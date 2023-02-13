"Вы дурно пахнете, господа из Шарли Эбдо"

Автор: Рена Фель-Миркасимова

История карикатуры идет из древности.

Название это понятие берет от итальянского слова Caricare, то есть преувеличивать или загружать.

И как любое понятие, в социуме, зависит от рук, в которые оно попадает, зависит от вкуса, таланта, совести и морального образа человека, рисующего ее.

Все в нашей жизни вообще зависит от нашего внутреннего стержня и морального образа.

Карикатура, которая призвана высмеивать пороки человека и общества, в котором он обитает, может приобрести знак минус и стать поводом для грязи, разжигания ненависти и основываться на безвкусице и безнравственности.

Древние греки, например, рисовали на амфорах аллегории, рассказывающие о чревоугодии, прелюбодеянии, гордыне и похоти.

Леонардо рисовал маленькие гротескные сюжеты.

Иероним Босх и Питер Брейгель - в принципе великие карикатуристы.

А чем являются офорты неповторимого и любимого моего Гойи, если не карикатурой на своё окружение?

И да, французы знавали славу карикатуры в лице талантливого и остроумного Оноре Домье, приводившего в бешенство тех, кто был его мишенью.

Эжен Делакруа и Ван Гог были поклонниками этого выдающегося художника.

Карикатура должна учить людей быть людьми, а не нелюдями.

То, что творит французское издание Шарли Эбдо под прикрытием свободы слова- это безумно и свидетельствует о полном разложении и самих авторов и их покровителей.

Это дурно, безвкусно, аморально и просто бездарно.

Есть понятия, которые вне политики и религии.

Есть трагедии, которые вне географии.

Есть катаклизмы, которые абсолютно общие.

Как сегодняшнее землетрясение в Турции и Сирии.

Сирийско-Африканский разлом- это опасная полоса в 6.5 тысяч километров.

Земля матушка, когда она сердится, не различает верования, цвет кожи или социальный статус людей. Она наказывает всех и вся.

Так где же предел тупости и душевного уродства общества, если оно смеётся над смертью детей и стариков, над общей трагедией человечества, не догоняя, что это абсолютно общая трагедия?

Вы дурно пахнете, господа из Шарли Эбдо, вы должны принять душ и задуматься о совести.

Вы не в тренде, вы не в почете.

Греческий спасатель из района трагедии в Турции это вам подтвердит.

Он точно это знает.