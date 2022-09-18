Азербайджан одержал очередную военную победу

Несомненно, итоги контртеррористической операции, проведенной Азербайджанской армией в ответ на провокацию ВС Армении 13-14 сентября, можно назвать очередной военной победой Азербайджана.

Об этом, сказал в комментарии Day.Az заместитель председателя Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил, военно-политический эксперт, полковник Джалил Халилов.

По его словам, Азербайджанская армия в очередной раз продемонстрировала свой профессионализм. Были заняты важные позиции, что теперь не позволит армянской стороне подвергать обстрелам освобожденные районы Азербайджана. был установлен контроль над рядом стратегических господствующих высот. В целом, наша армия взяла под контроль более пятидесяти боевых позиций противника. Была подавлена армянская система противовоздушной обороны, выведены из строя средства радиоэлектронной борьбы, уничтожены десятки единиц артиллерийских орудий и прочей техники, разбомблены позиции 538-й отдельной горнострелковой бригады в направлении села Зод на границе с Кяльбаджарским районом, разгромлены пусковые установки двух дивизионов С-300 и столько же - С-125.

"К сожалению, были жертвы, но они не остались не отмщенными - армянская сторона понесла еще больше потерь в живой силе. Азербайджанский народ всегда будет помнить шехидов, благодаря героизму которых наш флаг сегодня развевается над позициями противника, а люди, которые вернутся в освобожденные районы, смогут чувствовать себя в безопасности. История доказывает, что и государство, и флаг существуют потому, что были те, кто не жалел свои жизни во имя Родины, те кто погиб, кто воевал и сегодня подает пример мужества новым поколениям. Азербайджан пережил все выпавшие на его долю испытания благодаря высокому духу патриотизма и героизму нашего народа. Шехиды - наша гордость, они будут вечно жить в сердцах нашего народа, каждого азербайджанца, и последующие поколения будут вспоминаться их с любовью и благодарностью", - сказал Джалил Халилов.

Замглавы Организации ветеранов напомнил, что Ереван неоднократно призывался к выполнению пунктов Трехстороннего заявления, к работе над мирным договором и нормализации отношений с Азербайджаном. Вместо этого Армения прибегает к провокациям и старается любыми путями увернуться от подписания мирного договора, устраивая провокации на границе.

"Однако эти попытки ни к чему не приведут, потому что Азербайджанская армия готова к любому сценарию", - подчеркнул военный эксперт.

Лейла Таривердиева