Накануне Гранады

Автор: Лейла Таривердиева

В четверг, 5 октября в рамках председательства Испании в Совете ЕС в Гранаде пройдет третий саммит Европейского политического сообщества.

ЕПС это неформальная структура, не имеющая статуса организации. Это что-то вроде европейского политического клуба, члены которого собираются для того, чтобы обсуждать вопросы, сверять позиции и выводить общие знаменатели. Саммит в Испании имеет свою повестку, однако можно не сомневаться, что всеобщее внимание будет приковано к встрече Президента Азербайджана с премьер-министром Армении. К такому выводу позволяет прийти то всеобщее и часто навязчивое внимание, которое проявляет мир к нашему региону в связи с катастрофой армянского сепаратизма в Азербайджане. Полное восстановление Азербайджаном своего суверенитета над всеми территориями страны стало большим ударом не только для армянства, но и для его покровителей, которые такой "наглости" от Баку никак не ожидали.

Уже известно, что встреча будет пятисторонней. Это неформальная встреча, имеющая больше символическое значение. Она, по задумке организаторов, должна символизировать возобновление мирного процесса. Правда ее формат не способствует заданной цели.

С армянских позиций на встрече будет выступать десант, в который помимо самого Пашиняна войдут Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. В принципе, Никол мог бы даже не присутствовать - за него все сделают. С Президентом Франции все давно понятно. Что касается Германии, то приведем только один факт для иллюстрации того, какие настроения распространены в этой стране относительно дел Южного Кавказа. История рассказана пользователем Фейсбука. 20 сентября в Гамбурге армяне устроили акцию. Во время акции проживающая там азербайджанка потребовала от армян перестать подделывать факты. После этого ее остановила полиция, ей было заявлено, что ее депортируют и что "ваша страна оккупант". Такое странное поведение полиции во вроде как образцово-демократической стране позволяет сделать выводы о позиции Берлина и о том, каких реплик стоит ждать за столом в Гранаде.

Модератор брюссельской переговорной площадки Шарль Мишель будет очень стараться держать нейтралитет. Надеемся, что у него получится. Справедливости ради отметим, что Мишель один из немногих европейских чиновников, которые продержались дольше всех, не подключаясь к общей истерике против Баку. Поддерживать азербайджанскую сторону вовсе не обязательно. Президент Азербайджана в группе поддержки не нуждается. Достаточно просто сохранять нейтралитет и позволить двум соседям поговорить.

Некоторые думают, что встреча в Гранаде была экстренно назначена после капитуляции сепаратистов. Нет, она была запланирована задолго до антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджанской армией 19-20 сентября. О ней Шарль Мишель объявил еще в мае. В июле состоялась пятисторонняя встреча на полях 2-го саммита Европейского политического сообщества в Кишинэу. Никаких проблем она не решила и никаких результатов в целом не дала. Ситуация в регионе продолжила обостряться, и чем все закончилось, уже знает весь мир. Нынешние пятисторонние обсуждения тоже вряд ли дадут судьбоносные результаты. На встрече с главой Англиканской церкви в Баку Президент Ильхам Алиев дипломатично выразил надежду, что предстоящая встреча в Гранаде придаст импульс развитию мирной повестки дня в регионе. Импульс - и не более.

Учитывая сентябрьские изменения в региональной геополитике, вполне возможно ожидать подписания мира до конца года. Точнее, можно было бы ожидать, если бы не расширяющаяся день ото дня команда черлидеров с мохнатыми пипидастрами, воодушевляющая Ереван. Слишком много посторонних в этом процессе, чтобы он мог пройти успешно. Баку уже давно дал понять, что в отличие от неформальных встреч, переговоры признает только в двустороннем формате при посредничестве, не важно, ЕС, США или России. Напомним, что 7 декабря прошлого года планировалась очередная встреча в Брюсселе, но она была сорвана, потому что Пашинян захотел привести с собой "старшую сестру". Как прокомментировал тогда Ильхам Алиев, "это означает, что эта встреча не состоится".

Пятисторонняя встреча в Кишинэу проходила под песни о Лачинской дороге и "блокаде". Ныне ситуация очень сильно изменилась, настолько сильно, что тема "блокады" и "голода" закрылась сама собой. Лейтмотивом нынешней встречи, судя по всему, будут "этнические чистки армян" и попытки давить на Баку путем ненавязчивого шантажа с целью ввести долгосрочную международную миссию в Азербайджан. Но давить на Ильхама Алиева - занятие неблагодарное. И так было всегда, о чем хорошо знают переговорщики и провокаторы (что порой одно и то же) всех этапов карабахской эпопеи. Президенту Азербайджана, как мы уже отметили, группа поддержки не нужна. Он сам способен отразить любую атаку, справиться с любым давлением и выйти из самой сложной ситуации. Он сильный политик и сильный лидер, за которым стоит достойная всяческого уважения страна. Азербайджан не совершил ничего, что выходило бы за рамки правового поля, его совесть и руки чисты. А демагогия и провокационное пустозвонство армянской стороны и покровительствующих ей стран и организаций - это лишь игра на нервах.

В этот раз позиции Азербайджана еще сильнее, чем были в период 2-го саммита ЕПС. Флаг над Ханкенди для льющего слезы по армянам мира был бы недостаточным аргументом. Понимая это, Баку сделал сильнейший ход, заставив сепаратистов не просто разбежаться, а самораспуститься. Документ об упразднении "НКР" закрыл вопрос "статуса" и "особых прав" части азербайджанских территорий. Конечно, никто в мире официально никакой "НКР" никогда не признавал, но в скорости в той или иной стране обязательно объявилось бы "правительство в изгнании", которое приглашалось бы в высокие кабинеты и парламенты и считалось рукопожатным для европейских чиновников. Этот фактор разыгрывался бы против Азербайджана, однако ювелирная политика Баку лишила армянство такого инструмента.

В такой ситуации защищать "права карабахского народа" стало практически невозможно. Все, что остается - это наблюдать за ситуацией с расстояния и ждать, когда Баку разрешит миссии Евросоюза приехать в Ханкенди. Правда, ЕС рассчитывает не на ознакомительный визит, а хочет надолго окопаться в Карабахе, но это детали, которые в случае положительного решения вопроса в будущем, будут отрегулированы в интересах азербайджанской стороны. Как и всегда. Если кто не заметил, так было и в случае с РМК.

Как заявил в интервью Euronews Шарль Мишель, "теперь Азербайджан должен проявить добрую волю, привлечь международное сообщество к наблюдению за ситуацией, чтобы были защищены права и безопасность всего населения, проживающего в Азербайджане, в том числе армянского населения". Об этом, надо понимать, будет говориться в Гранаде.

Интересно проследить "эволюцию" переговорной повестки. Когда-то на переговорах Баку с Ереваном говорилось об уступках Арменией Азербайджану части его же территорий. После 44-дневной войны международное сообщество с завидной принципиальностью пыталось сохранить под контролем Армении хотя бы часть Карабаха и Лачинскую дорогу. После неожиданного для всех открытия погранпункта "Лачин", темой встреч стали бедненькие "голодающие" армянские дети и старушки, манипулируя которыми международное сообщество активно искало лазейки для возвращения к предыдущей повестке - то есть к повестке до открытия ППП. Чего хочет от нас международное сообщество сегодня, когда суверенитет Азербайджана полностью восстановлен и никаких надежд отыграть что-то для армян не осталось? Оно хочет защищать "права и безопасность всего населения, проживающего в Азербайджане, в том числе армянского населения".

Спасибо, конечно, но население Азербайджана не нуждается в защите со стороны международного сообщества. Не нуждаются в этом и местные армяне. Азербайджанское государство, как можно убедиться на многих примерах, само успешно защищает своих граждан и обеспечивает их безопасность. А угрозу этой безопасности создает как раз внешнее вмешательство. Азербайджан суверенное государство. Грош цена государству, которое перекладывает вопросы безопасности своих граждан на посторонних. Армения в этом смысле почти потеряла признаки государственности. Прежде ее безопасность и границы защищала Россия, а понятие "армянский пограничник" служило темой для анекдотов. Теперь Пашинян пытается передать заботу об армянской безопасности Западу. В стране уже действует обширная военизированная миссия Евросоюза, прибыли на учения американские военные специалисты, которые, по информации армянских источников, подсели на долму и уезжать не собираются. Со всех сторон армянам за изгнание русских обещают деньги и оружие. Если это делается в интересах безопасности армянского народа, то поспешим разочаровать - все эти меры только ухудшают ситуацию. Если обратить внимание, ситуация с внутренней и внешней безопасностью Армении после прибытия миссии ЕС только ухудшилась. Не потому что кто-то угрожает Армении, а потому что сама армянская сторона, почувствовав "силу" за спиной европейцев, стала вести себя наглее. А это может для нее плохо кончиться.

Кстати о миссиях. На днях в Ханкенди побывала миссия ООН. Миссия не обнаружила признаков этнических чисток, за что подверглась истеричной критике с армянской стороны и со стороны лобби. Видите ли, в ее составе были представители дружественных Азербайджану стран. И что с того? В состав миссии ЕС в Армении входят в большинстве представители стран-покровителей армянства и не дружественных нам. Эта миссия работает в интересах сокрытия фактов армянских провокаций и милитаризации Ереваном границ. Мы же не требуем изменить ее состав и отправить домой, например, французов, или немцев, для которых наша страна, оказывается, "оккупант".

Думается, всю сложность продвижения проармянской повестки в Азербайджане понимает и Шарль Мишель. В том же интервью Euronews он признался, что отношения с Баку не простые. Азербайджан для ЕС партнер, но отношения не простые, сказа он. Заметим, что если бы не необходимость продвигать армянскую повестку, отношения с Азербайджаном не представляли бы для Европы никакой сложности. Азербайджан надежный партнер и верный друг. Он не боится никаких миссий, так как ему нечего скрывать, но не потерпит вмешательства в свои дела и диктовки извне. Он сам оказывает влияние на процессы в этом регионе, имеет авторитет и силу. Армянские интересы путаются под ногами европейцев, осложняя их дела на Южном Кавказе. Укрепляться в котором, имея плохие отношения с Азербайджаном, совершенно невозможно.

Азербайджан - победитель. Его победа подкреплена международным правом, всеми мыслимыми и немыслимыми конвенциями. Единственное, что осталось сделать, это заставить мир увидеть эти реалии. Задача непростая, но она будет решена. Не привыкать.