, которые потом попадали в реку Араз, что привело к загрязнению и воды, и экологической среды в целом. Азербайджан уже представил результаты мониторинга международным организациям.

Большая часть Охчучай (армянское название Вохчи) приходится на территорию Армении, и практически по всему "пути следования" в воды реки сбрасываются промышленные и другие опасные отходы. Показатели загрязнения воды в Охчучай поражают - никеля во взятых пробах в 7 раз больше нормы, железа - в 4 раза, и так далее. По словам специалиста ведомства Мехмана Набиева, отходы очистного сооружения Зангезурского медно-молибденового комбината у истока этой реки, а также бытовые сточные воды сбрасываются в Охчучай. Это приводит к избытку соединений тяжелых металлов в реке. Мониторинг рек министерством показывает, что уровень загрязнения этой реки выше, чем у других приграничных рек. Более того, вода загрязнена настолько, что это можно наблюдать и без химического анализа.

Как можно узнать из армянских источников, загрязнение реки началось с аварии, когда были нарушены правила перевозки отходов, что привело к повреждению трубопровода комбината, и сточные воды попали в реку Охчучай Вохчи, став причиной ее загрязнения. Последствия аварии никто не стал устранять. В октябре 2019 года прокуратура Зангезурской области возбудила уголовное дело по данному факту, но дело, по всей видимости, было замято, считают армянские экологи.

По информации все тех же армянских источников, катастрофа Охчучая началась с перехода Каджаранского комбината в руки иностранной компании. Еще в 2004 году 60 процентов акций предприятия были проданы немецкой компании Cronimet Mining. Имея контрольный пакет акций, владелец Cronimet Mining Гюнтер Пиларски стал по сути владельцем и медно-молибденового комбината. Cronimet фактически управляет Каджаранским медно-молибденовым рудником - крупнейшим на Южном Кавказе по запасам меди и молибдена.

Компания Cronimet holding основана в 1980 году в немецком городе Карлсруэ и занимается добычей, обработкой и переработкой полезных ископаемых и металлов, логистикой и торговлей, поставками сырья для производства нержавеющей стали в 70 странах и на 6 континентах. Компании группы Cronimet принадлежат семейству немцев польского происхождения. В Армению немецкая компания прибыла в 1996 году. То есть она работает с Ереваном почти тридцать лет, являясь, можно сказать, одной из немногих, удержавшихся в этой стране столь долгое время. По мнению аналитиков, интерес Пиларски не ограничивается одним лишь бизнесом, а имеет более широкие рамки, хотя и скрытые от большинства. Достаточно сказать, что Гюнтер Пиларски является почетным консулом Армении в немецкой земле Баден-Вюртемберг, а благотворительность основанного им фонда помощи детям почему-то работает только в Армении и еще в Филиппинах, тоже, думается, не по одному только зову сердца.

Два года назад разразился скандал, когда в армянских СМИ появилась информация о связи немецкой компании с зятем экс-президента Сержа Саргсяна Микаэлом Минасяном. Утверждалось, что последний имеет долю на руднике. Дирекция комбината, чтобы доказать обратное, опубликовала список пайщиков, в котором Минасяна, конечно же, не было и не могло быть. Когда говорится о "доле", речь вовсе не обязательно идет о законном владении акциями или прочих легальных видах деятельности. Минасян, как выяснили армянские журналисты, являлся совладельцем комбината через третьих лиц.

Так или иначе, наличие у немецкой компании разнообразных интересов в Армении ни у кого не вызывало сомнений. В противном случае трудно объяснить активность Гюнтера Пиларски по лоббированию интересов Армении в Германии. По всей видимости, магнат решил совместить приятное с полезным.

То есть трансграничная река стала жертвой сговора армянских властей с нечистоплотным зарубежным бизнесом. Cronimet является одним из крупнейших налогоплательщиков Армении, и в Ереване будут продолжать над ним дрожать, тем более, что в этой стране хозяин тот, у кого больше денег, а не власти.

Минэкологии Азербайджана уже обратилось по поводу отравления реки Охчучай к международным организациям. Письма соответствующего содержания направлены директору Европейского отделения Программы ООН по окружающей среде Бруно Поцци, исполнительному секретарю Европейской экономической комиссии ООН Ольге Алгаеровой, секретарю Конвенции по охране трансграничных водотоков и международных озер Европейской экономической комиссия ООН Соне Коппель и секретарю Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте Ти Аулавуо. Кроме того, Минэкологии АР обратилось также к вице-президенту Ирана, главе Департамента окружающей ИРИ Исе Калантари, учитывая, что загрязненные до предела воды Охчучая впадают в Араз. Иранской стороне предложено рассмотреть возможности совместного решения проблемы.

Наряду с международными организациями, Минэкологии Азербайджана обратилось в Бундестаг, к фракции Партии зеленых, учитывая, кто является владельцем Зангезурского медно-молибденового комбината. Письма были направлены председателю Комитета по окружающей среде, охране природы, строительству и безопасности реакторов Бундестага Германии Сильвии Коттинг-Уль, спикеру Комитета Бундестага по окружающей среде, охране природы и ядерной безопасности Штеффи Лемке и спикеру по экологической политике фракции "зеленых" в Бундестаге Беттине Хоффманн.

Тем временем река, питающая не один регион, превращается в химическое болото. Остановить этот процесс самостоятельно Азербайджан не может, так как источник катастрофы находится на территории другой страны, да еще не способной принимать решения и влиять на ситуацию. Тем не менее, кто-то должен за это ответить. Теперь все зависит от реакции международных организаций на обращения Азербайджана.

Лейла Таривердиева