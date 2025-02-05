Гуманитарные программы USAID создавали возможности для спецслужб

Жесткая критика со стороны Дональда Трампа или Илона Маска в адрес Агентства США по международному развитию (USAID) еще не означает отказа от самих международных программ, которые эта структура курировала, хотя их сокращение, конечно, возможно.

Об этом сказал в комментарии Day.Az российский политический аналитик Михаил Нейжмаков.

По его словам, и в новой администрации США есть фигуры, которые ранее вполне благожелательно высказывались о таких программах. Например, новый госсекретарь США Марко Рубио, еще будучи сенатором, заявлял, что развитие программ международной помощи имеет решающее значение для американской национальной безопасности.

"Понятно, что Рубио сейчас не будет идти против линии Белого дома, но его высказывания уже в должности главы Госдепартамента тоже свидетельствуют, что речь идет, скорее, о ревизии, чем о сворачивании большинства самих программ международной помощи: "Многие функции USAID будут продолжаться, но они должны соответствовать американской внешней политике". При этом само агентство новая администрация стремится реорганизовать - в том числе, возможно, включив многие его подразделения непосредственно в состав Госдепартамента", - сказал российский аналитик.

По мнению Нейжмакова, жесткую позицию, занятую командой Трампа в отношении USAID, можно объяснить двумя основными причинами.

Во-первых, отметил российский аналитик, новый хозяин Белого дома хочет ослабить позиции сторонников Демпартии в госаппарате, а Агентство США по международному развитию - ведомство, где работает более 10 тысяч сотрудников, среди которых сочувствующих демократам может быть значительное число. В конце концов, отметил наш собеседник, агентство было создано именно при президенте-демократе Джоне Кеннеди, а сама идея рассчитанных на зарубежную аудиторию масштабных программ в формате "мягкой силы" ближе именно взглядам Демпартии. Во-вторых, среди республиканцев, в принципе, чаще можно встретить критиков USAID и такая позиция периодически озвучивалась политиками из этой партии задолго до того, как Трамп стал публичным политиком.

"Например, еще в 1995 году сенатор-республиканец Джесси Хелмс вносил законопроект об упразднении этого агентства, причем, эта мера была поддержана Палатой представителей Конгресса (где на тот момент как раз доминировали республиканцы). Для политиков из "Великой старой партии" (как традиционно называли политическую силу, ныне представляемую Трампом), как правило, характерно более скептическое отношение как к тратам на госаппарат, так и к различным международным гуманитарным программам. Хотя стоит повториться, что среди республиканцев есть и сторонники более мягкой линии по отношению к таким программам (снова вспомним Марко Рубио в период его работы в Сенате).

При этом ряд аргументов американских политиков, которые сейчас высказывается в защиту USAID или, во всяком случае, ряда реализуемых ею программ, могут быть учтены и новой администрацией. Например, сенатор-демократ Крис Кунс обратил внимание, что деятельность агентства может иметь важное значение для сдерживания влияния Китая в других странах", считает Михаил Нейжмаков.

По его словам, с точки зрения интересов США - работа этого агентства действительно создавало возможности для усиления американского влияния и расширения сети сторонников за рубежом. Кроме того, реализация гуманитарных программ часто создает и дополнительные возможности для работы спецслужб. При этом нельзя отрицать, что международные гуманитарные программы для находящихся в сложной ситуации стран, в итоге, могут предотвращать угрозы для благополучных государств. Как, например, в случае с международными программами в сфере здравоохранения, которые могут позволить, как минимум, раньше реагировать на распространение опасных вирусов, отметил аналитик.

"С точки зрения интересов государств, которые хотят и имеют возможности проводить более независимую от США политическую линию, влияние зарубежных структур на их внутреннюю аудиторию, конечно, будет вызывать подозрения. И понятно, что усиление напряженности между такими государствами и США во многих случаях становилось аргументом в пользу либо более жесткого контроля над взаимодействием местных фондов и общественных организаций с американскими структурами, либо прекращения деятельности USAID в таких государствах по инициативе местных властей. Как известно, в России, например, деятельность этого агентства была прекращена в 2012 году, а в Азербайджане в 2024-м", - резюмировал Михаил Нейжмаков.

Лейла Таривердиева