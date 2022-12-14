Анкара выступает за углубление сотрудничества с Баку и Ашхабадом

Анкара прилагает максимальные усилия для развития сотрудничества с тюркоязычными странами, в том числе, с братскими Туркменистаном и Азербайджаном.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге перед вылетом в Туркменистан во вторник в Анкаре, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Турецкий лидер отметил, что одним из приоритетных направлений диалога с Баку и Ашхабадом является энергетическая сфера. "Надеюсь, что туркменский газ в скором будущем начнет поступать в Турцию через Каспийское море", - сказал Эрдоган.

По его словам, в повестке дня трехсторонних переговоров в Туркменистане, значатся также темы транспорта и торговли.

"Планируем к подписанию различные документы, призванные укрепить правовую базу межгосударственного сотрудничества Турции, Азербайджана и Туркменистана. Наша основная цель внести вклад в процветание и безопасность не только трех стран, но и региона в целом. Укрепим взаимодействие и сделаем все возможное, чтобы текущее столетие стало "веком тюрков"", - отметил турецкий лидер.

Отвечая на вопрос о сроках наземной антитеррористической операции ВС Турции с Сирии, президент Эрдоган заявил: "Сроки подобных шагов не разглашаются, а цели известны".