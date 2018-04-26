Пашинян анонсировал послание "стратегической важности"

Лидер оппозиционного движения "Мой шаг" Никол Пашинян заявил, что на митинге 26 апреля прозвучит послание "стратегической важности". Об этом он сообщил в своем видеообращении на страничке в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Армения.

"Революция должна быть продолжена и принести с собой реальные, а не мнимые изменения. Призываю всех быть сегодня на площади Республики, потому что прозвучит стратегически важное послание", - отметил он.

Пашинян добавил, что на митинге будет обнародована "дорожная карта" второго этапа протестного движения - как продвигаться дальше и как достичь логического и "желаемого для всех" завершения процесса.