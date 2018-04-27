Никол Пашинян: "Или я, или никто"

Лидер оппозиционного движения Никол Пашинян заявил в четверг на митинге в Ереване, что либо он будет избран премьер-министром Армении, либо в стране вообще не будет избран глава правительства, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

"Я хочу, чтобы народ четко понимал, что мы не пойдем ни на какие закулисные договоренности, в том числе потому, что основным игроком в этом процессе является народ, и ни одна сделка не может быть совершена за спиной народа. И либо я буду избран премьер-министром по воле и при поддержке народа, либо в Армении вообще не будет избран премьер. Я хочу, чтобы четко было зафиксировано, что ни одна ценность нашего движения не должна пострадать, и ни одно достижение мы не утеряем, мы будем двигаться только вперед", - заявил он.

Пашинян анонсировал очередную встречу с Кареном Карапетяном, которая должна состояться сегодня.

При этом Пашинян озвучил конкретное требование: переговоры с Карапетяном должны проходить в присутствии журналистов.

"Мы с РПА не будем вести переговоры за закрытыми дверями, поскольку мы объявляем, что власть принадлежит народу, и мы должны быть подотчетны ему за каждый наш шаг", - заявил лидер оппозиции, добавив, что никаких политических торгов не будет.