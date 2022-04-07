Уверенное лидерство Президента Ильхама Алиева ведет регион к миру и лучшему будущему - американские эксперты
Шестого апреля Президент Совета Европейского союза Шарль Мишель принял Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна для продолжения обсуждения ситуации в регионе Южного Кавказа и развития отношений ЕС с двумя странами.
По итогам встречи было решено поручить министрам иностранных дел Азербайджана и Армении провести работу по подготовке будущего мирного договора, в котором были бы учтены все необходимые вопросы.
В то же время было решено созвать Совместную пограничную комиссию до конца апреля. Мандат Совместной пограничной комиссии будет заключаться в делимитации границы между Арменией и Азербайджаном и обеспечении стабильной и безопасности вдоль и вблизи границы.
Комментируя переговоры в Брюсселе для Trend, бывший сопредседатель Минской группы (МГ) ОБСЕ от США Ричард Хогланд отметил, что уверенное лидерство Президента Азербайджана Ильхама Алиева способствует миру и лучшему будущему региона, передает Day.Az.
"Преодоление последствий конфликта - дело непростое, но четкое руководство как со стороны Президента Азербайджана Ильхама Алиева, так и премьер-министра Армении Никола Пашиняна ведет две страны к безопасному и лучшему будущему. Обеим сторонам предстоит долгий и трудный путь", - сказал Хогланд.
В свою очередь, по мнению бывшего посла США в Азербайджане Роберта Секуты, встреча лидеров Азербайджана и Армении является важным и обнадеживающим шагом, особенно после их последней встречи с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем 14 декабря 2021 года.
Дипломат назвал весьма обнадеживающим рост вовлеченности Европы в дело установления мира на Южном Кавказе.
По его словам, достигнутые на встрече договоренности важны для будущего региона.
Секута считает, что непросто будет преодолеть последствия конфликта между Арменией и Азербайджаном.
"Потребуются время, решимость, настойчивость и упорная работа, чтобы добиться понимания и уровня доверия, необходимого для мира. Но очень приятно видеть, что Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Никол Пашинян берутся за эту непростую работу", - сказал Секута.
Однако, по словам дипломата, также важно, чтобы все понимали, что этот процесс, вероятно, займет определенное время.
"Такова природа любых переговоров. В конце концов никто извне не может навязать мир; необходимо разработать и ввести в действие эффективное и прочное мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией", - отметил Секута.
При этом, по его словам, внешние игроки могут помочь этому процессу продвинуться и оказать поддержку в формировании доверия и условий, необходимых для продвижения к мирному соглашению.
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