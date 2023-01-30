Проармянские провокаторы в российских СМИ: их удел - всеобщее презрение

Автор: Акпер Гасанов

Это та дата, которую будут помнить очень долго - 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны Орхану Аскерову был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства.

Дипломатическая деятельность посольства Азербайджана в Иране полностью приостановлена. Самолет с эвакуированными сотрудниками посольства вчера ближе к полуночи приземлился в Баку. Также на Родину было перевезено тело Орхана Аскерова. До сих пор на сей счет не высказался духовный лидер соседней страны. Никто из руководителей Ирана до сих пор не принес извинений Азербайджану.

При этом, мы видим, как тиражируется лживое утверждение иранской стороны о том, что теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране был совершен на семейно-бытовой почве. Это был заранее спланированный, но не до конца реализованный теракт, жертв которого могло быть больше, если бы не сотрудник посольства Васиф Тагиев, который обезвредил преступника.

Смешно рассуждать о бытовых мотивах случившегося по целому ряду причин. В том числе и потому, что Иран, в котором граждан бросают в тюрьмы, убивают и приговаривают к казни за высказанное мнение, вдруг находится тот, кто ездит по Тегерану с автоматом "Калашникова". Кроме того, еще несколько месяцев назад один из руководителей Иерусалимского подразделения SEPAH, полковник Хабиб Бабаи рассказал о планах нападения и террористических актов против посольства Азербайджана в Тегеране.

Хабиб Бабаи анонсировал нападения в интервью сепаратисту Забилю Магеррамову на транслируемом в Армении интернет-телеканале, деятельность которого построена на разжигании и провокациях на национальной, этнической почве в Азербайджане. И такого рода доказательств того, что имел место спланированный теракт, повторюсь, очень много.

Кто пытается обелить правящий в Иране режим, давно уже потерявший легитимность? Только штатные пропагандисты этого режима, "эксперты! из Армении, азербайджанские "забугорники, предпочитающие выдавать собственные фантазии, возможно щедро оплаченные, за факты. Плюс, куда же без них, проармянские российские пропагандисты.

Одним из которых является Аббас Джума. Этот персонаж давно и прочно освоился в качестве адекватного критика, на которую всегда есть кому и чем ответить, а в озлобленного очернителя Азербайджана. Победа нашей страны в 44-дневной войне была для него большой личной трагедией. Он ведь так старался информационно поддержать Армению!

Даже отправился тогда на интервью с официальным представителем Минобороны Армении Арцруном Ованнисяном. Да, тем самым, которого в РА многие презирают за ту безостановочную ложь, что он озвучивал в ходе войны. Тот, который запомнился фразой про безостановочное "тактическое отступление" армянской армии. Так вот ему Джума тогда пел дифирамбы.

Сейчас же, в рассказе для "Росарминфо", он удивился жесткой реакции официального Баку на теракт в посольстве нашей страны. Джума лепечет чушь про то, что "Баку должен был быть сдержаннее" в реакции на это страшное преступление. Которое, замечу, было совершено в один день с терактом, имевшим место ровно полвека назад.

Тогда, 27 января 1973 года, в Санта-Барбаре (США) 78-летний Гурген Яникян 13 выстрелами убил турецкого консула и вице-консула Мехмета Байдура и вице-консула 31-летнего Бахадура Демира. Но об этом символизме Джума не вспомнил. Он продолжает очернять Азербайджан, делая нелепые обвинения в адрес нашей страны даже в то время, когда теракт был совершен в посольстве нашей страны в Иране!

Он, латаный-перелатаный российский пропагандист на службе у армянской диаспоры РФ, умудрился выступить вразрез с официальной позицией РФ, МИД которой выразило глубокое соболезнование азербайджанской стороне. Он снова предпочел роль провокатора. Таких, в рядах российских пропагандистов, очень много. Чего стоит хотя бы Семен Пегов?

Точный ответ на данный вопрос знает его духовный отец Арам Габриэлянов. Я же лично считаю, что Пегов и гроша ломаного не стоит. Потому, что он является автором такого большого числа опровергнутых фейков, что одно их перечисление потянет на цикл статей. Вот и в субботу он придумал еще один. О том, что Азербайджан якобы был причастен к ударам по военным объектам Ирана.

На эту ложь никто не повелся. Но с Семы, как с гуся вода. Он привык мести языком, как дворник метлой. Получая за это щедрые бонусы от армян. В этом смысле, Джума и Пегов- это тот же Александр Лапшин, только в профиль. Плюс, Лапшина уже в РА проклинают и открыто презирают. Джума и Пегов все это увидят чуть позже. Потому, что никто и никогда не был достоин чего либо, кроме презрения, путая профессию журналиста с самой древней.