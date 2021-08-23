Хозяевам карнауховых и прочих

О том, что на российских телеканалах балом правят нерукопожатные персонажи, некоторым из которых официально запрещен въезд в ЕС по причине слишком примитивной и наглой лжи, что они распространяют, известно было давно. О том, что в длинной очереди всевозможных симоньян, коеосаянов, бабаянов и прочих соловьевых, багдасаровых и шейниных есть куча реаниматоров армянских мифов, мы тоже знали.

Но была все же, возможно наивная, надежда на то, что перехода к хамству и лжи, в оценках заявлений руководства Азербайджана, они все же себе не позволят. Ошибся, черта была перейдена. Перешел ее "политолог" Сергей Карнаухов. В очередном своем выступлении на очередном российском шоу-шабаше пропагандистов и лжецов, он позволил себе откровенно хамский тон, извратив суть высказываний Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Наши ожидания от России заключаются в том, чтобы выполнялись все положения трехстороннего Заявления. Потому что это трехстороннее Заявление подписали руководители Азербайджана, России и Армении, и большая часть его положений уже реализована. Но есть некоторые вопросы, которые все еще остаются открытыми. Наше ожидание заключается в этом. Россия как сосед Азербайджана и близкий союзник Армении, конечно, играет особую роль в этом регионе. Это естественно. Надеемся, что Россия и дальше будет прилагать все усилия для безопасности этого региона и предпримет шаги для обеспечения долгосрочного мира. В то же время наши ожидания заключаются в том, чтобы Россия не вооружала Армению. Мы довели этот вопрос до российской стороны. Это нас беспокоит". Об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу CNN Turk.

Как видим, это было предельно вежливое, корректное заявление. Глава нашего государства высказал пожелание, ни в коей мере не переходя к языку ультиматумов, которым так виртуозно владеют в Армении. Там, впрочем, обладают и иными "талантами"- придумывать мифы, уверять в них своих сограждан, потом оправдываться за их крах, в том числе и путем поиска "виноватых", в числе коих традиционно оказывается Россия. Ничего этого и близко не было со стороны Азербайджана.

Наша страна всегда полагалась на собственные силы. И победа в 44-дневной войне была добыта, в первую очередь, именно азербайджанской армией во главе с Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым. Эта победа была добыта вопреки планам и желаниям стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которых устраивала ситуация, при которой шла имитация переговорного процесса при продолжавшейся оккупации 20% территорий нашей страны со стороны Армении.

Одним словом, Азербайджан не только освободил семь ранее оккупированных районов своей страны, но и кардинально изменил баланс сил в регионе. И сейчас все усилия официального Баку направлены на то, чтобы достичь долгосрочного мира на Южном Кавказе, что возможно только через подписание мирного соглашения с Арменией, через взаимное признание существующих границ. Азербайджан всячески напоминает о том, что есть документ, от которого нужно отталкиваться- трехстороннее заявление от 10 ноября прошлого года.

И Президент Азербайджана совершенно прав, указывая на то, что у России есть масса возможностей влияние на принимаемые официальным Ереваном решения. Глава нашего государства прав и в том, что у России есть возможность не вооружать Армению. Вряд ли стоит отдельно объяснять, что такого рода шаги с российской стороны могут быть трактованы армянскими реваншистами, как некую возможность для совершения новых провокаций.

Азербайджан к ним готов, наша армия с легкостью напомнит вражеским силам итоги 44-дневной войны. Но проще, конечно же, не давать армянской стороне повода для несбыточных надежд и планов по "военному реваншу". Вот, о чем сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Сказал мягко, деликатно, дипломатично. И, замечу, его правоту подтвердил и ...секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

"Начиная с ноября 2020 года, мы получили вооружения для модернизации и обновления нашего арсенала и данный процесс был непрерывным. Правительство Армении намерено полностью модернизировать армию и данная задача будет решена в максимально короткое время", - сказал он в эфире Общественного телевидения Армении. И это было доказательство справедливости высказанных главой нашего государства слов о продолжающемся вооружении РА со стороны РФ.

Увы, то, что мы видим и слышим в эфире российских телеканалов, в ответ на справедливые слова Президента Азербайджана, поражает. "Президент Азербайджана Алиев сказал, что призвал Россию не давать оружие Армении. Кто такой президент Азербайджана, чтобы решать, передаст ли Россия оружие Армении или нет? Россия и Армения будут решать друг с другом, что Армении нужно, а что нет. Это исключительно дело России и Армении", это хамское высказывание позволил себе "политолог" Сергей Карнаухов.

Кто это? Для начала напомню, что этот тип с августа 1992 по май 2009 года работал на оперативно-начальствующих должностях органов внутренних дел (с июля 2005 года по декабрь 2008 года - руководитель референтуры министра внутренних дел Российской Федерации). То есть, мягко говоря, совсем не политологом он был. Но позже, решив попробовать себя в новой ипостаси, Карнаухов сразу же записался в ряды сторонников карабахских сепаратистов и террористов.

В итоге, в августе 2013 года Карнаухов и ставшая известной за счёт шпионского скандала Анна Чапман в составе российской делегации журналистов и общественных деятелей посетили Армению и оккупированные на тот момент территории Азербайджана. Естественно, что МИД нашей страны внес его в "черный список". Но тут важно отметить то, что Карнаухов тогда заявил, что его визит к карабахским сепаратистам и террористам призван..."оградить "нкр" и Армению от посягательств Азербайджана и США".

Как видим, у Сергея явная переоценка собственной значимости, галлюцинации. Человек открыто заявлял о своей способности чему-то там противостоять. Ну что, Серый, где твое противостояние? Чем и кому ты реально помог? Никому и ничем. Оно и понятно. Языком мести- не мешки ворочать. Но в том все и дело, что Карнаухов, этот бывший мент, искусственно вытянутый за уши до уровня "политолога" и полит-провокатора, позволяет себе хамскую манеру, извращая смысл и тон высказываний Президента Азербайджана.

Что, конечно же, недопустимо. В том числе и потому, что никто и никогда на азербайджанских телеканалах не позволял себе выражений типа" кто такой Президент России Владимир Путин". А еще, хочу напомнить Карнаухову и прочим ангажированным российским "говорящим голова", что Президент Ильхам Алиев является президентом самого экономически сильного государства Южного Кавказа, которое добилось реализации крупнейших нефтегазовых проектов, зачастую вопреки желаниям ведущих мировых держав.

Президент Ильхам Алиев- Верховный Главнокомандующий самой сильной армии на Южном Кавказе, которая одержала блестящую победу в 44-дневной войне, опыт которой изучают военные институты ведущих стран мира. Ильхам Алиев - президент страны, которая занимает первое место по качеству дорог. К сведению многообразных карнауховых, Всемирный экономический форум (ВЭФ) в своем докладе о состоянии экономики в мире ежегодно собирается данные о качестве дорог в странах мира.

Так вот Азербайджан в этом рейтинге занимает 27-оем место, а Россия- 99-ое. Так что, дураки и дороги, как писал классик, были и остаются известной проблемой России. Которая, серьезно отстает от нашей страны и в вопросе газификации. Напомню, что уровень газификации природным газом в России к 1 января 2021 года достиг 71,4% (в городах - 73,7%, в сельской местности - 64,8%. В Азербайджане же этот показатель превышает 97%. Вот он- еще один итог работы Президента Азербайджана Ильхама Алиева. О чем, естественно, никогда не расскажут разнообразные карнауховы. Их не тому учили. У них функция иная. Мы все это понимаем. Но понимаем мы и то, что у тех, кто дает им команду открывать рот, есть и возможность объяснения своим питомцам того, что нельзя переходить "красной линии".

Акпер Гасанов