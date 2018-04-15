Армения пытается переписать соглашение ЕС с Азербайджаном - ПОДРОБНОСТИ

Тема евроинтеграции для правящей в Армении партии является темой номер один. Это единственное, что общественность может поставить в зачет "республиканскому" правительству, единственный козырь команды Саргсяна. Соглашение с ЕС - это, пожалуй, единственное, чем бывшему президенту удалось побелить свою замызганную репутацию в глазах собственного народа.

Однако не все так просто, как кажется.

В Армении рассчитывали, что сразу после подписания документа начнется парад ратификаций в европейских странах, где только и ждали, ну когда же евроинтегрируется Армения. В этом плане соседи очень рассчитывали намного обойти Азербайджан. Но соглашение с нашей страной уже готовится к подписанию, а документ с Арменией все еще не вступил в силу, так как процесс ратификации непредвиденно затянулся.

Однако это, по всей видимости, волнует Ереван намного меньше, чем содержание соглашения с Азербайджаном.

"По нашим данным, соглашение называется рамочным, без второго компонента. Политическая часть будет отличаться от нашего соглашения. Очевидно, что в случае с Азербайджаном не удастся зафиксировать в соглашении все эти политические моменты. Сотрудничество в экономической сфере также будет ограниченным", - успокоил коллег по парламенту в ходе обсуждения соглашения Армения-ЕС председатель комиссии по международным отношениям Армен Ашотян. Он уверен, что "в случае с Азербайджаном проблемы, связанные с ценностями, защитой прав человека, могут воспрепятствовать ратификации соглашения в Европарламенте".

Ашотян признался, что Армения не только наблюдает за процессом, но и предпринимает попытки в него вмешаться. "Армения сейчас работает на всех направлениях, чтобы получить гарантии внесения формулировок по Арцахской проблеме, включенных в текст соглашения с Арменией, в соглашение с Азербайджаном", - сказал он.

То, что армянская сторона будет изо всех сил мешать азербайджано-европейскому соглашению, не было никаких сомнений. Ревность и зависть к возможностям нашей страны, которые не могут не заинтересовать европейских партнеров, а также к значимости Азербайджана для Европы уже заставили Ереван немало понервничать. Там кусают губы и нервно грызут ногти, пытаясь заглянуть в документ, находящийся на столе переговоров.

В чем же проблема? В формулировках. И в традиционной двуликости европейской политики, оставляющей лазейки для армянской стороны и ее лоббистов.

Дело в том, что в аналогичных соглашениях об ассоциации с Молдовой, Грузией и Украиной в части, касающейся конфликтов, однозначно указывается на поддержку независимости, суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ этих стран. В документе же, подписанном с Арменией появляются уже иные формулировки. Указывается, что урегулирование должно основываться на целях и принципах, изложенных в Протоколе ООН и Хельсинкском Заключительном акте ОБСЕ, в частности, на принципах отказа от угрозы силой или ее применения, территориальной целостности государств и равных правах наций на самоопределение.

Почему одинаковые по сути сепаратистские, территориальные конфликты в разных странах региона интерпретируются в евроструктурах по-разному, понять не сложно. В Ереване очень ошибаются, думая, что у Брюсселя имеется какое-то особое мнение по поводу территориальной целостности Азербайджана, отличающееся от позиции в отношении Украины или Грузии. Ничего подобного. Все страны ЕС на официальном уровне признают нерушимость границ нашей страны. Все дело лишь в том, кто находится по другую сторону. И именно это влияет на формулировки.

Тут все понятно. Но понять не означает принять. И принять такого подхода мы, конечно, не можем. Двоякое отношение, двойные стандарты - это очень негативно влияет на процесс урегулирования конфликта, так как дает оккупанту повод надеяться на поддержку своей позиции. Ни одна страна ЕС никогда не обращалась и не обратится к Баку с предложением отдать земли и разойтись полюбовно, но всякий раз, когда этот вопрос требует документального закрепления, армянство бросает в бой все свои силы, поднимает на ноги подконтрольные политические круги, выбрасывает огромные деньги.

Правда, помогает это не всегда. Как, например, на ноябрьском саммите "Восточного партнерства", декларация которого четко обозначила поддержку территориальной целостности государств-членов ЕС и всех участников программы "Восточное партнерство", не выделяя, как это бывало прежде, Молдову, Украину и Грузию. Ни о каком "самоопределении" в декларации речи не было, и это особенно символично, если учесть, что документ Армения-ЕС был подписан в рамках именно этого саммита.

А была еще принятая Европарламентом Резолюция по внешней политике и безопасности ЕС, где не менее четко и ясно прозвучала приверженность Европы своим обязательствам по поддержке территориальной целостности всех стран "Восточного партнерства" в рамках их международно признанных границ.

К большому разочарованию Ашотяна и других армянских горлопанов, нужно констатировать: Армения вступает в организацию, где признается территориальная целостность стран-участниц, и формулировки в армянском соглашении особой роли не играют.

Да, не играют, но дают стране-оккупанту излишние надежды и тормозят процесс разрешения конфликта. Пытаясь оторвать Армению от России, в Европе готовы делать ей уступки в таких основополагающих вопросах, как стабильный миропорядок. При этом никто не признает "независимости" самопровозглашенного образования на азербайджанских территориях и никогда не признает. Не из любви к Азербайджану, а потому что это дестабилизирует ситуацию на пространстве самого ЕС, где и без того достаточно проблем с сепаратизмом.

Из слов болтуна Ашотяна следует, что сегодня армянство снова провело мобилизацию сил и возможностей, пытаясь вмешаться в переговоры Азербайджан-ЕС и скопировать в готовящийся документ формулировки из армянского соглашения. Конечно, провести работу среди евродепутатов можно, но заставить азербайджанскую сторону поставить подпись под таким документом - нереально. Евроинтеграция не является для Азербайджана самоцелью и никогда не являлась. Страна и без того плотно сотрудничает с Европой и является для стран ЕС гарантом энергобезопасности и самым выгодным экономическим партнером в регионе. И Баку будет работать над соглашением до тех пор, пока оно не будет соответствовать его интересам.

Перед Арменией самой стоят почти что неразрешимая задача - стать нормальным государством, пригодным для жизни. Работы тут непочатый край.

И лучше нашим соседям не совать носы не в свои дела, если не хотят лишиться этого "достоинства".

Зульфугар Ибрагимов