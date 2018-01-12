ЕС продолжит динамичное сотрудничество с Азербайджаном в 2018 году - ЗАЯВЛЕНИЕ

Европейский союз (ЕС) намерен продолжить динамичное сотрудничество с Азербайджаном в 2018 году, сказал в пятницу журналистам глава представительства ЕС в стране Кестутис Янкаускас.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

По его словам, переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве между ЕС и Азербайджаном проходят очень хорошо.



"В прошлом году прошли плодотворные переговоры по всем направлениям сотрудничества. На следующий день после саммита "Восточного партнёрства" в Брюсселе обе стороны продолжили переговоры. Надеюсь, что в этом году соглашение будет парафировано", - сказал он.

В ноябре 2016 года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.

Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года, что позволит в большей мере учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан.

Соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

На сегодня двусторонние отношения между ЕС и Азербайджаном регулируются на основе соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое было подписано в 1996 году и вступило в силу в 1999 году.

Новое соглашение предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС, что должно привести к улучшению доступа азербайджанской продукции на рынки ЕС.