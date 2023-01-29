"Навьюченное седло" Пьера Сюблейра и армянская армия

Автор: Акпер Гасанов

Что общего между современной армянской армией и написанной в XVIII веке картиной "Навьюченное седло" французского художника Пьера Сюблейра? Скажу корректно - их объединяет сюжет, показывающий глубину и горечь попытки самообмана. Можно рассказать и шире. Но для начала нужно напомнить, что картина Сюблейра написана по мотивам сказки Лафонтена о художнике, который безумно ревновал свою жену.

Каждый раз, уезжая даже ненадолго из дома, он рисовал осла на интимном месте у жены, наивно полагая, что картинка непременно сотрется во время любовных игр, если благоверная надумает ему изменить. А стало быть, боясь разоблачения, наверняка постарается сохранить верность до его прибытия. Однако его другу, тоже художнику, всё же удалось стереть изображение осла во время очередной поездки товарища.

Но перед тем, как предаться любовным утехам с женой друга, он скопировал рисунок на лист бумаги. Правда, перерисовывая осла обратно, не удержался и дорисовал ему сверху седло. Увидев навьюченное на ишака седло, мужу-рогоносцу оставалось признать ослом себя. Такая вот история, легшая в основу полотна французского художника. А теперь, давайте посмотрим на то, что сегодня отмечают в Армении.

А отмечают там очередную годовщину краха едва ли не самого раздутого мифа в новейшей истории Армении. Вспомним, что оккупация 20% территорий Азербайджана в ходе Первой Карабахской Войны вскружила армянской стороне голову настолько, что они уверовали в "непобедимость" своей армии. Не было в РА признания того очевидного и беспорного факта, что захват наших земель с их стороны был возможен только по причине того, что у Азербайджана тогда попросту не было еще регулярной армии.

Были только отдельные, наспех собранные из вчерашних людей мирных профессий, батальоны, которые были вооружены тем, что удалось где-то и как-то собрать. Тогда как на армянской стороне воевали российские военнослужащие, как например причастный к Геноциду в Ходжалы 366-ой гвардейский мотострелковый полк ВС СНГ.

Плюс, на стороне Армении воевали многие международные террористы. Такие, к примеру, как Монте Мелконян, участвовавший в в гражданской войне в Ливане и осуществлявший террористические операции в Риме, Афинах, помогавший в подготовке боевиков для осуществления Операции Ван в сентябре 1981 года. Таких, как он, в Первую Карабахскую, на стороне армян воевало очень много.

Поэтому им и удалось оккупировать наши земли. Но, что произошло потом? Армяне предпочли заниматься придумыванием мифов. Зазвучали поистине комичные утверждения о том, что едва ли не Гай Юлий Цезарь и Александр Македонский опирались на армянских воинов. Попутно "доказывалось", что великие полководцы мира, в той или иной степени, были армянами.

А еще, запущен был миф о каком-то "духе" армянских военнослужащих. С его помощью, и опираясь на "линию Оганяна", армянская армия грозилась не только вековечно удерживать наши оккупированные земли, но и захватить новые территории Азербайджана. Такие речи озвучивали практически все руководители Армении, включая действующего еще премьер-министра Никола Пашиняна и уже экс-министра обороны Давида Тонояна.

Но что произошло в итоге? А в итоге имела место 44-дневная война, в результате которой, говоря по аналогии с басней Лафонтена, легшей в основу сюжета картины Сюблейра, армянам пришлось увидеть нарисованного навьюченного ишака там, где был ранее нарисован просто осел, без седла. И в роли ослов, назовем вещи своими именами, оказались те, кто раздувал миф о "непобедимости" армянской армии.

Мы видели "непобедимых" на поле боя. Они так классно, хором и поодиночке, говорили на камеру "Карабах - это Азербайджан!". А как они драпали, совершая "тактическое отступление"! Аж 10 тысяч дезертиров оказалось в рядах "непобедимых". Могло бы быть и больше, если бы многих готовых убежать не приковали бы наручниками к рулям боевых грузовиков.

А "линия Оганяна" была порвана в клочья. И выяснилось, в целом, что долгие два с половиной десятилетия, все армянские правители попросту вешали своему народу лапшу на уши. А он гордо ходил с нею по миру, "очнувшись" лишь после того, как разгром "непобедимых" был оформлен в виде вынужденного подписания Пашиняном трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

При этом, за истекшие два года, азербайджанской армии еще несколько раз пришлось отрезвлять руководителей Армении, совершавших провокации. Достаточно вспомнить хотя бы про операцию "Возмездие". Причем, армянские политики, ранее вскармливающие своему народу миф о "непобедимости" армянской армии, теперь кричат на весь мир о последствиях того разгрома.

Вот так, легко и просто лопнул мыльный пузырь мифа про "мощь" армянской армии. И в этой связи особо забавно наблюдать за тем, как в Армении сегодня отмечают очередную годовщину создания своих ВС.

"Армия - это самое ценное достижение нашего народа", - заявил не нюхавший пороха и отсидевшийся вдалеке от театра боевых действий в период 44-дневной войны лидер партии "Родина" Артур Ванецян.

Что тут сказать? Если в Ереване своим самым ценным достижением считают разгромленную, посрамленную, дезертировавшую с поля боя армию, то это их право. Нам же остается только догадываться, каковы тогда менее ценные достижения Армении за годы ее, чисто формальной, независимости. Не удивлюсь, если узнав о них, граждане этой страны испытают те же эмоции, которые пережил муж-рогоносец, увидев далеко не тот рисунок, который он оставлял на своей супруге.