У Азербайджана будет особая роль в новых интеграционных процессах в Европе

Идея Европейского политического сообщества появилась не сегодня. Разговоры об этом идут с конца прошлого века. По-видимому, уже тогда начала давать о себе знать неэффективность Евросоюза и других европейских платформ. А сегодня, на фоне серьезного кризиса, разыгравшегося в связи с войной в Украине и последовавшей за ней перестройкой структуры глобальной геополитики, идея получила второе дыхание. Потому что продолжать двигаться вперед на старой платформе уже невозможно. С изменением политических реалий появился и запрос на новые форматы. Это, конечно же, повлечет за собой определенные перемены. Насколько они будут эффективными, пока сказать трудно. Это покажет время.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса, член Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести, президент Азербайджанского Общества Красного Полумесяца Новруз Аслан.

Европейские эксперты и сами признают, что на пространстве Европе образовался определенный застой, а накопившихся проблем становится с каждым днем все больше. Справиться с этим, используя старый инструментарий, не удается. По этой причине идея Европейского политического сообщества снова оказалась на повестке. Озвучил ее президент Франции Макрон, но принадлежит она не ему лично. На мой взгляд, ЕПС не станет каким-то принципиально новым инструментом, это будет переформатирование уже имеющихся форматов, но с учетом новых геополитических реалий.

Евросоюз это хорошая идея, однако в том виде, в какой этот интеграционный союз существует, он устарел. Мы видим, что в Евросоюзе превалируют личные интересы тех, или иных государств. Интересы Евросоюза это совокупность интересов представленных в нем стран, и то, что эти интересы часто противоречат друг другу, создает проблемы. Каждая страна в структуре продвигает собственные позиции и взгляды и не всегда они отвечают общеевропейским интересам. Возьмем, например, отношение к Азербайджану, который сегодня фактически является гарантом энергобезопасности трети стран Евросоюза. Франция, которая в эту треть не входит, демонстрирует к нашей стране совершенно неадекватное отношение, озвучивая даже требования отказаться от азербайджанского газа. Насколько это соответствует интересам ее партнеров по ЕС - вопрос риторический.

Будем надеяться, что основы Европейского политического сообщества будут прочными и четко очерченными. Посмотрим, с каких принципов и положений она будет стартовать. Пока только начало. Сама по себе идея объединения на одной платформе сотрудничества всего европейского пространства, вне зависимости от членства стран в Евросоюзе, может только приветствоваться. Есть надежда, что новый формат будет более эффективным и объективным, чем прежний.

Приходится констатировать, что европейские структуры многие годы демонстрировали и даже сегодня продолжают демонстрировать двойные и тройные стандарты. По-видимому, это связано с национальными и религиозными предпочтениями Европы. Ничего другого на ум не приходит, когда мы пытаемся объяснить для себя, почему отношение к Украине одно, а к Азербайджану другое. Отношение к сепаратизму в Украине, Молдове, Грузии всегда было однозначно нетерпимым, а когда речь заходила об армянском сепаратизме в Азербайджане, то принцип территориальной целостности отодвигался на второй план. Достаточно напомнить, что ни одна европейская структура так и не назвала Армению оккупантом. Это все было. И думаю, к двойным стандартам следует продолжать относиться серьезно. Они и сегодня нет-нет, а дают о себе знать.

Кстати, страдают двойными стандартами не только европейские структуры. Напомню опубликованный в мае Госдепартаментом США доклад о свободе вероисповедания в мире. Трудно такое представить, но многоконфесиональный и толерантный Азербайджан попал в число стран, где эта свобода якобы злостно нарушается, а моноконфессиональная Армения - нет. Я не перестаю удивляться и различным отчетам касательно демократии, в которых Армения оказывается в числе демократических стран. Как можно называть демократической страну, в которой средь бела дня расстраивают парламент, репрессируют неугодных и убивают политических противников?

Двойные стандарты не только бьют по имиджу международных и европейских структур, они мешают их эффективной работе. Если ЕПС кардинально изменит свои подходы и взгляды, то эта платформа сможет добиться прорыва и привести к реальному, открытому и взаимовыгодному сотрудничеству на континенте.

Неэффективность сегодняшних европейских структур как нельзя лучше проявляется в деятельности ОБСЕ. Эта организация не оправдывает своего предназначения. Не буду напоминать, как она содействовала безопасности на Южном Кавказе, четверть века посредничая в урегулировании карабахского конфликта. Вопрос уже решен самим Азербайджаном посредством 44-дневной войны. Сегодня на европейском пространстве сложилась геополитическая структура, сформированная войной в Украине, неурегулированность между Баку и Ереваном, проблемами сепаратизма в Молдове и Грузии. Проблемы, как я уже сказал, накапливаются, а существующие форматы с ними справиться не могут. Так что потребность в изменениях, несомненно, есть. Но прогнозы делать трудно. Чем закончится война в Украине? Что выиграет и что проиграет Европа? Что будет с международным правом, которое сегодня нарушается на каждом шагу?

Место Азербайджана в новом формате, думаю, нетрудно представить. В первую очередь, его определит роль лидера Азербайджанского государства, Президента Ильхама Алиева. Его дальновидность и политическая мудрость. Азербайджанский лидер может внести серьезный вклад в успех новой платформы. С его опытом, его дипломатическими и политическими талантами будут считаться. Я знаю, что очень многие политические структуры и лидеры, поддерживающие хорошие отношения с нашим Президентом, советуются с ним в трудных вопросах. И все советы, которые он дает, реальные, объективные и приносят пользу. Азербайджан всегда демонстрирует реалистичные и широкие подходы и взгляды. Глобальное мышление это самое главное. Не сомневаюсь, что Азербайджан в качестве участника Европейского политического сообщества, будет генерировать идеи и выступать с инициативами, которые позитивно повлияют на общую атмосферу взаимодействия на пространстве ЕПС. В первую очередь это будут, конечно, вопросы, связанные с темами энергобезопасности и транспортно-логистических коридоров.

Никто не может отрицать, что из трех стран нашего региона только Азербайджан способен выступать с инициативами регионального и глобального значения. Наша страна имеет больший вес по многим параметрам - и с экономической, и с политической, и с дипломатической точек зрения, и с точки зрения организационной структуры. Огромный плюс это сложившаяся в Азербайджане экономическая и политическая стабильность. Он последовательно идет по пути развития, несмотря на все трудности, которые имеются на его пути.

Азербайджан прогнозируем, он надежен и честен в партнерстве. Он не разбрасывается словами, не дает пустых обещаний, но твердо выполняет взятые на себя обязательства. За каждым нашим действием стоит наше слово и наша подпись. Мы делаем то, что говорим.

Все это не так уж часто встречается в сегодняшнем мире. Чаще приходится наблюдать одни разговоры при полном отсутствии действий. Общества многих стран свыклись с обманом и лицемерием, их политические лидеры дают обещания и не выполняют их. Страны на международном уровне нарушают свои обязательства и не стоят за договоренностями. Иное дело Азербайджан. Если Баку дает слово и выступает гарантом того или иного процесса, он все это выполняет. Не случайно высокопоставленные чиновники Евросоюза постоянно повторяют: Азербайджан является надежным партнером. Об этом говорила и Урсула фон дер Ляйен, и Шарль Мишель, и другие.

Одним словом, Азербайджан, считаю, будет играть в новых интеграционных процессах одну из важных ролей.

К сожалению, у нас есть недруги, которые всегда пытались очернить образ нашей страны, исказить политику Баку, превратить его в какую-то страшилку и запугивать им наших партнеров. В прежние годы это давало эффект. Сегодня, можно сказать, ситуация меняется. Да, перемены происходят, это выражается в том, что наши партнеры уже смотрят на все эти поползновения недругов уже другими глазами, не принимают армянские и прочие инсинуации за чистую монету. Очень заметно, как в последнюю пару лет наши противники превратились в посмешище. Никого больше не впечатляют их рассказы о "геноциде", своей древности и прочей чепухе. Армянство просто надоело миру своим нытьем, претензиями и фантазиями. Армянская сторона фальшивит, не испытывая ни стыда, ни угрызений совести.

Азербайджан никогда не использовал подобные недостойные приемы и не старался запомниться миру таким образом. Мы добиваемся внимания и уважения не выдумками и крокодильими слезами. Мы не страдаем национальным чванством и не считаем себя лучше, древнее, талантливее и так далее, чем другие народы. Мы говорим, что мы такие же, как многие другие народы мира, имеем такие же права, так же верим в бога, хотим того же, чего хочет большинство жителей планеты - жить в мире и развиваться. Нашу толерантность и интернациональность уже невозможно игнорировать, и мировое сообщество постепенно учится отличать истину от фальши. В последнее время это все заметнее.

Лейла Таривердиева