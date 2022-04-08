Армения согласилась с принципами мирного договора, это впечатляющая победа Ильхама Алиева

По итогам трехсторонней встречи в Брюсселе между Президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Армении Николом Пашиняном Ереван был вынужден согласиться с пятью принципами мирного договора, которые ранее огласил МИД Азербайджана. И это, безусловно, впечатляющая дипломатическая победа Президента Ильхама Алиева.

Об этом Day.Az сказал исполнительный директор азербайджано-американского Центра экономических и стратегических исследований, расположенный в штате Висконсин (США), американский политолог Питер Тейс.

По его словам, стремление ЕС наряду с Россией стать одним из ключевых нейтральных посредников в постконфликтном урегулировании встречено с одобрением как в Баку, так и в Ереване и в этом большая заслуга Шарля Мишеля.

"Тем не менее Евросоюзу предстоит сделать многое, чтобы в регионе Южного Кавказа установился долгосрочный мир. Поскольку без мира на Южном Кавказе не будет мира и во всей Европе. Надеюсь, что госсекретарь США Энтони Блинкен также будет более активно работать в этом направлении", - заявил он.

Как отметил наш собеседник, особого внимания заслуживает опасность противопехотных наземных мин, которые всё ещё остаются на освобождённых территориях Азербайджана.

"К сожалению во время трехсторонней встречи Шарль Мишель не упомянул о возмещении ущерба, нанесенный Арменией азербайджанcкому народу. В частности, на той территории, где сейчас построен Физулинский международный аэропорт, было найдено 1300 установленных Арменией фугасов. Это говорит о масштабе преступлений Армении, которое не должно остаться незамеченным со стороны европейских чиновников", - подчеркнул эксперт.

Что касается двусторонней встречи в Брюсселе между Шарлем Мишелем, и Президентом Ильхамом Алиевым, американский политолог сообщил, что ЕС необходимо расширять стратегические связи с Азербайджаном.

"В ближайшее время Шарль Мишель должен запланировать визит в Азербайджан и совершить визит в Агдам, Физули, Джебраил и другие освобождённые территории, чтобы воочию увидеть страшные разрушения, совершенные вооруженными силами Армении на суверенной территории Азербайджана. В условиях когда мир стоит на пороге глобальных изменений Шарлю Мишелю важно усерднее работать над укреплением стратегического партнерства между Брюсселем и Баку", - резюмировал Питер Тейс.

Абдул Керимханов