«Армянский перекресток» еще не построен, а уже не нужен

Так называемый "армянский перекресток" не может существовать при закрытых границах с Азербайджаном и Турцией. Направления Восток-Запад и Запад-Восток при закрытых границах с этими странами работать не будут.

Об этом сказал в беседе с Day.Az эксперт по вопросам транспорта и логистики Рауф Агамирзаев, комментируя продвижение Ереваном на европейских площадках идеи "армянского перекрестка".

В настоящее время Армении доступно лишь направление Север-Юг, но и здесь все не так просто. О начале реализации этой дороги протяженностью около 556 километров армяне объявили еще в 2009 году. Было построено всего 5 процентов пути, а за последние пять лет работы активизировались и было проложено еще 20 километров пути. В конце октября был определен подрядчик по 4-му траншу - участок Сисиан-Каджаран. Подрядчиком выбрана иранская компания, которая в течение трех лет должна построить новую двухполюсную дорогу, тоннели и эстакады. А днях стало известно о старте строительства 34-километрового участка Аштарак-Тали́н. Армении необходимо свыше 3 млрд. долларов для завершения строительства своего участка МТК Север-Юг. Согласно армянским СМИ, скоро начнется прокладка самого сложного с точки зрения рельефа участка дороги на юге страны. В целом достроить дорогу полностью в Армении рассчитывают за 8-9 лет. Это достаточно большой срок, делающий армянский проект все менее и менее эффективным.

Самым удобным маршрутом по линии Юг-Север является существующая сейчас дорога, которая идет вдоль границы и на определенном участке проходит по территории Азербайджана. Понятно, что частью армянского сегмента Север-Юг она уже быть не может.

Грузопоток по строящейся дороге, учитывая ее технические характеристики, не будет высоким. В основном, это будут иранские грузы, которые автотранспортом будут доставляться к границе и оттуда в грузинские порты. Пропускная способность этой дороги будет очень низкой. Кроме того, если в логистическом проекте отсутствует железнодорожный элемент, это уже разговор ни о чем.

Осложняет дело армянской стороны и то, что у еще не появившегося "армянского перекрестка" в регионе уже имеются конкуренты. Несмотря на конфликт и оккупацию своих территорий, Азербайджан не стоял на месте, а реализовывал крупные проекты. И транспортно-логистические, и энергетические. На сегодня у Азербайджана есть железнодорожный коридор Баку-Тбилиси-Карс, реализуется проект автомагистрали от Бакинского международного порта Алят до грузинского порта Поти. Азербайджанский участок, можно сказать, почти завершен. Осталось проложить последние 27 километров. Думаю, эта работа будет завершена в первом квартале будущего года. Модернизирована железнодорожная инфраструктура от Алята до границы с Грузией. До конца года продлятся также работы по модернизации грузинского участка БТК.

То есть, по большому счету, альтернатива "армянскому перекрестку" уже есть и она работает. Кроме того, после освобождения территорий в Карабахе и Восточном Зангезуре активно отстраивается транспортная сеть. Это автодорога Горадиз-Джебраил-Агбенд, железная дорога Горадиз-Агбенд. По первому проекту выполнено почти 80 процентов работ. По второму проекту - из 110 километров уже уложено 70 километров путей. Недавно был заложен фундамент моста над рекой Араз на границе с Ираном, через территорию которого в Нахчыван пойдут автомобильная и железная дороги. С Турцией подписано соглашение о строительстве газопровода Карс-Игдыр-Нахчыван, а также железной дороги Карс-Игдыр-Дилуджу- Седерек. Таким образом, мы получаем транспортное кольцо, позволяющее без Армении иметь и с севера, и с юга магистрали.

В идеале, конечно, хорошо было бы, чтобы был мир и все дороги открылись. Транспортные сети в регионе друг с другом связаны, и если все дороги откроются, мы сможем принимать и направлять грузы и пассажиров по всем направлениям. Все страны региона смогут этими дорогами пользоваться, зарабатывать на транзите и так далее. Но если в этой схеме отсутствует армянский элемент, то возникает вопрос об альтернативе. Одна альтернатива Азербайджаном уже создана на севере, вторая активно строится на юге и, думаю, в будущем году мы уже увидим первые результаты. Азербайджанский участок Аразского коридора в основном уже готов.

Так что "армянскому перекрестку" без открытия границ с Азербайджаном и Турцией не быть. Это будет не перекресток, а линия в направлении Север-Юг с ограниченной пропускной способностью. Для больших объемов грузопотока необходим железнодорожный элемент. Если есть и то, и другое, это хорошо вдвойне, но тут дело еще и в качестве автодороги. Например, в Азербайджан от границы до границы по линии Север-Юг и Запад-Восток построены четырехполосные автобаны. Железная дорога тоже имеется. Есть участки, подлежащие модернизации, но их нынешнее состояние не мешает принимать грузы. После модернизации по мере роста грузопотока Азербайджан будет увеличивать инвестиции и наращивать пропускную способность магистралей.

Что касается Армении, то ее железные дороги находятся в не лучшем состоянии. Это, во-первых. Во-вторых, сама страна тупиковая, так как закрыты дороги, связывавшие ее в советское время с Азербайджаном. Дорога в сторону Ирана не будет функционировать, железная дорога в сторону Азербайджана, дающая армянам выход на Россию и страны Каспийского бассейна, тоже не будет работать, пока не подписан мир и нет вытекающего из этого решения об открытии всех коммуникаций. Закрытая турецкая граница - это тоже большой минус для Армении, так как чрез ее территорию мог идти какой-то трафик в Турцию, в порт Мерсин. Сейчас этот трафик осуществляется через Грузию. Армения тоже могла подключиться к этому трафику, а также к строящейся сейчас дороге из Карса в Седерек. Открытие дорог дало бы возможность воспользоваться преимуществами всем странам региона. Но сейчас мы имеем то, что имеем.

Азербайджан готов на любой вариант, он хочет мира и открытия всех коммуникаций. Но и без этого он развивает альтернативные пути и будет продолжать осуществлять эти проекты.

Лейла Таривердиева