Особенности кадровой политики Армении: от капитулянта-премьера до избитого главы МИД

Новости из Армении приходят - одна другой забавнее. Как, к примеру, не иронизировать над тем, что главой внешнеполитического ведомства страны, которая не в состоянии обеспечить защиту собственных границ своими силами, поручая это российским погранцам, назначен Арарат Мирзоян?!

Да, тот самый, который является одним из основателей партии "Гражданский договор", возглавляемую действующим премьер-министром РА Николом Пашиняном.

Этот персонаж неоднократно попадал в новостные ленты. То он, еще будучи оппозиционером, ходил на митинги и кричал оскорбления в адрес России и ее президента. То он стоял на трибуне парламента Армении и изображал из себя Прометея, зажигая факел. В итоге, этот прыткий молодой человек стал спикером армянского парламента.

И именно в этом статусе он был избит в ноябре прошлого года. Тогда граждане Армении искали, на ком бы сорвать злость за поражение в 44-дневной войне. С этой целью они ворвались в парламент своей страны. Искали там, ясное дело, Пашиняна. Не нашли, разумеется. Никол Воваевич, аки ильфо-петровский Альхен, обладает сверхъестественным чутьем, позволяющим определять, когда его могут бить, возможно ногами.

Потому он и испарился из поля зрения армянской общественности. Собственно, игру в "человека-невидимку" армянский премьер начал чуть ранее, когда пришла пора подписывать трехстороннее заявление по Карабаху. До сих пор никто не знает, где был этот потерпевший, куда он пропал в ночь с 9 на 10 ноября прошлого года, из-под какого стола его пришлось вытаскивать, дабы он поставил свой автограф под трехсторонним заявлением.

История обязательно внесет ясность в этот вопрос. И будущие поколения армян узнают о роли коньяка в деле подписания, по сути, документа о капитуляции страны-оккупанта. Но уже сейчас все помнят, что все удары на себя тогда, в буквальном смысле слова, принял Арарат Мирзоян. Ему наваляли так, что он потом долго лечился. Не знаю, били ли его по голове и если да, то как это сказалось на мыслительной деятельности Мирзояна.

Но факт остается фактом - Арарат назначен новым министром иностранных дел Армении. Сиди теперь и гадай - было ли его избиение неким необходимым условием для будущего назначения главой МИД? В любом случае, довольно странные этапы карьерного роста у Мирзояна. Вряд ли кто-то захочет такое повторить. Здоровье дороже, как ни крути.

Интересно, как теперь этот бывший крикун, озвучивавший гадости в адрес главы российского государства в период своего оппозиционного прошлого, в Москву летать будет, как его принимать будет глава МИД РФ Сергей Лавров? Впрочем, учитывая имя Мирзояна, ему и рядом с турецкими дипломатами лучше не появляться. Могут воспринять это, как неуважение к территориальной целостности Турции.

Выход есть. Мирзояну нужно всего лишь поменять имя, став Агры-дагом. Да, звучит фантастически. Но, разве не фантастикой является то, что в кресло главы МИД РА усажен тот, кто провалил работу в должности главы Совбеза, став ярким соучастником всех провокаций, приведших к 44-дневной войне, а потом и к разгромному поражению Армении?!

Разве не фантастикой является то, что сопричастный к унижению Армении на поле боя, к краху всех создаваемых ею мифов персонаж, пошел на досрочные выборы и снова был избран в парламент РА? Это просто некий армянский Феникс. Впрочем, нет. Эту роль за собой застолбил Никол Пашинян. За удивительной способностью сохранять власть после шагов по разжиганию войны, а потом и над глупостью и дилетантизмом которого, что привели к поражению армянской армии в 44-дневной войне, с изумлением наблюдал весь мир.

Пашинян давно стал героем мемов. Но, тем не менее, он удержал кресло премьера, избежав экзекуции и уверенно ведя свою страну к новым провалам, в первую очередь социально-экономического характера. Он опять развешивает гражданам РА лапшу на уши, обещая то, что никогда не в силах будет выполнить. А ставку он делает на проверенных людей. Таких, например, как Арарат Мирзоян. И ничего иного, кроме смеха, вся эта ситуация в РА, не вызывает.

Акпер Гасанов