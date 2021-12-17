Зангезурский коридор станет гарантией долгосрочного, устойчивого мира на Южном Кавказе

Брюссельский визит Президента Ильхама Алиева в очередной раз явился подтверждением правильно выверенного курса Азербайджана на установление в южнокавказском регионе долгосрочного устойчивого мира. Важнейшим элементом мироустройства Кавказа являются армяно-азербайджанские отношения, исчерпывающая реализация трехсторонних заявлений от 9/10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также достигнутых в Сочи 26 ноября 2021 года договоренностей.

Двусторонние и трехсторонние встречи, проведенные Президентом в Брюсселе в рамках VI Саммита программы "Восточное партнерство" и саммита "НАТО+Азербайджан", были направлены на преодоление конфликта, создание атмосферы сотрудничества и доверия с целью обеспечения устойчивого мира в регионе, поддерживаемого всеобъемлющим мирным соглашением. Была обозначена общая цель - создать безопасный, стабильный и процветающий Южный Кавказ для благополучия всех народов, живущих в регионе.

В этой связи важное значение обретает правильное понимание сторонами и наблюдателями позиций каждого лидера и представляемой им страны. Правильное восприятие позиций является гарантией успешной и последовательной реализации решений и договоренностей.

Вопросы открытия коммуникаций, делимитации и демаркации границ, благодаря крючкотворству армянских мифологов на протяжении года никак не могут сдвинуться с места в своей реализации. Поэтому считаю, с позволения читателя, необходимым коснуться некоторых аспектов затронутых в ходе переговоров вопросов.

Прежде всего, вопрос о двух коридорах, который в комментариях наших оппонентов превратился в предмет переливания из пустого в порожнее. Начну с того, что отсутствие в трехстороннем заявлении от 9/10 января 2021 года термина "коридор" еще не означает, что его нет. Для этого обратимся к тексту Заявления, и в частности к пункту 9:

"9. Восстанавливаются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России".

Как видим, в нем говорится о транспортном сообщении между западными районами Азербайджана и Нахчыванской АР, о безопасном передвижении и перемещении в обоих направлениях транспортных средств, грузов и граждан. И контроль за этим осуществляет погранслужба ФСБ России. Это означает, что будет определен участок территории со специальным режимом, по которому будет обеспечиваться вышесказанное и на котором будут выполнять свои функции российские пограничники. Эта территория, безусловно, будет четко обозначена. По ней будет обеспечено движение различных видов транспорта: железнодорожного, автомобильного, а при необходимости и трубопроводного, поскольку трубопроводы - это тоже вид транспорта, и запрета на этот вид транспорта в Заявлении нет. Кроме того, последний абзац Заявления гласит:

"По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана".

Это означает, что дальнейшая реализация пункта 9 после подписания Заявления уже не зависит от воли армянской стороны. Ее мнение будет иметь значение уже только при строительстве новых транспортных коммуникаций.

Кроме того, следует отметить, что таможня на Зангезурском коридоре является абсурдом, поскольку он транзитный через территорию Республики Армения и не предполагает доставку товаров на территорию Республики Армения. Если стороны договорятся, и товары, зашедшие в Зангезурский коридор, будут переправляться на территорию Республики Армения, то в месте выхода из коридора на армянскую территорию можно будет установить таможню.

Теперь у меня вопрос к известным оппонентам: так чем же эта территория отличается от других "коридоров"?

Теперь сравним этот коридор с названным в рассматриваемом нами Заявлении Лачинским коридором. Для этого обратимся к пунктам 3 и 4 данного документа:

"3. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

4. Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации - 5 лет с автоматическим продлением на очередной 5-летний период, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения...

... По согласованию Сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору и, таким образом, предусмотрена будущая передислокация российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях".

Миротворческая миссия рассчитана на 5 лет, однако предусмотрена возможность ее продления на такой же срок, если по этому поводу своевременно не возразит одна из сторон. О дальнейшем возможном продлении миротворческой миссии нет ни слова. Таким образом ее максимальный срок - 10 лет.

Лачинский коридор - это автомобильная дорога, проходящая по сложному горному рельефу. Строительство нового маршрута движения (автомобильной дороги) - это возможность обезопасить движение по ней и облегчить коммуникацию. В тексте Заявления нет ни слова о строительстве новых транспортных коммуникаций в этом "коридоре".

Основная цель Трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020 года - восстановление территориальной целостности Азербайджанской Республики, установление мира в регионе, интеграция освобожденных от оккупации территорий и населения в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана. Решение этой задачи обозначит отсутствие необходимости в миротворческой миссии на территории Карабаха.

А это означает, что Лачинский коридор - это понятие временное, и после восстановления конституционной власти на территории всего Карабаха, налаживания там жизнедеятельности, эта дорога будет функционировать также, как и все автомобильные дороги Азербайджана.

Зангезурский же коридор - это понятие вечное. Он будет той минимальной долей восстановления справедливости, которая должна быть проявлена по отношению к народу и государству, у которого незаконно забрали огромные территории для создания другого государства, и забрали их так, что остальные территории остались разделенными.

В этом и состоит разница в правовом и территориальном статусе этих двух коридоров.

Поэтому мирный процесс подразумевает обязательное открытие Зангезурского коридора с его особым статусом. Вместе с другими транспортными коммуникациями он явится гарантией долгосрочного, устойчивого мира на Южном Кавказе.

Намик Алиев,

Доктор юридических наук, профессор, руководитель кафедры Академии Государственного управления при Президенте АР