Автор: Эльчин Алыоглу,

Главный редактор Milli.Az

Приключения возвращения Аллы Пугачевой на родную землю возбуждают духи штатных пропагандистов информационного пространства России. Известная, словно возвратившаяся графиня в свои усадьбы, вызвала бурю комментариев и ярости у Маргариты Симоньян, ведущей свою брань на Примадонну в киберпространстве.

Словно занесенная вихрем столицы пыль, видео с приездом Пугачевой на станцию раскинулось по всем уголкам медийного мира, словно муха в паутине. "Боброедка" Симоньян, как судья высокой инстанции, приветствует своих присяжных - подписчиков - тем же вопросом, который тешит ее гнойный, язвительный дух: "Неужели лишь мне дано услышать эти слова начала видео: "Извините, пожалуйста, я не нарочно"? Как будто звучит примирение с судьбой, но госпожа Симоньян видит в этом скрытый смысл, словно шифровку на кодированном послании.

И как же неумело, как отталкивающе умещается в ее риторике порция яда, отпущенного на современных Мефистофелей, - утверждения о Максиме Галкине, который, по словам Маргариты, приступил к браку с прима-дивой только ради карьеры и финансового изобилия. Не забыла штатная пропагандистка и о наслаждении, утверждая, будто у Галкина нестандартные предпочтения, что якобы известно всем и всякому.

Неустанно Маргарита Симоньян стучит по клавишам своего информационного клавесина, не забывая упоминать о звездах шоу-бизнеса, покинувших родные просторы, подобно Ахматовой, верной своей земле в сложные времена, возводя себя в ранг растоптанной исконной родины. Как же замечательно быть вестибюлем истины, мнения и сплетен, лелеющих собственное мнение, словно яйцо-качотта в скорлупе.

А вот мы и добрались до самих звезд, пусть и не на небесах, а в бликах прожекторов. Пугачева, возвращаясь на крыльях славы, словно Феникс из пепла, воскрешает старые разговоры, старые интриги. И Маргарита Симоньян, словно внезапно прозревшая маркитантка нового времени, вещает свои пророчества, натягивая на них оправдание как лучший сарафан.

Как же смешна вся эта драма с возвращением Примадонны...

Алла Пугачева, словно главный кот в доме, вернулась, и весь информационный дворец российских соцсетей сотрясается от этого события, словно холодильник, открытый в пекло. И вот она, возвращаясь из той же пятерни, ставит все сайты, блоги и Телеграм-каналы на уши.

Суета и скандалы вокруг возвращения известной певицы на Родину были словно карнавалом в сельской деревне: звуки шума, цветы в руках и, конечно же, на каждом углу кто-то, кто собирался пошутить и поднадоедливо бузить.

И вот появилась она, Маргарита Симоньян, эта самозваная "охранительница нравственности и истины", леди с излишне раздутым самомнением и словесным оружием, сравнимым по тонкости с берданкой времен царя Гороха. В её манере столько лжи, что даже зеркала от неё отказывались отражать.

"Лаяла моська на слона" - идеальное определение для поведения Симоньян по отношению к певице, словно самозабвенно тявкающая на слона, и порывающая куснуть кривыми своими зубками моськи. Как истинная злопамятная фата-моргана, она не могла пропустить возможность слепить из воздуха занавес из неподтвержденных уток и наводящих на бред подозрений.

Однако, что поразительно, Маргарита Симоньян уверена, что люди с трепетом внимают каждому её слову, словно она провидица из Шекспировской пьесы, ибо даже самый несбыточный слух её губ исходит вонью клоаки. Только вот вместо мудрых фраз она обыгрывает арии безумной фантазии, в которых правда потерялась где-то между тире и восклицательными знаками.

Дама, наверное, забыла, что где она, а где певица - пропасть между пропагандисткой и Примадонной. Её склочная натура и завистливые нотки настолько приукрашали реальность, что даже Зощенко, будь он жив, решил бы использовать её как курьезный материал для своих рассказов.

Так что, люди, не принимайте всерьёз те звуки, что несёт эта, прости Господи, хабалка с привокзальной площади. Она словно перевёрнутая шахматная доска: фигуры на своих местах, но игра обречена на поражение. Ведь истина - она как морковка перед ослом, и чем ближе, тем неяснее, что это за корень.

И помните, дамы и господа, жизнь не кабинет биржевого брокера, чтобы там торговать клеветой и завистью. Давайте оставим всю эту дешевую драму тем, кто её устраивает, а сами наслаждайтесь музыкой жизни, не позволяя чьим-то невероятным сказаниям затмить магию и красоту собственного бытия.

Мадам Симоньян, с её словоблудием и изворотливыми высказываниями, словно цокотуха, которая, несмотря на внушительный размер слона, решила устроить ему бдительную и упорную борьбу - словно давний фанатик борьбы на равных. Но как говорил Шекспир: "Мы ведь все играем на этой сцене свои роли, и каждый - не больше, чем актер".

Но нельзя отрицать, что в её словах была та же трескотня, что и в болтливом попугае, который изрыгает множество слов, несущих такой же смысл, как и случайно уроненные клавиши фортепиано. Она стала специалистом по недоказанным утверждениям, как будто разыскивала премию за самые нелепые доводы.

И вот, будто Мастер Йода из мира воображения, Симоньян размышляла над мудростями жизни и исполняла акробатические трюки с логикой, чем-то похожая на человека, который пытается пристегнуть ремень без застежки.

Для неё самая обычная зависть была чем-то вроде недостижимой высоты, словно кузнечик, смотрящий на огромную гору с бесконечным восхищением, желая запрыгнуть на неё, но, не осознавая собственных размеров.

Но как бы то ни было, жизнь - это театр, а все мы в этом театре какие-то игроки. Так что давайте наслаждаться спектаклем провинциалки Маргариты Симоньян, не впадая в иллюзии важности ее роли на сцене российской медийной пропаганды, где каждая из марионеток играет свою роль, и где истина давно утеряна в лабиринте трагикомедии с фарсом.