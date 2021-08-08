Афоризм Конфуция и итоги Олимпиады-2020 для Азербайджана

Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик - кто падал и вставал. Этот афоризм великого Конфуция, на мой взгляд, уместно вспомнить, оценивая итоги XXXII Летних Олимпийских игр. Азербайджан завоевал в Токио 7 медалей - 3 серебра и 4 бронзы. В общекомандном олимпийском зачете наша команда заняла 67-е место. Это - худший показатель Азербайджана за всю историю выступлений на Олимпиадах. При этом нужно учитывать, что в 1996 году в Атланте, у сборной Азербайджана не было в активе золота, а было только одно серебро.

То есть, чисто в плане общего количества завоеванных медалей, были и более провальные Олимпиады. При этом, ранее всегда, за исключением Олимпиады в Атланте, нас спасало наличие золотой медали. Так, на Олимпиаде-2000 в Сиднее у нас было всего три медали, но при этом две из них были золотыми, а одна серебряной. На Олимпиаде-2004 в Афинах у нас в активе было пять медалей- одно золото, четыре бронзы. На Олимпиаде -2008 в Пекине -одно золото, одно серебро, четыре бронзы.. Потом был Лондон-2012 и две золотые, две серебряные, шесть бронзовых медалей. Ну а на Олимпиаде - 2016 в Рио-де-Жанейро, у нас в активе была одна золотая, семь серебряных, десять бронзовых медалей!

Конечно, всем бы хотелось, чтобы и по итогам нынешней Олимпиады в активе сборной Азербайджана было, как минимум, не меньше наград, чем на прежних Играх. Но, нужно объективно смотреть на вещи - повторить бразильский триумф по общему урожаю собранных медалей вряд ли когда-то будет возможно. Уж больно высоко была тогда поднята планка. При э том, на нынешних Играх Азербайджан вполне мог побить рекорд по количеству завоеванных золотых медалей. При объективном судействе и определенной доле везения на высшую ступень пьедестала почета могли взойти Рафаэль Агаев, Ирина Зарецкая и Гаджи Алиев.

Но можно ли было бы тогда почивать на лаврах? Нет. Потому, что есть комплекс нерешенных проблем. В первую очередь - на уровне руководства Федераций. Давно уже сложилась ситуация, при которой руководство Министерства молодежи и спорта было не в состоянии регулировать деятельность Федераций. Пора уже изменить эту ситуацию, л прекратив практику соревнований между главами Федераций по количеству собранных Олимпийских лицензий. Их количество, как видим, далеко не всегда, означает богатый урожай медалей.

Регулярный сбор которых возможен только при полном подчинении руководства Федераций Министерству молодежи и спорта. Они совместно должны искать талантливых азербайджанских спортсменов в различных уголках страны, помогая потом этим юношам и девушкам прогрессировать. И тут важно отказаться от порочной, на мой взгляд, практики самообмана.

Да, привлечение под флаги Азербайджана уже готовых, ранее имевших те или иные достижения "легионеров"- это самообман. Потому, что "легионеры"- воспитанники спорта иных стран. Их успех - это успех тех государств, где они прошли большой путь от начинающих спортсменов до членов сборной. Нам нужно находить своих будущих чемпионов. И пусть на следующей Олимпиаде мы не получим даже того количества медалей, что завоеваны в Токио. Но э то будут медали по-настоящему азербайджанских спортсменов.

Это будет реальная и честная оценка работы отечественных Федераций и Министерства молодежи и спорта! И тут важно проанализировать итоги нынешней Олимпиады, не останавливаясь перед снятием с занимаемых должностей не тренеров сборной, а глав Федераций. Этот пост должен быть закреплен за теми, кто имеет достижения в том виде спорта, за развитие которого отвечает.. в этом смысле, как не покажется парадоксальным, но именно неудача в Токио может стать поводом для кардинальных, глобальных перемен и, уверен, будущих больших побед.

Ровно также случилось с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом. Наша страна проиграла первую войну, территории Азербайджана на протяжении почти трех десятков лет находились под армянской оккупацией. Но сдались ли мы? Нет, Азербайджан сделал выводы из причин своего военно-политического поражения, начав подготовку к будущему триумфу. На это ушли десятилетия. Но в итоге мы обрели армию, которая способна решать все поставленные перед ней задачи. Мы выстроили правильную внешнеполитическую линию. И в итоге на поле боя, в ходе 44-дневной войны, и на дипломатической арене , была достигнута историческая победа.

Наш флаг развевается ныне в Шуше и во всех освобожденных городах, районах Азербайджана. Это и есть реализация афоризма Конфуция в действии! Мы встали и победили. И точно также будет и в победами Азербайджана на будущих Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы. Наш священный триколор будет стоять выше флагов иных стран, и гимн Азербайджана будет звучать в честь будущих наших чемпионов, воспитанников азербайджанского спорта. Я в этом ни на секунду не сомневаюсь.

Акпер Гасанов