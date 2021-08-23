США пытаются запрыгнуть в последний вагон ушедшего поезда?

Посол США в Армении Линн Трейси пытается тянуть на себя одеяло, при этом не учитывая интересы других стран региона, в частности Азербайджана.

"Мы (США) будем работать в качестве сопредседателя Минской группы, стремясь с этих позиций снизить степень эскалации ситуации, ликвидировать инциденты, чтобы можно было рассмотреть оставшиеся вопросы, послевоенную ситуацию и окончательное урегулирование задач", - заявила Трейси в беседе с журналистами в Зангезуре.

Не менее странным высказыванием госпожи Трейси стало о нынешней ситуации в Карабахе. По её словам, последствия недавней войны в Карабахе не преодолены, а конфликт не урегулирован, так как "статус Нагорного Карабаха еще не определен".

Печально, что США отправляют в командировку дипломатов с мягко говоря далёкими от истины представлениями о реалиях в регионе. Видимо, послу США в Армении неведомо о том, что Азербайджан в течение 44 дней Второй карабахской войны самостоятельно восстановил территориальную целостность, признанную в том числе и самими США. Нагорно-карабахского конфликта больше нет и это больше не является темой обсуждения для Азербайджана.

Кроме этого, Линн Трейси неплохо было бы ознакомиться с трехсторонним Заявлением от 10 ноября прошлого года, подписанного Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Ведь среди девяти пунктов Заявления ни в одном нет даже и речи о некоем "статусе" Карабаха.

"Если речь идет о статусе "Нагорного Карабаха", то я сказал, что на территории Азербайджана нет территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. Это слово, выражение вообще не должно употребляться. Нагорного Карабаха нет, есть Карабах", - заявил 14 июля Президент Ильхам Алиев на встрече с членами семей шехидов и инвалидами войны.

Тем не менее, американский посол продолжает уже который раз повторять как мантру священное для армян слово "статус". Либо осознанно, либо не отдавая себе отчёта, представители США тем самым подстрекают Армению к реваншу, к новой войне против Азербайджана. А это значит, что Штаты намеренно ставят препятствия на будущую деятельность американских компаний на освобождённых от армянской оккупации территориях.

Забавны также и попытки Трейси реанимировать Минскую группу ОБСЕ. Понятное дело, США являются сопредседателем этой организации, формат которой, в том числе по вине Штатов, изжил себя. На протяжении более 20 лет трое сопредседателей то и дело совершали абсолютно бессмысленные визиты, занимаясь демагогией. После победы Азербайджана в Отечественной войне данная структура окончательно потеряла свою актуальность и осталась не у дел.

Так что попытки США в лице госпожи Трейси вновь затащить Азербайджан в болото бесконечных переговоров обречены на провал. А Штатам вместо того, чтобы поучать других, лучше бы разобраться с причиной собственного позорного бегства из Афганистана, из-за которого репутация США даже среди союзников серьёзно пошатнулась.

Абдул Керимханов

заместитель главного редактора Day.Az