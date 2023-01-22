Лопнувшие пузыри мифов и армянская какистократия

Автор: Акпер Гасанов

Экоактивисты и представители неправительственных организаций продолжают акцию в городе Шуша - на дороге Лачин-Ханкенди в знак протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на временно подконтрольных российским миротворцам территориях, в частности золоторудного прииска "Гызылбулаг" и медно-молибденового месторождения "Демирли".

Акция длится уже 42 дня, то есть на следующей неделе она сравнится по длительности с 44-дневной войной. В которой азербайджанская армия разгромила армянскую, развеяв в пух и прах смехотворные мифы, коими почти три десятилетия жило армянское общество. Это были мифы о "непобедимости" армянской военщины, о способности мировых держав воспрепятствовать победному шествию Вооруженных Сил Азербайджана.

В итоге, оравший в центре Еревана про "Карабах-это Армения и точка" премьер-министр РА Никол Пашинян, вынужден был собственноручно подписать акт о капитуляции РА. Произошло это в ночь на 10 ноября 2020 года и с тех пор в РА не могут выбраться из болота бесконечных кризисов, связанных с продолжающимся крахом мифов. На сей раз тех, которые оперативно появились в связи с ситуацией на дороге Лачин-Ханкенди.

Тут замечу, что армянские СМИ назвали требования Азербайджан. Это- увольнение московского засланца Рубена Варданяна, приостановка работы рудника Гызылбулаг, установка рентгеновских сканеров на российском КПП в Лачине, присутствие там азербайджанского представителя, который должен контролировать грузоперевозки из Армении в Карабах и обратно. Плюс, из Карабаха должна быть выведена тяжелая военная техника, поставки которых осуществлялись после окончания 44-дневной войны.

Как видим, перечисленный армянской стороной список говорит о том, что Азербайджан справедлив в своих требованиях. Собственно, Варданяна уже чуть ли не тапками гонят из Ханкенди. Армянские СМИ и блогеры открыто называют его главным виновником создавшейся ситуации. Наиболее красноречивые из них обращаются к Варданяну с простым вопросом- почему у него не хватило, пардон, "пятой точки" что-то хорошее сделать в Ханкенди.

То есть, перед нами крах мифа о "мощном стратеге и тактике" Рубике. Его связи в Москве и в иных столицах оказались бесполезными. Ровно такой же, никчемной, оказалась работа ангажированных армянской стороной политиков из разных стран мира. Все их призывы, требования, вопли, сопли, резолюции имеют нулевую эффективность. Никто и нигде не будет вводить санкций против Азербайджана. Наша страна слишком сильна, значима для ведущих мировых игроков. Это то, чего никак не могут понять в Армении.

Хотя для всего мира все более, чем очевидно. Есть могучий Азербайджан, территориальную целостность, включая Карабахский экономический район вместе с Ханкенди, признала и Армения. Наша страна играет роль инициатора и реализатора важнейших энергетических проектов. Поэтому и на Давосском экономическом форуме к Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву было приковано повышенное внимание.

А отсутствия РА там никто не заметил. При этом, для всего цивилизованного мира очевидно, что в РА- какистократия. То есть, система управления, находящаяся в ведении худших, наименее квалифицированных, или самых недобросовестных граждан. И если Азербайджан упоминают в свете экономических достижений нашей страны, то про Армению вспоминают в контексте эффекта Даннинга-Крюгера.

Согласно которому, люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы и принимают неудачные решения, но не способны осознавать свои ошибки в силу своего низкого уровня квалификации. Да, в РА оказались способны лишь на выработку новых, опровергнутых временем, мифов.

Рухнул миф про 120.000 армян, якобы проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджане. Уже и в РА признали, что их там не более 40.000. Рухнул миф про "гуманитарную катастрофу". И развеял его научно-технический прогресс. Частью которого являются соцсети и интернет. Благодаря которым все увидели кадры из Ханкенди, где нет никакого дефицита продовольствия. О том же, ввиду страсти к позерству, раструбили в соцсетях сами карабахские армяне, позировавшие на фоне тарелок, полных еды.

Еще более глупым оказался миф о том, что "Азербайджан перекрыл газ армянам Карабаха". Истина же состоит в том, что на территорию Карабахского экономического района Азербайджана газ поступает через один-единственный газопровод с территории Республики Армения. Единственным поставщиком газа в Ханкенди и окрестные районы остается "Газпром Армения" (100% -я дочерняя компания ПАО "Газпром").

Вот такими, смехотворными и легко опровергаемыми, являются мифы армянской стороны. А главное- они совершенно никак не влияют на ход событий. Азербайджан тверд и последователен в своих требованиях. С которыми армянской стороне придется в итоге согласиться. И это будет еще одна, очередная победа нашей страны над мировым армянством и их не бескорыстными попутчиками в разных странах мира, которые превратили азербайджанофобию в прибыльный бизнес.