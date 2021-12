Отношения Азербайджана и ЕС вышли на новый уровень

15 декабря в Брюсселе состоялся саммит Восточного партнерства.

По итогам саммита принята декларация, содержащая ряд важных моментов.

Первый. Евросоюз выразил свою поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности всех стран-партнеров ВП в пределах их международно признанных границ.

Второй. Евросоюз заявил о поддержке добрососедских отношений, регионального сотрудничества, укрепления транспортных связей в регионе Восточного партнерства.

Третий. ЕС поприветствовал прогресс, достигнутый на переговорах по новому всеобъемлющему двустороннему соглашению между Азербайджаном и Европейским союзом.

И четвертый, важный для нас момент. Евросоюз приветствует завершение проекта Южного газового коридора. В декларации отмечается, что ЮГК способствует диверсификации источников и маршрутов газа в Европу.

Поддержка территориальной целостности стран-партнеров звучит в декларациях саммитов ВП традиционно. Тем не менее, несмотря на отсутствие оговорок, это относилось, в первую очередь, к Грузии, Украине и Молдове, а территориальная целостность Азербайджана как бы выносилась за скобки. Такая позиция, к сожалению, не раз находила отражение в резолюциях, принимавшихся европейскими структурами, когда открыто поддерживалась целостность других постсоветских стран и почему-то "забывались" аналогичные проблемы Азербайджана. Это было неприятно, но таковы были реалии. Наступательная дипломатия Баку, рост экономических возможностей и политического авторитета Азербайджана позволили добиться того, что в Годовом отчете по реализации Совместной внешней политики и политики безопасности ЕС (Annual report on the implementation of the Common Foreign and Security Policy), принятом в январе 2020 года была выражена поддержка территориальной целостности в рамках международно признанных границ и политической независимости ВСЕХ стран Восточного партнерства.

На нынешнем саммите Азербайджан участвовал как страна-победитель, как единственное государство евразийского пространства, за последние десятилетия реально одержавшее военную победу. У него теперь особое место, особый статус, и не считаться с этим невозможно. И что примечательно - он, единственный, чья территориальная целостность была безразлична Европе, сам справился с проблемой, а те, кого так яростно поддерживали с евротрибун, в резолюциях и декларациях, до сих пор живут в условиях оккупации и ждут помощи в борьбе с агрессивным сепаратизмом.

Изменил реалии сам Азербайджан. В этом свете, думается, по-новому в Евросоюзе сегодня воспринимают и соглашение о партнерстве между ЕС и Азербайджаном. Работа над документом длится много лет. Были проблемы. Одна из них - проблема с формулировками, созданная армянской стороной, пытавшейся вмешаться в текст документа и встречавшей определенное понимание. Тормозят процесс вопросы торгово-экономического характера, которые пока что недостаточно выгодны Азербайджану. В свою очередь, у ЕС тоже есть свой подход по ряду вопросов.

Азербайджан, который в отличие от других стран Восточного партнерства, от Евросоюза не зависит, не стал торопиться, а выбрал долгий, но верный путь, итогом которого должен стать документ, отвечающий национальным интересам Азербайджанского государства и народа. Азербайджан самодостаточен и не может ставиться в один ряд с другими партнерами по ВП, он единственный, кто готов к равноправному сотрудничеству и не нуждается в европейских грантах и кредитах. Это совсем другой уровень взаимоотношений, когда партнер Евросоюза может что-то предложить и не ждет помощи и покровительства.

Как отметил в своем выступлении на саммите Президент Ильхам Алиев, 90 процентов работы над новым соглашением о партнерстве между Азербайджаном и Европейским Союзом завершено. В 2018 году был парафирован документ под названием "Приоритеты партнерства", и сегодня работа над документом находится на завершающей стадии. Азербайджан уже подписал на двусторонней основе соглашения о стратегическом партнерстве с девятью странами ЕС.

В целом отношения между Азербайджаном и Евросоюзом носят характер стратегического партнерства. Особенно ярко это проявляется в энергетической сфере.

Южный газовый коридор протяженностью 3500 километров является одним из крупнейших инфраструктурных проектов XXI века. После сдачи в эксплуатацию 31 декабря 2020 года последнего компонента ЮГК - Трансадриатического трубопровода, азербайджанский газ пошел в Европу. Голубое топливо с "Шахдениз" уже получают Италия, Греция и Болгария. Италия пока что является крупнейшим получателем каспийского газа. Не исключено, что в будущем география поставок будет расширяться. Во всяком случае, такие планы у Азербайджана есть, и возможности трубопровода это позволяют. С момента запуска ЮГК в страны Евросоюза уже поставлено более 7 миллиардов кубометров природного газа, в следующем году этот показатель планируется довести до 9, а в 2023 году - до 11 миллиардов кубометров.

В ходе работы саммита Президент Ильхам Алиев дал интервью испанской газете El Pais и ответил на вопросы касательно экспорта азербайджанского газа в Европу.

"...наш газ продается на основе долгосрочных контрактов, и мы на 100 процентов выполняем их. Азербайджан является надежным партнером для Европейского Союза, и, конечно, эта тема всегда находится в нашей повестке. Моя оценка заключается в том, что у нас гигантские запасы природного газа. Мы имеем более короткий маршрут поставок природного газа в Европу, чем традиционные маршруты, наш источник является новым для европейского рынка. Вы уже отметили, что в Европейском Союзе и некоторых странах, не являющихся членами Европейского Союза, уровень добычи сокращается, и всем нам известно, что исходя из решений некоторых государств, связанных с энергетической стратегией, потребность Европы в природном газе возрастет. Азербайджан - надежный партнер и друг Европы. Представьте себе, Азербайджан построил из Баку до Италии трубопровод протяженностью 3500 километров, часть которого проходит по морскому дну. То есть все готово, и газ импортируется. Предстоящая работа здесь заключается в налаживании контактов и начале переговоров с Европейской комиссией и странами, желающими покупать у нас газ в большем объеме или импортировать его в новом объеме", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Оксфордский институт энергетических исследований, подводя итоги трех кварталов 2021 года по закупкам странами Евросоюза природного газа, отметил в отчете значительное увеличение трубопроводного импорта за счет ввода в эксплуатацию Трансадриатического газопровода (сегмент ЮГК) - +5,3. Судя по цифрам, озвученным Президентом Азербайджана, за четвертый квартал этот показатель достиг 7 миллиардов кубометров. Следует напомнить, что по первичным прогнозам, экспорт газа по ЮГК в текущем году планировался на уровне 5 миллиардов кубометров. Серьезный рост налицо.

Тема энергобезопасности Евросоюза особенно актуализировалась этой осенью, когда Европу постиг газовый и энергетический кризис, вызвавший резкий рост цен на газ и прочие проблемы. Как заметил ранее Президент Ильхам Алиев, в странах, получающих азербайджанский газ, не было ни газового кризиса, ни замерзших. Глава государства назвал Южный газовый коридор важным критерием. Более того, после резкого роста цен на топливо в мире, к Азербайджану обратились новые потенциальные европейские покупатели природного газа. В частности, азербайджанским газом живо заинтересовались на востоке и юге Европы. В настоящее время идут переговоры, и велика вероятность заключения новых договоров купли-продажи в будущем.

Энергетическое сотрудничества является важнейшим пунктом повестки сотрудничества Азербайджана с Евросоюзом. Однако необходимо сказать и о том, что Европейский Союз является основным торговым партнером Азербайджана, и государства-члены организации выступают в качестве ведущих инвесторов в нашей стране. По объему инвестиций в нефтяную и в другие отрасли экономики ЕС занимает лидирующее место. Так, в 2020 году товарооборот между АР и странами ЕС составил 9,33 миллиарда долларов. Общий объем инвестиций ЕС в Азербайджан за последние 8 лет превысил 20 миллиардов долларов.

В марте этого года состоялась презентация отчета "Азербайджан 2020: Бизнес-среда ЕС". Согласно отчету, свыше 80 процентов компаний Европейского Союза, представленных в Азербайджане, выразили намерение вновь выбрать нашу страну для экономической деятельности. Помимо этого, 75 процентов европейских компаний полностью одобрили меры, принятые государством для минимизации влияния пандемии. Европейские компании, что очень важно, также подчеркнули важность восстановления контроля Азербайджана над освобожденными территориями как для населения, так и для экономики страны.

В ходе саммита 15 декабря председатель Евросовета Шарль Мишель объявил о планах Евросоюза по инвестированию в страны Восточного партнерства более 2 миллиардов евро. Согласно плану, до 2027 года страны-партнеры смогут получить в общей сложности 2,3 миллиарда евро. Эти деньги предназначены для поддержки полумиллиона малых и средних предприятий, на реконструкцию дорог, борьбу с коррупцией, поддержку независимой прессы и неправительственных организаций и так далее. Средства будут выделяться на условиях софинансирования.

В заключение отметим, что у Восточного партнерства, конечно же, есть свои цели и задачи. Но время не стоит на месте, и с 2009 года очень многое изменилось. Особенно это касается Азербайджана, по всем направлениям опередившего партнеров по формату. На нынешнем саммите, первом после победоносной 44-дневной войны, это было видно особенно отчетливо.

Лейла Таривердиева