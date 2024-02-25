Что будет, если иранская «форточка» захлопнется перед Арменией

Автор: Лейла Таривердиева

Умение беззастенчиво перевирать факты - это талант, которого у наших соседей не отнять. Мы уже потеряли счет, сколько раз Никол Пашинян и его чиновники переписывали на свой лад Трехстороннее заявление. Особенно ту его часть, которая касается открытия коммуникаций. За это время уже могли быть открыты дороги, и правительству не пришлось бы рисовать цифры, чтобы доказать, что в стране дела идут лучше некуда. Армения - тупик. Не только потому, что закрыты границы с Турцией и Азербайджаном. Даже открытые границы с Грузией и Ираном не спасают положения, когда основные коммуникации, которые когда-то питали республику, бездействуют. Эти коммуникации начинались в Азербайджане, и при трезвом подходе к собственному месту в регионе Еревану следовало воспользоваться возможностью, предоставленной Баку. Это было бы самым правильным решением.

Пашинян и его команда с завидным упорством отрицают наличие в Трехстороннем заявлении обязательств по созданию Занезурского коридора, а на днях армянский премьер удивил заявлением, что в документе нет пункта об охране этой дороги со стороны ФСБ. Выдворения России требуют от Еревана западные опекуны, и Никол Пашинян взялся решать чужие задачи, отложив в сторону собственно армянские. Собственно армянским интересам соответствовало бы скорейшее открытие дороги через Зангезур, но это понимают все, кроме самих армян. Одновременно армянская сторона пытается ставить палки в колеса строительству дороги в Нахчыван через Иран - Южно-Аразскому транспортно-коммуникационному коридору. Прошлогодние наезды из Вашингтона на Баку по этому поводу однозначно связаны с нашептываниями из Еревана. Тем не менее, работы по проекту уже идут. А в скором времени начнется строительство железной дороги Решт-Астара, которая после завершения замкнет, наконец, железнодорожный Север-Юг и лишит Армению последних надежд на "армянский перекресток".

Дорога в Нахчыван Азербайджану нужна, и не суть важно, откуда она пройдет - через Иран или через Армению. Как сказал российский вице-премьер Алексей Оверчук, "вот и вся разница - два моста и восемь километров". Восемь километров это не такая разница, из-за которой стоит долго уговаривать Ереван. В конце концов, пока не подписан мирный договор, пока не положен конец территориальным притязаниям к нашей стране, нас совсем не напрягает тот факт, что противник останется в изоляции и дальше. На здоровье. Не то чтобы мы к этому стремились, но это собственный выбор Армении, выбор ее зависимого и недальновидного правительства, состоящего из митинговых мальчиков, так и не научившихся мыслить в масштабах государства. Эта команда, неспособная самостоятельно перейти улицу, создаст еще немало проблем своей стране, а также, к сожалению, ее соседям.

В середине февраля Армения и Иран договорились увеличить товарооборот и подписали соглашение об экономическом сотрудничестве в 19 сферах. Иран - это единственное направление, где армянская сторона еще может на что-то рассчитывать. Поэтому другая новость, так же пришедшая из Тегерана, заставила наших соседей побеспокоиться..

На днях командующий сухопутными войсками Ирана сделал заявление, поднявшее волну беспокойства и обсуждений. Бригадный генерал Амир Киюмарс Хейдари заявил, что Иран планирует закрыть свои сухопутные границы с соседними странами. Большинство СМИ, цитируя иранского генерала, опустили одну важную подробность - Хейдари сказал об этом во время посещения ирано-афганской границы. Как известно, на этом участке границ у иранской стороны очень много проблем. Афганский контекст сказанного не учитывался при распространении мировыми медиа этой новости. Не очень ясно, имел ли в виду иранский генерал только границу с Афганистаном или говорил о сухопутных границах ИРИ вообще. Скорее, речь шла о первом варианте, но понят Хейдари был в той форме, в какой вопрос попал в международный дискурс и некоторых очень развзволновал. Говоря о некоторых, мы имеем в виду Армению. Кому как не ей волноваться при появлении таких новостей. Иран это как бы, если не окно, то форточка в мир для тупиковой страны.

В принципе, любая страна имеет право решать вопросы, связанные со своими границами, по собственному усмотрению. Сухопутные границы Азербайджана, например, после пандемии все еще остаются закрытыми, на что есть объективные причины. Этот факт никак не влияет на отношения с соседями, не препятствует сотрудничеству и реализации совместных проектов. Это заслуга самого Азербайджана, своевременно создавшего необходимую инфраструктуру и ставшего незаменимым партнером по обоим направлениям - и Восток-Запад, и Север-Юг. Единственная проблема - это трудности для желающих посетить страну, что пока что можно сделать только по воздуху.

Никаких преимуществ, инфраструктуры, серьезных роектов и умения действовать самостоятельно у Армении же нет, поэтому ей приходится вздрагивать всякий раз, как перед ней встает угроза еще больших ограничений..

Конечно же, Иран не собирается строить стену по всему периметру государственной границы. Это понятно. Но слова бригадного генерала наложились на недавнее заявление Президента ИРИ Эбрахима Раиси и потому заставили армянскую сторону заерзать. Напомним, что на встрече с вице-премьером Армении Мгером Григоряном Раиси выступил против присутствия в регионе сил внерегиональных государств. "Мы не согласны с присутствием иностранцев в регионе под предлогом помощи в решении проблем, и считаем, что их присутствие не только не поможет справиться с вызовами, но станет еще большей проблемой для народов и правительств региона", - заявил Раиси.

И такие толстые намеки армянской стороне звучат из Тегерана не в первый раз. В октябре прошлого года, выступая на министерской встрече консультативной региональной платформы "3+3", глава МИД ИРИ Абдоллахиян сказал следующее: "Мы считаем, что присутствие иностранных сил в регионе не только не решит проблему, но и существенно осложнит ситуацию".

В Армении прекрасно поняли, что речь идет не о российских миротворцах в Карабахе или российской базе в Гюмри. Присутствие России никогда Тегеран не беспокоило. А вот усиленные попытки Запада внедриться в регион через Армению и начать влиять на происходящее здесь, раздражают Иран. И в данном случае с нашими южными соседями невозможно не согласиться. Прибытие в Армению западной миссии, ее расширение и вмешательство западных стран в вопросы, связанные с Южным Кавказом, только усугубили имеющиеся проблемы.

В Ереване плохо представляют себе, что будет, если граница действительно закроется. Армения никогда не действовала самостоятельно и не принимала независимых решений. Прежде инструкции спускались из Москвы, теперь - из Брюсселя и Вашингтона. В армянских пабликах звучат мнения, что решение Ирана о границах связано с Азербайджаном, но это, конечно, глупость. Даже в период серьезной конфронтации между Баку и Тегераном такой вопрос не поднимался. Тем более, это исключено сегодня, когда страны приступили к реализации Зангезурского коридора 2.0.

А вот Армении есть о чем подумать. Сегодня Ереван получил задание выдворить ФСБ России с южных границ страны, чтобы открыть дорогу миссии Евросоюза. Так как по межгосударственному договору границу между Арменией и Ираном охраняют российские пограничники, этот участок пока для западных сил закрыт. Но работа в этом направлении уже началась. Само собой разумеется, что иранскую сторону такое развитие ситуации никак не может устроить. Ирану совсем не хочется, чтобы на его границе появилась псевдо-гражданская миссия Евросоюза и натовские генералы разглядывали бы его территорию в бинокли. Наши южные соседи только-только начали избавляться от надуманных страхов из-за никогда не существовавших в регионе "израильских баз", как оказались перед другой угрозой, и на этот раз реальной. Так что армянам не стоит удивляться, если после размещения на южных границах страны европейских жандармов и представителей разведслужб, о росте товарооборота и сотрудничестве по 19 направлениям с ИРИ им придется забыть. Иран действительно может захлопнуть границу, если почувствует угрозу для себя. А это будет значить крушение всех надежд. Всего месяц назад находящийся ныне под следствие бывший уже министр экономики Керобян поведал журналистам, что к маю текущего года заработает транспортный маршрут, связывающий Индию и Армению через Иран. Керобян заверил, что все обговорено, до мая решатся все вопросы, чтобы обеспечить транзит через Армению от индийского порта Мумбаи и иранского порта Чабахар. "Вестернизация" Армении может отложить эти планы на неопределенный срок.

Не удивляет, что заявление бригадного генерала Хейдари было принято в Армении близко к сердцу и понято буквально. Иран для нее это возможность выхода на международные проекты, если не в Европу, то хотя бы в Азию. Кроме того, граница с Ираном не подвержена климатическим проблемам, в отличие от армяно-грузинской. Когда в зимний период перекрываются дороги на север, для Армении остается открытой хотя бы дорога на юг.

При трезвом подходе Еревана и наличии у него независимой политической воли коммуникации с Азербайджаном могли открыться еще три года назад. И сегодня армянским экспертам не пришлось бы рыдать над словами иранского генерала в ожидании закрытия одного из "дыхательных путей" Армении. У нее было бы много выходов в большой мир и куда больше возможностей.

Но тут уж ничего не поделать. Как говорил султан из известной киносказки: "Если ему больше нравится целый горшок, чем полцарства и рука дочери моей Будур, пусть лазает по горшкам. Да возвестят в Багдаде!"