Армения: статус больше, чем жизнь?

В последнее время армянская сторона снова активно муссируют тему некоего статуса для армянского населения Карабахского региона Азербайджана, увязывая достижение мирного соглашения с этим вопросом.

Как известно, после окончания Второй Карабахской Войны и фактической капитуляции Армении, тема статуса потеряла свою актуальность и отправилась гнить на свалку истории.

В ходе переговорного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ, Армения, отказавшись от предложений Азербайджана по мирному разрешению конфликта, сама положила конец вопросу статуса.

Азербайджан в ходе переговоров неоднократно предлагал армянской стороне предоставить армянскому населению Карабахского региона статус автономии, в обмен на вывод оккупационных войск и признания территориальной целостности.

Однако все эти мирные предложения были отвергнуты армянской стороной, которая одержав "пиррову победу" в Первой Карабахской Войне, надеялась заморозить конфликт, сохранить большую часть оккупированных азербайджанских территорий под своим контролем и добиться квази независимого статуса для армянского населения, с последующим осуществлением своей главной цели- "миацума", присвоения азербайджанских территорий для создания " Великой Армении ".

Естественно, что такая позиция Армении была абсолютно неприемлема для Азербайджана, который в качестве компромисса был согласен только на автономию и самоуправление армянского населения Карабахского региона, в рамках единого Азербайджанского государства.

На протяжении более 26 лет переговоров между Азербайджаном и Арменией, тема статуса была одной из тем переговоров, но армянская дипломатия всегда выступала с позиции силы.

Долгое время сопредседатели Минской группы ОБСЕ, на которых международное сообщество возложило функцию главного посредника в урегулировании конфликта, пытались убедить Азербайджан отказаться от своей принципиальной позиции по вопросу территориальной целостности и пойти на уступки Армении в этом вопросе в обмен на некий призрачный мир.

При этом сопредседатели как бы не замечали тот факт, что территориальная целостность была признана всеми международными организациями, включая ООН и ОБСЕ, которые принимая Азербайджан в свои ряды, официально подтвердили границы нового независимого государства - члена этих уважаемых организаций.

Кроме того, территориальная целостность Азербайджана была подтверждена 4 резолюциями СБ ООН по конфликту, которые четко и ясно указывают на принадлежность Карабахского региона Азербайджану, требуют вывода армянских вооруженных формирований и создание условий для возвращения азербайджанских беженцев.

Неудачи международных посредников по мирному урегулированию конфликта была вызвана во многом и тем, что на правительства стран- посредников оказывала влияние богатая армянская диаспора, которая играя на внутриполитических факторах, старалась добиться преимуществ для Армении.

Все это не позволило достичь мирного решения конфликта, несмотря на предупреждения азербайджанской стороны, что эта политика является ошибочной и в конце концов приведёт к возобновлению боевых действий.

Армянская сторона, маневрируя между Западом и Россией, пыталась сосать у двух маток, как тот ласковый телёнок, убеждая обе стороны в том, что ориентация страны зависит от поддержки позиции Армении в конфликте.

Несколько раз армянское военно-политическое руководство намеренно провоцировало широкомасштабные вооруженные конфликты на линии соприкосновения (в апреле 2016 года и в июле 2020 года), надеясь этим подтолкнуть страны-посредники и международное сообщество к признанию сепаратистов под предлогом "спасения" мирного населения и сохранения мира в регионе.

Получив достойный отпор и терпя поражение от азербайджанской армии, армянское руководство сразу же поднимало вселенский плач и старалось спрятаться за спину сопредседателей, умоляя спасти Армению от краха и обещая занять конструктивную позицию на переговорах.

Увы, все это оказалось ложью. Переговорный процесс окончательно зашёл в тупик из- за максималисткой позиции армянской стороны и как неоднократно предупреждал Президент Ильхам Алиев, привёл к новому вооруженному конфликту, который окончился полным разгромом армянской армии и практически завершил конфликт.

Подписав трехстороннее Заявление от 10 ноября 2020 года, армянская сторона не только фактически признала факт оккупации азербайджанских территорий, но и то, что на протяжении многих лет безуспешных переговоров, вводила в заблуждение международное сообщество своими ложными аргументами о существовании некоего непризнанного государственного образования, которое вело войну с Азербайджаном за свою псевдонезависимость, а Армения тут совсем не причём.

Теперь же, выводя войска из Азербайджана, Армения признала то, что все это время международные посредники просто закрывали глаза на факт оккупации территории суверенного государства и не смогли заставить (или не захотели) агрессора уважать международное право.

Окончание Второй Карабахской Войны и практическое завершение конфликта создало в регионе Южного Кавказа новые геополитические реалии, позволяющие открыть стратегические транспортные коридоры, которые дадут толчок экономическому развитию стран региона.

Но увы, армянское руководство не хочет признать новые реалии и старается вновь взяться за старое, пытаясь набраться силёнок и добиться реванша.

Несмотря на достигнутые договоренности, вместо того, чтобы по примеру азербайджанской стороны немедленно начать строительство и восстановление транспортной инфраструктуры, приступить к переговорам по достижению мирного соглашения и провести делимитацию и демаркацию границы, ереванские лидеры опять завели "старые песни о главном".

Руководство Армении под различными предлогами увязывает все это с вопросом сгнившего уже на свалке истории "статуса" для армянского населения Карабахского региона Азербайджана, который не является больше актуальным.

Увязывая решение этих вопросов с темой статуса, армянская сторона прекрасно знает, что азербайджанская сторона это обсуждать не будет, практически обрекая возможный мирный процесс на провал.

Все старые предложения сопредседателей Минской группы ОБСЕ давно потеряли свою актуальность ввиду того, что изменилась военно- политическая ситуация в зоне бывшего конфликта.

Как отметил Президент Ильхам Алиев на встрече с сопредседателями, если Минская группа ещё хочет что-то сделать в мирном урегулировании, то может представить новые предложения отражающие реалии, которые будут направлены на интеграцию армянского населения Карабаха в азербайджанское общество.

Международные посредники проявляют свою медлительность и вместо конкретных новых инициатив пытаются посадить стороны за стол переговоров, на основе своих устаревших предложений.

Такая позиция посредников не является конструктивной и вселяет ничем не оправданные ожидания армянской стороне. Уже руководство Армении отказывается от обсуждения мирных инициатив Азербайджана без решения вопроса о статусе, что обрекает мирный процесс на неудачу.

Как всегда, играя на противоречиях между Западом и своим союзником Россией, армянское руководство решило в качестве своей главной поддержки в этом вопросе, использовать Послов Франции и США в Армении, которые не скрывают своих проармянских взглядов.

В отличии от своих коллег в Азербайджане, которые стараются демонстрировать свой нейтралитет, мотивируя это тем, что представляют страны-посредники сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Но видимо влияние богатой армянской диаспоры на высокопоставленных дипломатов даёт о себе знать, которые видимо стараются заручиться поддержкой армянских лоббистов в своей будущей карьере.

То что Посол Франции Джонатан Лакотт никогда не скрывал своих симпатий к позиции Армении по конфликту, всем было давно известно.

Вот теперь, завершая свою деятельность на посту посла в Армении, на встрече с армянскими лидерами рассыпался в своей "верности" и поддержке молодой армянской "демократии", не преминув упомянуть о том, что считает конфликт неурегулированным до решения вопроса о статусе.

Забыв при этом добавить, что Карабах-это азербайджанская территория (что всегда подтверждала Франция, в качестве постоянного члена СБ ООН, голосуя за резолюции и Президент Франции Э. Макрон, публично заявив об этом выступая перед армянской диаспорой) и это суверенное право Азербайджана предоставлять или не предоставлять какой-либо статус.

Наверняка свою будущую карьеру этот дипломат построил на тесном сотрудничестве с богатой армянской диаспорой, которая не оставит его без должного внимания.

Решив не отставать от своего коллеги, посол США в Ереване Линн Трейси сделала аналогичное заявление, в стремлении сделать хорошую мину про плохой игре, повторив эти же тезисы.

После этого, терпению азербайджанской стороны пришел конец, что выразилось в заявлении МИД Азербайджана, который обратил внимание на недопустимость подобного рода высказываний, наносящий вред как двусторонним отношениям, так и мирному процессу в целом.

Похоже, что этими заявлениями послы решили подтолкнуть армянских руководителей к перемене своей политической ориентации, учитывая то, что нынешние армянские лидеры в прошлом отличались своей антироссийской риторикой.

Если это так, то этими заявлениями добиться смены политического курса Армении не удастся, так как она уже давно и крепко зависит от своих союзников и партнёров по ОДКБ и ЕАЭС как в военном, так и экономическом отношении. Конечно, Н. Пашинян и его команда с удовольствием поменяли бы курс страны и переметнулись бы на другую сторону, но сделать этого пока не могут.

Что касается отношения Азербайджана к этим заявлениям: прежде чем озвучивать свою позицию по вопросу, который касается территории соседней страны, в которой они не аккредитованы, надо было бы ознакомиться как с историей конфликта, так и с законами и Конституцией Азербайджана. Ведь довольно часто представители этих стран призывают все страны ОБСЕ соблюдать законы, кстати написанные на основе рекомендаций международных организаций.

Конституция Азербайджана гласит, что Азербайджан-это унитарное демократическое государство, где все граждане равны, вне зависимости от национальности и вероисповедания. Никаких других форм государственного управления или каких-либо автономий Конституцией не предусмотрено, изменения в Конституцию могут вноситься на основе всенародного референдума, проводимого на всей территории страны.

Вот так гласит законодательство страны, о чем дипломаты из стран-сопредседателей должны знать, поэтому все комментарии по поводу некоего референдума являются вмешательством во внутренние дела соседнего государства и явно противоречат их статусу и мандату.

Радость армянских лидеров по поводу их высказываний оказалась преждевременной, так как сколько не говори "халва" во рту слаще не станет.

Если ереванские политики продолжают ставить на обсуждение вопроса о неком статусе больше, чем на экономическое развитие и спокойную, сытую жизнь жителей Армении, то они повторяют свою прежнюю ошибку.

Никто и никогда не заставит Азербайджан согласиться обсуждать то, что противоречит интересам Азербайджанского народа и Конституции страны!

Продолжая глупое упорство в этом вопросе, лидеры Армении напрасно надеются, что столкнув страны - сопредседатели между собой, им удастся надавить на Азербайджан, сделав разменной монетой своей недальновидной политики Карабахский регион-территорию чужого государства.

Наверное благосостояние и мирная жизнь армянского народа стоит больше, чем некий вопрос статуса, возродить который уже никто не сможет.

Пярвин Мирзазаде